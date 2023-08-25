https://ria.ru/20230825/muzey-1892293046.html

В Псково-Печерском монастыре выставят картины Сурикова и Репина

В Псково-Печерском монастыре выставят картины Сурикова и Репина - РИА Новости, 25.08.2023

В Псково-Печерском монастыре выставят картины Сурикова и Репина

"Картинная галерея архимандрита Алипия (Воронова)" откроется 28 августа при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в день празднования 550-летия обители, в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:21

2023-08-25T18:21

2023-08-25T18:21

религия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Картинная галерея архимандрита Алипия (Воронова)" откроется 28 августа при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в день празднования 550-летия обители, в галерее будут представлены работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Борис Кустодиева и других русских художников из коллекции покойного наместника, сообщили РИА Новости в Псковской епархии. Ранее председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил, что филиал Русского музея планируют открыть в Печорах в конце августа. "При Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в городе Печоры Псковской области 28 августа открывается "Картинная галерея архимандрита Алипия (Воронова". В монастырском музее у стен древней обители будут выставлены шедевры великих русских художников: Репина, Сурикова, Поленова, Крамского, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Кустодиева, Васнецова, Маковского, Корина и других. Эти картины в шестидесятые-семидесятые годы ХХ века собирал наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий – сам профессиональный художник, ветеран Великой Отечественной войны, дошедший с боями до Праги", - говорится в сообщении. В епархии рассказали, что архимандрит Алипий приобретал картины вместе с искусствоведом Саввой Ямщиковым из самых разных источников. В 1974 году отец Алипий передал большую часть коллекции для экспонирования в Государственный Русский музей и в Псковский областной музей. После кончины архимандрита в 1975 году картины остались в собрании государственных музеев. "28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в старом здании монастырской гостиницы, отремонтированной и полностью оборудованной как музей, будет заключен договор об открытии филиала Государственного Русского музея при Псково-Печерском монастыре. В дальнейшем в старинном провинциальном городке Печоры планируется экспонирование и других шедевров живописи", - подчеркнули в епархии. Псково-Печерский монастырь - старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отмечает свое 550-летие 28 августа. Псково-Печерский монастырь в ХХ веке стал особенно известен тем, что в суровые годы богоборчества был единственным в России никогда не закрывавшимся монастырем. В нем сохранилась непрерывная духовническая и монашеская традиция, и начиная с пятидесятых годов вновь стало популярно старчество: тысячи людей со всей России и из других стран приезжали к архимандриту Иоанну (Крестьянкину), архимандриту Адриану (Кирсанову), архимандриту Серафиму (Розенбергу), схиигумену Савве (Остапенко), иеросхимонаху Михаилу (Питкевичу), митрополиту Вениамину (Федченкову) и многим другим. В Престольный праздник обители – Успенье Пресвятой Богородицы - будет совершена Божественная литургия и крестный ход вокруг стен монастыря. К юбилею в самом Псково-Печерском монастыре проведены капитальные ремонты нескольких храмов и построек. В Печорах отремонтированы дороги, тротуары вымощены каменной плиткой и расширены, восстановлены булыжные мостовые. Реконструированы городские площади, отремонтированы фасады домов в центре города, облагорожены дворы и общественные территории. Помимо этого, монастырем построены гостиницы, магазины, кафе. Создан и действует федеральный молодежный лагерь "Истоки" с православной и историко-гуманитарной направленностью с круглогодичным пребыванием до 300 человек. Строится такой же лагерь для школьников, а также для пожилых людей с медицинской и социальной службой, клубом и столовой, со стационаром.

https://ria.ru/20230715/prazdnik-1884352839.html

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василий суриков, илья репин, государственный русский музей, русский музей, псковская область