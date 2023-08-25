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Центр продуктового развития группы "Соллерс" начал работу в Казани - РИА Новости, 25.08.2023
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Республика Татарстан
 
15:03 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/kazan-1892213406.html
Центр продуктового развития группы "Соллерс" начал работу в Казани
Центр продуктового развития группы "Соллерс" начал работу в Казани - РИА Новости, 25.08.2023
Центр продуктового развития группы "Соллерс" начал работу в Казани
Российский автопроизводитель "Соллерс" запустил работу центра продуктового развития на базе инновационного технопарка "Идея" в Казани – одними из ключевых... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:03
2023-08-25T15:03
республика татарстан
казань
рустам минниханов
соллерс
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КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" запустил работу центра продуктового развития на базе инновационного технопарка "Идея" в Казани – одними из ключевых направлений станут развитие модельного ряда автомобилей и разработка новых технологических решений, передает корреспондент РИА Новости. Открытие центра состоялось в присутствии главы Татарстана Рустама Минниханова и заместителя министра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова, им рассказали о работе центра, который будет обслуживать все площадки "Соллерса" - в Ульяновске, Владивостоке, Заволжье, Елабуге. "Развитие компетенций в области инжиниринга и разработки новых технологий является краеугольным камнем в реализации нынешней стратегии группы "Соллерс". Поэтому запуск работы нового центра продуктового развития в Казани является, пожалуй, самым амбициозным, самым сложным, но в то же время и наиболее перспективным нашим проектом, создающим фундамент устойчивого развития компании", - заявил председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов. По его словам, развитие центра будет основано на концепции "открытых инноваций", то есть максимальной кооперации по проектам с партнерами центра - ведущими ВУЗами и научно-исследовательскими институтами. Как сообщили в компании, одними из ключевых направлений деятельности нового центра станут развитие модельного ряда автомобилей Sollers и модернизация модельного ряда УАЗ, инженерное сопровождение масштабной программы локализации и разработка новых технологический решений, в том числе в области электромобильности. Среди первых проектов, реализация которых уже началась в рамках нового центра, - разработка полного привода для модели Sollers Atlant, обновление стилевого решения автомобилей "УАЗ Патриот", а также интеграция и локализация дизельного двигателя с шестиступенчатой МКПП в автомобили "УАЗ". Также инженеры центра приступили к проработке локализации новых систем пассивной безопасности и в ближайшее время начнут проект инженерной подготовки к запуску серийного производства легких коммерческих автомобилей Sollers c электрической силовой установкой. Новое инжиниринговое подразделение группы "Соллерс" в Казани оснащено современным лабораторным оборудованием для проведения необходимых испытаний и валидации, на всех рабочих местах - новейшие графические станции. В качестве базовой системы автоматизированного проектирования внедрен российский комплекс ПО T-Fleх (компания "Топ Системы").
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казань, рустам минниханов, соллерс
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Соллерс

Центр продуктового развития группы "Соллерс" начал работу в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов осматривает автомобиль скорой помощи на базе Sollers Atlant, представленный российским автопроизводителем "Соллерс", во время открытия Центра продуктового развития компании СОЛЛЕРС в "Инновационно-производственном Технопарке "Идея" в Казани
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов осматривает автомобиль скорой помощи на базе Sollers Atlant, представленный российским автопроизводителем Соллерс, во время открытия Центра продуктового развития компании СОЛЛЕРС в Инновационно-производственном Технопарке Идея в Казани - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" запустил работу центра продуктового развития на базе инновационного технопарка "Идея" в Казани – одними из ключевых направлений станут развитие модельного ряда автомобилей и разработка новых технологических решений, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие центра состоялось в присутствии главы Татарстана Рустама Минниханова и заместителя министра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова, им рассказали о работе центра, который будет обслуживать все площадки "Соллерса" - в Ульяновске, Владивостоке, Заволжье, Елабуге.
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"Развитие компетенций в области инжиниринга и разработки новых технологий является краеугольным камнем в реализации нынешней стратегии группы "Соллерс". Поэтому запуск работы нового центра продуктового развития в Казани является, пожалуй, самым амбициозным, самым сложным, но в то же время и наиболее перспективным нашим проектом, создающим фундамент устойчивого развития компании", - заявил председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов.
По его словам, развитие центра будет основано на концепции "открытых инноваций", то есть максимальной кооперации по проектам с партнерами центра - ведущими ВУЗами и научно-исследовательскими институтами. Как сообщили в компании, одними из ключевых направлений деятельности нового центра станут развитие модельного ряда автомобилей Sollers и модернизация модельного ряда УАЗ, инженерное сопровождение масштабной программы локализации и разработка новых технологический решений, в том числе в области электромобильности.
Среди первых проектов, реализация которых уже началась в рамках нового центра, - разработка полного привода для модели Sollers Atlant, обновление стилевого решения автомобилей "УАЗ Патриот", а также интеграция и локализация дизельного двигателя с шестиступенчатой МКПП в автомобили "УАЗ". Также инженеры центра приступили к проработке локализации новых систем пассивной безопасности и в ближайшее время начнут проект инженерной подготовки к запуску серийного производства легких коммерческих автомобилей Sollers c электрической силовой установкой.
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Новое инжиниринговое подразделение группы "Соллерс" в Казани оснащено современным лабораторным оборудованием для проведения необходимых испытаний и валидации, на всех рабочих местах - новейшие графические станции. В качестве базовой системы автоматизированного проектирования внедрен российский комплекс ПО T-Fleх (компания "Топ Системы").
 
Республика ТатарстанКазаньРустам МиннихановСоллерс
 
 
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