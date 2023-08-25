https://ria.ru/20230825/probeg-1892263080.html

На Алтае финишировал пробег из Татарстана на лошадях татарской породы

На Алтае финишировал пробег из Татарстана на лошадях татарской породы - РИА Новости, 25.08.2023

На Алтае финишировал пробег из Татарстана на лошадях татарской породы

Конный пробег по маршруту Татарстан – Алтай, направленный на популяризацию лошадей татарской породы, в пятницу финишировал в Республике Алтай, сообщил глава... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:02

2023-08-25T17:02

2023-08-25T17:02

республика татарстан

республика алтай

казань

россия

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Конный пробег по маршруту Татарстан – Алтай, направленный на популяризацию лошадей татарской породы, в пятницу финишировал в Республике Алтай, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале. Конный пробег на лошадях татарской породы, организованный впервые при поддержке главы Татарстана, стартовал в Казани 24 июля. Его целью стала популяризация лошадей татарской породы, для пробега были отобраны шесть лошадей из двух коневодческих хозяйств республики. "Сегодня на исторической родине тюркских народов в Республике Алтай финишировал первый в истории Татарстана конный пробег на лошадях татарской породы. Наши скакуны преодолели 3 тысячи километров, продемонстрировав не только свою природную красоту, но и выносливость", - написал Минниханов в своем телеграм-канале. Как рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, участники конного пробега успешно добрались до стеллы "Алтай – сердце Евразии", как и планировалось. На месте их встретили заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров и первый зампредседателя правительства Республики Алтай Эжер Ялбаков. В знак дружбы народов двух регионов они высадили алтайский кедр. "Вы проделали колоссальную работу. Данный пробег ознакомил регионы не только с татарской породой лошадей, но и показал многообразие и колорит нашей татарской культуры, духовные ценности, бережно передаваемые из поколения в поколение. Пробег еще раз подтвердил сплоченность братских народов нашей многоконфессиональной страны", - отметил Зяббаров, обращаясь к участникам пробега. Свидетелями этого яркого маршрута длиною более 3 тысяч километров стали жители 56 населенных пунктов Татарстана и восьми регионов России. Лошадей, принявших участие в пробеге, торжественно передали Республике Алтай. Лошади татарской породы преимущественно имеют соловую масть - обычно они золотисто-песочного цвета различной интенсивности, челка, грива и хвост могут быть светлее туловища. Представители породы обладают плотным и крепким типом конструкции и характеризуются правильным экстерьером и пропорциональным развитием отдельных частей тела. Голова среднего размера, прямая шея, хорошо развитая грудная клетка и крепкие конечности. По живой массе они относятся к группе пород среднего телосложения. Коневодство в Татарстане является приоритетным направлением сельского хозяйства. В республике разрабатывается долгосрочная целевая программа "Развитие коневодства и конного спорта в Республике Татарстан до 2030 года". На 1 января 2023 года по всем категориям хозяйств поголовье лошадей составляет 30,5 тысячи голов. Согласно поручению главы Татарстана в рамках развития национальных традиций татарского народа поголовье лошадей в республике должно возрасти до 50 тысяч голов.

https://ria.ru/20230824/turisty-1892087411.html

республика алтай

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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республика алтай, казань, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)