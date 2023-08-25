https://ria.ru/20230825/milokhin-1892201875.html

Сбежавший из России Милохин попал в тюрьму в Дубае

Сбежавший из России Милохин попал в тюрьму в Дубае - РИА Новости, 25.08.2023

Сбежавший из России Милохин попал в тюрьму в Дубае

Сбежавший из России блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае, о чем сообщили его друзья в телеграме, а также сам задержанный на своей странице в соцсети. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:21

2023-08-25T14:21

2023-08-25T14:32

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Сбежавший из России блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае, о чем сообщили его друзья в телеграме, а также сам задержанный на своей странице в соцсети. Как признался Милохин, причиной задержания стал непристегнутый ремень."Не пристегнул ремень", – подписал одну из публикаций блогер. В отделении он пробыл несколько часов, пока его товарищи собирали деньги, чтобы "вытащить" Милохина из отделения. Звезда интернета улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время тиктокер пожаловался на тяжелое финансовое положение, так как в основном зарабатывал деньги именно в России. Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Но открыто свое отношение к спецоперации не высказал.

https://ria.ru/20230505/milokhin-1870039841.html

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, россия, дубай, даня милохин, украина