Эксперты рассказали, куда осенью поедут туристы без детей
Исследование: туристы без детей выбирают пляжный отдых, санатории и походы
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Эксперты рассказали, куда намерены поехать пары и соло-путешественники в бархатный сезон, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Специалисты проанализировали данные бронирований и выяснили, что 57 процентов таких пользователей выбирают пляжный отдых.
"При выборе отеля они отдают предпочтение объектам без детской инфраструктуры и с ограничением по минимальному возрасту гостей", — отметила коммерческий директор компании Оксана Булах.
Поехать в Краснодарский край планируют 69 процентов желающих позагорать, в Абхазию — 21 процент, Крым — пять процентов, а на Балтийское и Каспийское побережье — три и два процента соответственно.
Причем, на черноморских курортах по сравнению с летними месяцами цена отдыха снизится на треть. В Абхазии можно будет сэкономить до половины летней стоимости тура. В Прибалтике и Дагестане уменьшение трат будет менее заметным, поскольку гости там обычно комбинируют экскурсионные каникулы с купанием в море.
Более четверти (26 процентов) пользователей осенью отправятся в санатории, подсчитали в "Алеан". Большинство — в здравницы Кавминвод. Далее в списке предпочтений — Сочи, Анапа, Алтай и Башкортостан. Лидер среди зарубежных направлений — Белоруссия.
Каждый десятый взрослый турист ищет уединения и готов платить за цифровой детокс. Они отправятся в глэмпинги и на базы отдыха в Подмосковье, Ленобласть, Башкортостан, Карелию, Алтай и Краснодарский край. Здесь популярно активное времяпровождение — походы, конные прогулки, рыбалка, астрологические туры.
Экскурсионный отдых выбирают семь процентов путешественников. Наибольший интерес вызывают республики Северного Кавказа. Далее в перечне — Красная Поляна, Санкт-Петербург, Казань, Алтай, Байкал.