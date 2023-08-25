https://ria.ru/20230825/oms-1892033580.html

Цифровой полис ОМС: что это и как его получить?

Цифровой полис ОМС: что это и как его получить? - РИА Новости, 25.08.2023

Цифровой полис ОМС: что это и как его получить?

Сегодня жители России имеют возможность оформить цифровой полис обязательного медицинского страхования. Только с начала 2023 года, по данным Минцифры, такой... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:08

2023-08-25T14:08

2023-08-25T14:27

здоровье - общество

альфастрахование

россия

омс

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Сегодня жители России имеют возможность оформить цифровой полис обязательного медицинского страхования. Только с начала 2023 года, по данным Минцифры, такой полис получили более 40 миллионов граждан. Иметь полис в своем смартфоне очень удобно — телефон всегда под рукой, а чтобы получить бесплатно медпомощь в поликлиниках или больницах, теперь достаточно показать электронный документ с экрана. О том, что такое цифровой полис ОМС, как его получить, какие есть особенности и преимущества, рассказывают эксперты страховой компании ООО "АльфаСтрахование — ОМС". Что такое цифровой полис?Цифровой полис — это, по сути, документ, который содержит сведения о человеке в едином регистре застрахованных, а именно: информацию о гражданине, едином номере полиса, штрихкод или QR-код (графический код для доступа к сведениям).Получить штрихкод с информацией о полисе можно в личном кабинете на сайте "Госуслуги" или обратившись в свою страховую компанию по ОМС за выпиской из реестра застрахованных. Для того, чтобы медицинская помощь была оказана, достаточно показать в регистратуре лечебного учреждения сохраненный на смартфоне или любом другом электронном носителе штрихкод или единый номер полиса.Если штрихкод по каким-либо причинам не считывается, нужно обратиться в регистратуру с выпиской из реестра застрахованных, которую можно получить в своей страховой по ОМС. В выписке указан единый номер полиса из 16 цифр. Специалист медицинской организации в ручном режиме введет данные в систему.Важно знать, что бумажные и пластиковые полисы, выданные ранее, продолжают действовать и замены не требуют.Как оформить цифровой полис ОМСПроще всего это сделать на сайте страховой компании, например, потратив две минуты на онлайн-заявку в "АльфаСтрахование — ОМС" (0+), или обратившись в ее региональные офисы. Специалисты оперативно помогут оформить цифровой полис, распечатать выписку и отправят штрихкод на вашу электронную почту.Процесс получения цифрового полиса ОМС на новорожденного ребенка для молодых родителей очень прост. Данные о новорожденных вносятся в единый регистр автоматически — на основании выданного свидетельства о рождении. Родителям нужно только выбрать страховую компанию по ОМС, которая оказывает услуги по сопровождению ребенка с рождения, а именно помогает своевременно попасть ко всем специалистам, записывает к врачам и на обследования, заранее напоминает о предстоящем приеме и необходимых профилактических прививках, выступает "адвокатом" мамы и ребенка в решении вопросов с поликлиниками и больницами.Также вы можете оформить электронный полис через портал "Госуслуги". Подать заявление через электронную систему портала возможно, если у вас есть подтвержденная учетная запись. Другой способ оформления полиса — на сайте территориального фонда ОМС. В этом случае заявление на оформление цифрового полиса подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью застрахованного лица или его представителя, поэтому нужно предварительно убедиться в наличии у вас такой подписи.Что дает цифровой полис по ОМС?Помимо широкого спектра медицинских услуг, доступных по ОМС при обращении в лечебные учреждения, цифровой полис помогает получить ряд услуг дистанционно — через портал "Госуслуги". Например, при необходимости можно:Кроме этого, вам как застрахованному лицу доступна бесплатная круглосуточная поддержка и содействие специалистов контакт-центра страховой компании, которую вы выбрали по ОМС. Они помогают решать вопросы при взаимодействии с докторами и медучреждениями, а также выступают независимыми аудиторами качества медпомощи на стороне пациента.Сегодня особой популярностью у жителей ряда российских регионов пользуется сервис индивидуального сопровождения во время беременности и после родов от "АльфаСтрахование — ОМС". Специалисты компании помогают женщинам в период беременности пройти все предусмотренные по полису ОМС медицинские процедуры и обследования, попасть вовремя к профильным врачам, если есть проблемы со здоровьем. А после рождения малыша они сопровождают маму с новорожденным, помогают пройти профилактические осмотры у специалистов, вовремя сделать все прививки по национальному календарю. Ведь только на первом году жизни мамам с новорожденными необходимо 23 раза посетить врачей и пройти 15 обследований.За востребованность и положительные отклики в июне 2023 года сервис компании "АльфаСтрахование — ОМС" стал лауреатом премии "Лучшие социальные проекты России".Актуален ли мой полис ОМС?Чтобы избежать трудностей с получением медпомощи при обращении в поликлинику или при госпитализации в стационар, данные вашего полиса ОМС должны быть актуальны в едином регистре застрахованных. Для этого необходимо обратиться в свою страховую компанию по ОМС с документами.Когда требуется обновление данных?Актуализировать данные, а также быстро оформить цифровой полис ОМС для вас, ребенка и семьи можно, оставив онлайн-заявку на сайте "АльфаСтрахование — ОМС" (0+) или позвонив на горячую линию 8 800 555 10 01.Реклама, ООО "Альфастрахование–ОМС", erid: 4CQwVszH9pUkKdoKGub

https://ria.ru/20230120/medpolis-1846320562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, альфастрахование, россия, омс