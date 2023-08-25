https://ria.ru/20230825/genotsid-1892179244.html

Действия гитлеровцев в Калужской области могут признать геноцидом

Действия гитлеровцев в Калужской области могут признать геноцидом - РИА Новости, 25.08.2023

Действия гитлеровцев в Калужской области могут признать геноцидом

Калужский областной суд получил заявление прокуратуры о признании геноцидом зверств оккупантов в Калужской области в 1941-1943 годах, заседание назначено на 11... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:28

2023-08-25T12:28

2023-08-25T12:58

калужская область

великая отечественная война (1941-1945)

россия

санкт-петербург

генеральная прокуратура рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Калужский областной суд получил заявление прокуратуры о признании геноцидом зверств оккупантов в Калужской области в 1941-1943 годах, заседание назначено на 11 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов региона."В Калужский областной суд поступило заявление прокурора Калужской области об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно: о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года на территории Калужской области", - говорится в сообщении.По результатам изучения заявления и материалов судьей Калужского областного суда дело принято к производству, возбуждено гражданское дело. Дело назначено к разбирательству в открытом судебном заседании на 15.00 11 сентября.По информации Генпрокуратуры РФ, в ходе подготовки иска были установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.В Генпрокуратуре отмечают, что политика оккупантов по отношению к мирному населению включала репрессии за любые формы неповиновения, ими была полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода.Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время – теплую одежду и обувь, обрекая людей на замерзание.Население области использовалось захватчиками как источник бесплатной рабочей силы, всего в рабство угнано более 300 тысяч человек. Общее число жертв за период оккупации нацистами в Калужской области превысило 26 тысяч человек.Полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тысячи колхозов, свыше 15 тысяч общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц, подчеркивает Генпрокуратура.Заявление подано в Калужский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны.

https://ria.ru/20230823/genotsid-1891684991.html

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

калужская область

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

калужская область, великая отечественная война (1941-1945), россия, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф