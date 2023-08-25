https://ria.ru/20230825/koran-1892188378.html

Дания запретит сожжение религиозных книг

Дания запретит сожжение религиозных книг - РИА Новости, 25.08.2023

Дания запретит сожжение религиозных книг

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что правительство страны намерено запретить сожжение религиозных книг, в том числе корана, в стране, сообщает AP. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:58

2023-08-25T12:58

2023-08-25T13:55

религия

дания

религия

ларс лёкке расмуссен

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что правительство страны намерено запретить сожжение религиозных книг, в том числе корана, в стране, сообщает AP.Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, министр юстиции Дании заявил, что правительство собирается расширить существующие ограничения на сожжение иностранных флагов и запретить "ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины"."Законопроект будет предусматривать наказания за такие вещи, как, например, сожжение Корана или Библии в общественных местах", - заявил Хуммельгор, отметив, что подобные мероприятия будет наказываться штрафом или лишением свободны до двух лет.Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в свою очередь заявил, что принимаемые меры - "это важный политический сигнал, который Дания хочет направить миру".Ранее сообщалось, что МИД Турции уже пять раз вызывал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене.Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html

https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html

дания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дания, религия, ларс лёкке расмуссен