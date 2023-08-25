https://ria.ru/20230825/probeg-1892263080.html
На Алтае финишировал пробег из Татарстана на лошадях татарской породы
На Алтае финишировал пробег из Татарстана на лошадях татарской породы - РИА Новости, 25.08.2023
На Алтае финишировал пробег из Татарстана на лошадях татарской породы
Конный пробег по маршруту Татарстан – Алтай, направленный на популяризацию лошадей татарской породы, в пятницу финишировал в Республике Алтай, сообщил глава... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:02
2023-08-25T17:02
2023-08-25T17:02
республика татарстан
республика алтай
казань
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Конный пробег по маршруту Татарстан – Алтай, направленный на популяризацию лошадей татарской породы, в пятницу финишировал в Республике Алтай, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале. Конный пробег на лошадях татарской породы, организованный впервые при поддержке главы Татарстана, стартовал в Казани 24 июля. Его целью стала популяризация лошадей татарской породы, для пробега были отобраны шесть лошадей из двух коневодческих хозяйств республики. "Сегодня на исторической родине тюркских народов в Республике Алтай финишировал первый в истории Татарстана конный пробег на лошадях татарской породы. Наши скакуны преодолели 3 тысячи километров, продемонстрировав не только свою природную красоту, но и выносливость", - написал Минниханов в своем телеграм-канале. Как рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, участники конного пробега успешно добрались до стеллы "Алтай – сердце Евразии", как и планировалось. На месте их встретили заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров и первый зампредседателя правительства Республики Алтай Эжер Ялбаков. В знак дружбы народов двух регионов они высадили алтайский кедр. "Вы проделали колоссальную работу. Данный пробег ознакомил регионы не только с татарской породой лошадей, но и показал многообразие и колорит нашей татарской культуры, духовные ценности, бережно передаваемые из поколения в поколение. Пробег еще раз подтвердил сплоченность братских народов нашей многоконфессиональной страны", - отметил Зяббаров, обращаясь к участникам пробега. Свидетелями этого яркого маршрута длиною более 3 тысяч километров стали жители 56 населенных пунктов Татарстана и восьми регионов России. Лошадей, принявших участие в пробеге, торжественно передали Республике Алтай. Лошади татарской породы преимущественно имеют соловую масть - обычно они золотисто-песочного цвета различной интенсивности, челка, грива и хвост могут быть светлее туловища. Представители породы обладают плотным и крепким типом конструкции и характеризуются правильным экстерьером и пропорциональным развитием отдельных частей тела. Голова среднего размера, прямая шея, хорошо развитая грудная клетка и крепкие конечности. По живой массе они относятся к группе пород среднего телосложения. Коневодство в Татарстане является приоритетным направлением сельского хозяйства. В республике разрабатывается долгосрочная целевая программа "Развитие коневодства и конного спорта в Республике Татарстан до 2030 года". На 1 января 2023 года по всем категориям хозяйств поголовье лошадей составляет 30,5 тысячи голов. Согласно поручению главы Татарстана в рамках развития национальных традиций татарского народа поголовье лошадей в республике должно возрасти до 50 тысяч голов.
https://ria.ru/20230824/turisty-1892087411.html
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республика алтай, казань, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Республика Алтай, Казань, Россия, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
На Алтае финишировал пробег из Татарстана на лошадях татарской породы
На Алтае финишировал конный пробег из Татарстана на лошадях татарской породы
КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости.
Конный пробег по маршруту Татарстан – Алтай, направленный на популяризацию лошадей татарской породы, в пятницу финишировал в Республике Алтай, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале
.
Конный пробег на лошадях татарской породы, организованный впервые при поддержке главы Татарстана, стартовал в Казани
24 июля. Его целью стала популяризация лошадей татарской породы, для пробега были отобраны шесть лошадей из двух коневодческих хозяйств республики.
"Сегодня на исторической родине тюркских народов в Республике Алтай финишировал первый в истории Татарстана конный пробег на лошадях татарской породы. Наши скакуны преодолели 3 тысячи километров, продемонстрировав не только свою природную красоту, но и выносливость", - написал Минниханов в своем телеграм-канале.
Как рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, участники конного пробега успешно добрались до стеллы "Алтай – сердце Евразии", как и планировалось. На месте их встретили заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров и первый зампредседателя правительства Республики Алтай Эжер Ялбаков. В знак дружбы народов двух регионов они высадили алтайский кедр.
"Вы проделали колоссальную работу. Данный пробег ознакомил регионы не только с татарской породой лошадей, но и показал многообразие и колорит нашей татарской культуры, духовные ценности, бережно передаваемые из поколения в поколение. Пробег еще раз подтвердил сплоченность братских народов нашей многоконфессиональной страны", - отметил Зяббаров, обращаясь к участникам пробега.
Свидетелями этого яркого маршрута длиною более 3 тысяч километров стали жители 56 населенных пунктов Татарстана и восьми регионов России
. Лошадей, принявших участие в пробеге, торжественно передали Республике Алтай.
Лошади татарской породы преимущественно имеют соловую масть - обычно они золотисто-песочного цвета различной интенсивности, челка, грива и хвост могут быть светлее туловища. Представители породы обладают плотным и крепким типом конструкции и характеризуются правильным экстерьером и пропорциональным развитием отдельных частей тела. Голова среднего размера, прямая шея, хорошо развитая грудная клетка и крепкие конечности. По живой массе они относятся к группе пород среднего телосложения.
Коневодство в Татарстане является приоритетным направлением сельского хозяйства. В республике разрабатывается долгосрочная целевая программа "Развитие коневодства и конного спорта в Республике Татарстан
до 2030 года". На 1 января 2023 года по всем категориям хозяйств поголовье лошадей составляет 30,5 тысячи голов. Согласно поручению главы Татарстана в рамках развития национальных традиций татарского народа поголовье лошадей в республике должно возрасти до 50 тысяч голов.
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