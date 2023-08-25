https://ria.ru/20230825/koran-1892188378.html
Дания запретит сожжение религиозных книг
Дания запретит сожжение религиозных книг - РИА Новости, 25.08.2023
Дания запретит сожжение религиозных книг
Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что правительство страны намерено запретить сожжение религиозных книг, в том числе корана, в стране, сообщает AP. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:58
2023-08-25T12:58
2023-08-25T13:55
религия
дания
религия
ларс лёкке расмуссен
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что правительство страны намерено запретить сожжение религиозных книг, в том числе корана, в стране, сообщает AP.Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, министр юстиции Дании заявил, что правительство собирается расширить существующие ограничения на сожжение иностранных флагов и запретить "ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины"."Законопроект будет предусматривать наказания за такие вещи, как, например, сожжение Корана или Библии в общественных местах", - заявил Хуммельгор, отметив, что подобные мероприятия будет наказываться штрафом или лишением свободны до двух лет.Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в свою очередь заявил, что принимаемые меры - "это важный политический сигнал, который Дания хочет направить миру".Ранее сообщалось, что МИД Турции уже пять раз вызывал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене.Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html
https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дания, религия, ларс лёкке расмуссен
Религия, Дания, Религия, Ларс Лёкке Расмуссен
Дания запретит сожжение религиозных книг
Министр юстиции Хуммельгор: Дания запретит сожжение Корана
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что правительство страны намерено запретить сожжение религиозных книг, в том числе корана, в стране, сообщает AP
.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, министр юстиции Дании заявил, что правительство собирается расширить существующие ограничения на сожжение иностранных флагов и запретить "ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины".
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"Законопроект будет предусматривать наказания за такие вещи, как, например, сожжение Корана или Библии в общественных местах", - заявил Хуммельгор, отметив, что подобные мероприятия будет наказываться штрафом или лишением свободны до двух лет.
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в свою очередь заявил, что принимаемые меры - "это важный политический сигнал, который Дания хочет направить миру".
Ранее сообщалось, что МИД Турции уже пять раз вызывал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
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