https://ria.ru/20230825/ukraina-1892221674.html

Во Львове отдали ПЦУ участок, где ранее снесли храм канонической УПЦ

Во Львове отдали ПЦУ участок, где ранее снесли храм канонической УПЦ - РИА Новости, 25.08.2023

Во Львове отдали ПЦУ участок, где ранее снесли храм канонической УПЦ

Депутаты Львовского городского совета отдали в пользование раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) земельный участок, на котором ранее был снесен... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:47

2023-08-25T14:47

2023-08-25T14:48

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ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Депутаты Львовского городского совета отдали в пользование раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) земельный участок, на котором ранее был снесен Владимирский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов на сайте. "Львовский горсовет принял решение об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и о передаче в постоянное пользование приходу ПЦУ участка на проспекте Червоной Калины, где в апреле снесли Владимирский храм УПЦ", - говорится в сообщении СПЖ.Уточняется, что решение на сессии горсовета приняли без обсуждения, его поддержали 39 депутатов и мэр Львова Андрей Садовый, шестеро присутствовавших депутатов не голосовали. Согласно документам, на участке площадью 0,764 гектара раскольники планируют строительство Преображенского кафедрального собора. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html

https://ria.ru/20230822/ukraina-1891454826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, львов, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь