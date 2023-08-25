https://ria.ru/20230825/puteshestviya-1892026368.html

Эксперты рассказали, куда осенью поедут туристы без детей

Эксперты рассказали, куда осенью поедут туристы без детей - РИА Новости, 25.08.2023

Эксперты рассказали, куда осенью поедут туристы без детей

Эксперты рассказали, куда намерены поехать пары и соло-путешественники в бархатный сезон, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T05:14

2023-08-25T05:14

2023-08-25T05:14

туризм

новости - туризм

туризм

краснодарский край

абхазия

прибалтика

отдых в россии

осень

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Эксперты рассказали, куда намерены поехать пары и соло-путешественники в бархатный сезон, сообщает национальный туроператор "Алеан".Специалисты проанализировали данные бронирований и выяснили, что 57 процентов таких пользователей выбирают пляжный отдых."При выборе отеля они отдают предпочтение объектам без детской инфраструктуры и с ограничением по минимальному возрасту гостей", — отметила коммерческий директор компании Оксана Булах.Поехать в Краснодарский край планируют 69 процентов желающих позагорать, в Абхазию — 21 процент, Крым — пять процентов, а на Балтийское и Каспийское побережье — три и два процента соответственно. Причем, на черноморских курортах по сравнению с летними месяцами цена отдыха снизится на треть. В Абхазии можно будет сэкономить до половины летней стоимости тура. В Прибалтике и Дагестане уменьшение трат будет менее заметным, поскольку гости там обычно комбинируют экскурсионные каникулы с купанием в море.Более четверти (26 процентов) пользователей осенью отправятся в санатории, подсчитали в "Алеан". Большинство — в здравницы Кавминвод. Далее в списке предпочтений — Сочи, Анапа, Алтай и Башкортостан. Лидер среди зарубежных направлений — Белоруссия.Каждый десятый взрослый турист ищет уединения и готов платить за цифровой детокс. Они отправятся в глэмпинги и на базы отдыха в Подмосковье, Ленобласть, Башкортостан, Карелию, Алтай и Краснодарский край. Здесь популярно активное времяпровождение — походы, конные прогулки, рыбалка, астрологические туры.Экскурсионный отдых выбирают семь процентов путешественников. Наибольший интерес вызывают республики Северного Кавказа. Далее в перечне — Красная Поляна, Санкт-Петербург, Казань, Алтай, Байкал.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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