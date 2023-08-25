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Сбежавший из России Милохин попал в тюрьму в Дубае - РИА Новости, 25.08.2023
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Шоубиз
 
14:21 25.08.2023 (обновлено: 14:32 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/milokhin-1892201875.html
Сбежавший из России Милохин попал в тюрьму в Дубае
Сбежавший из России Милохин попал в тюрьму в Дубае - РИА Новости, 25.08.2023
Сбежавший из России Милохин попал в тюрьму в Дубае
Сбежавший из России блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае, о чем сообщили его друзья в телеграме, а также сам задержанный на своей странице в соцсети. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:21
2023-08-25T14:32
шоубиз
новости шоу-бизнеса
россия
дубай
даня милохин
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Сбежавший из России блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае, о чем сообщили его друзья в телеграме, а также сам задержанный на своей странице в соцсети. Как признался Милохин, причиной задержания стал непристегнутый ремень."Не пристегнул ремень", – подписал одну из публикаций блогер. В отделении он пробыл несколько часов, пока его товарищи собирали деньги, чтобы "вытащить" Милохина из отделения. Звезда интернета улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время тиктокер пожаловался на тяжелое финансовое положение, так как в основном зарабатывал деньги именно в России. Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Но открыто свое отношение к спецоперации не высказал.
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новости шоу-бизнеса, россия, дубай, даня милохин, украина
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Дубай, Даня Милохин, Украина
Сбежавший из России Милохин попал в тюрьму в Дубае

Блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае за непристегнутый ремень

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Даниил Милохин перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Блогер Даниил Милохин перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Сбежавший из России блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае, о чем сообщили его друзья в телеграме, а также сам задержанный на своей странице в соцсети.
© Фото : из соцсетей Дани МилохинаКадр из отделения полиции в Дубае
Кадр из отделения полиции в Дубае - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : из соцсетей Дани Милохина
Кадр из отделения полиции в Дубае
Как признался Милохин, причиной задержания стал непристегнутый ремень.
© Фото : соцсети Дани МилохинаСкрин сторис из соцсетей блогера Дани Милохина
Скрин сторис из соцсетей блогера Дани Милохина - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : соцсети Дани Милохина
Скрин сторис из соцсетей блогера Дани Милохина
«
"Не пристегнул ремень", – подписал одну из публикаций блогер.
В отделении он пробыл несколько часов, пока его товарищи собирали деньги, чтобы "вытащить" Милохина из отделения.
Звезда интернета улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период".
Спустя некоторое время тиктокер пожаловался на тяжелое финансовое положение, так как в основном зарабатывал деньги именно в России.
Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Но открыто свое отношение к спецоперации не высказал.
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