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Эксперты рассказали, куда осенью поедут туристы без детей - РИА Новости, 25.08.2023
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Туризм
 
05:14 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/puteshestviya-1892026368.html
Эксперты рассказали, куда осенью поедут туристы без детей
Эксперты рассказали, куда осенью поедут туристы без детей - РИА Новости, 25.08.2023
Эксперты рассказали, куда осенью поедут туристы без детей
Эксперты рассказали, куда намерены поехать пары и соло-путешественники в бархатный сезон, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T05:14
2023-08-25T05:14
туризм
новости - туризм
туризм
краснодарский край
абхазия
прибалтика
отдых в россии
осень
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Эксперты рассказали, куда намерены поехать пары и соло-путешественники в бархатный сезон, сообщает национальный туроператор "Алеан".Специалисты проанализировали данные бронирований и выяснили, что 57 процентов таких пользователей выбирают пляжный отдых."При выборе отеля они отдают предпочтение объектам без детской инфраструктуры и с ограничением по минимальному возрасту гостей", — отметила коммерческий директор компании Оксана Булах.Поехать в Краснодарский край планируют 69 процентов желающих позагорать, в Абхазию — 21 процент, Крым — пять процентов, а на Балтийское и Каспийское побережье — три и два процента соответственно. Причем, на черноморских курортах по сравнению с летними месяцами цена отдыха снизится на треть. В Абхазии можно будет сэкономить до половины летней стоимости тура. В Прибалтике и Дагестане уменьшение трат будет менее заметным, поскольку гости там обычно комбинируют экскурсионные каникулы с купанием в море.Более четверти (26 процентов) пользователей осенью отправятся в санатории, подсчитали в "Алеан". Большинство — в здравницы Кавминвод. Далее в списке предпочтений — Сочи, Анапа, Алтай и Башкортостан. Лидер среди зарубежных направлений — Белоруссия.Каждый десятый взрослый турист ищет уединения и готов платить за цифровой детокс. Они отправятся в глэмпинги и на базы отдыха в Подмосковье, Ленобласть, Башкортостан, Карелию, Алтай и Краснодарский край. Здесь популярно активное времяпровождение — походы, конные прогулки, рыбалка, астрологические туры.Экскурсионный отдых выбирают семь процентов путешественников. Наибольший интерес вызывают республики Северного Кавказа. Далее в перечне — Красная Поляна, Санкт-Петербург, Казань, Алтай, Байкал.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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прибалтика
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новости - туризм, туризм, краснодарский край, абхазия, прибалтика, отдых в россии, осень, республика крым, республика башкортостан, калининград, республика алтай, байкал, сочи, анапа
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Краснодарский край, Абхазия, Прибалтика, отдых в России, Осень, Республика Крым, Республика Башкортостан, Калининград, Республика Алтай, Байкал, Сочи, Анапа
Эксперты рассказали, куда осенью поедут туристы без детей

Исследование: туристы без детей выбирают пляжный отдых, санатории и походы

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкОтдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Эксперты рассказали, куда намерены поехать пары и соло-путешественники в бархатный сезон, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Специалисты проанализировали данные бронирований и выяснили, что 57 процентов таких пользователей выбирают пляжный отдых.
"При выборе отеля они отдают предпочтение объектам без детской инфраструктуры и с ограничением по минимальному возрасту гостей", — отметила коммерческий директор компании Оксана Булах.
Поехать в Краснодарский край планируют 69 процентов желающих позагорать, в Абхазию — 21 процент, Крым — пять процентов, а на Балтийское и Каспийское побережье — три и два процента соответственно.
Причем, на черноморских курортах по сравнению с летними месяцами цена отдыха снизится на треть. В Абхазии можно будет сэкономить до половины летней стоимости тура. В Прибалтике и Дагестане уменьшение трат будет менее заметным, поскольку гости там обычно комбинируют экскурсионные каникулы с купанием в море.
Более четверти (26 процентов) пользователей осенью отправятся в санатории, подсчитали в "Алеан". Большинство — в здравницы Кавминвод. Далее в списке предпочтений — Сочи, Анапа, Алтай и Башкортостан. Лидер среди зарубежных направлений — Белоруссия.
Каждый десятый взрослый турист ищет уединения и готов платить за цифровой детокс. Они отправятся в глэмпинги и на базы отдыха в Подмосковье, Ленобласть, Башкортостан, Карелию, Алтай и Краснодарский край. Здесь популярно активное времяпровождение — походы, конные прогулки, рыбалка, астрологические туры.
Экскурсионный отдых выбирают семь процентов путешественников. Наибольший интерес вызывают республики Северного Кавказа. Далее в перечне — Красная Поляна, Санкт-Петербург, Казань, Алтай, Байкал.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмКраснодарский крайАбхазияПрибалтикаотдых в РоссииОсеньРеспублика КрымРеспублика БашкортостанКалининградРеспублика АлтайБайкалСочиАнапа
 
 
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