https://ria.ru/20230825/kazan-1892213406.html

Центр продуктового развития группы "Соллерс" начал работу в Казани

Центр продуктового развития группы "Соллерс" начал работу в Казани - РИА Новости, 25.08.2023

Центр продуктового развития группы "Соллерс" начал работу в Казани

Российский автопроизводитель "Соллерс" запустил работу центра продуктового развития на базе инновационного технопарка "Идея" в Казани – одними из ключевых... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:03

2023-08-25T15:03

2023-08-25T15:03

республика татарстан

казань

рустам минниханов

соллерс

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КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" запустил работу центра продуктового развития на базе инновационного технопарка "Идея" в Казани – одними из ключевых направлений станут развитие модельного ряда автомобилей и разработка новых технологических решений, передает корреспондент РИА Новости. Открытие центра состоялось в присутствии главы Татарстана Рустама Минниханова и заместителя министра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова, им рассказали о работе центра, который будет обслуживать все площадки "Соллерса" - в Ульяновске, Владивостоке, Заволжье, Елабуге. "Развитие компетенций в области инжиниринга и разработки новых технологий является краеугольным камнем в реализации нынешней стратегии группы "Соллерс". Поэтому запуск работы нового центра продуктового развития в Казани является, пожалуй, самым амбициозным, самым сложным, но в то же время и наиболее перспективным нашим проектом, создающим фундамент устойчивого развития компании", - заявил председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов. По его словам, развитие центра будет основано на концепции "открытых инноваций", то есть максимальной кооперации по проектам с партнерами центра - ведущими ВУЗами и научно-исследовательскими институтами. Как сообщили в компании, одними из ключевых направлений деятельности нового центра станут развитие модельного ряда автомобилей Sollers и модернизация модельного ряда УАЗ, инженерное сопровождение масштабной программы локализации и разработка новых технологический решений, в том числе в области электромобильности. Среди первых проектов, реализация которых уже началась в рамках нового центра, - разработка полного привода для модели Sollers Atlant, обновление стилевого решения автомобилей "УАЗ Патриот", а также интеграция и локализация дизельного двигателя с шестиступенчатой МКПП в автомобили "УАЗ". Также инженеры центра приступили к проработке локализации новых систем пассивной безопасности и в ближайшее время начнут проект инженерной подготовки к запуску серийного производства легких коммерческих автомобилей Sollers c электрической силовой установкой. Новое инжиниринговое подразделение группы "Соллерс" в Казани оснащено современным лабораторным оборудованием для проведения необходимых испытаний и валидации, на всех рабочих местах - новейшие графические станции. В качестве базовой системы автоматизированного проектирования внедрен российский комплекс ПО T-Fleх (компания "Топ Системы").

https://ria.ru/20230824/mesh-1892096200.html

https://ria.ru/20230823/reagent-1891830529.html

казань

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, рустам минниханов, соллерс