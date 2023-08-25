Сбежавший из России Милохин попал в тюрьму в Дубае
Блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае за непристегнутый ремень
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Даниил Милохин перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Сбежавший из России блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае, о чем сообщили его друзья в телеграме, а также сам задержанный на своей странице в соцсети.
© Фото : из соцсетей Дани МилохинаКадр из отделения полиции в Дубае
© Фото : из соцсетей Дани Милохина
Кадр из отделения полиции в Дубае
Как признался Милохин, причиной задержания стал непристегнутый ремень.
© Фото : соцсети Дани МилохинаСкрин сторис из соцсетей блогера Дани Милохина
© Фото : соцсети Дани Милохина
Скрин сторис из соцсетей блогера Дани Милохина
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"Не пристегнул ремень", – подписал одну из публикаций блогер.
В отделении он пробыл несколько часов, пока его товарищи собирали деньги, чтобы "вытащить" Милохина из отделения.
Звезда интернета улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период".
Спустя некоторое время тиктокер пожаловался на тяжелое финансовое положение, так как в основном зарабатывал деньги именно в России.
Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Но открыто свое отношение к спецоперации не высказал.