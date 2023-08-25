https://ria.ru/20230825/genotsid-1892179244.html
Действия гитлеровцев в Калужской области могут признать геноцидом
Действия гитлеровцев в Калужской области могут признать геноцидом - РИА Новости, 25.08.2023
Действия гитлеровцев в Калужской области могут признать геноцидом
Калужский областной суд получил заявление прокуратуры о признании геноцидом зверств оккупантов в Калужской области в 1941-1943 годах, заседание назначено на 11... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:28
2023-08-25T12:28
2023-08-25T12:58
калужская область
великая отечественная война (1941-1945)
россия
санкт-петербург
генеральная прокуратура рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Калужский областной суд получил заявление прокуратуры о признании геноцидом зверств оккупантов в Калужской области в 1941-1943 годах, заседание назначено на 11 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов региона."В Калужский областной суд поступило заявление прокурора Калужской области об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно: о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года на территории Калужской области", - говорится в сообщении.По результатам изучения заявления и материалов судьей Калужского областного суда дело принято к производству, возбуждено гражданское дело. Дело назначено к разбирательству в открытом судебном заседании на 15.00 11 сентября.По информации Генпрокуратуры РФ, в ходе подготовки иска были установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.В Генпрокуратуре отмечают, что политика оккупантов по отношению к мирному населению включала репрессии за любые формы неповиновения, ими была полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода.Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время – теплую одежду и обувь, обрекая людей на замерзание.Население области использовалось захватчиками как источник бесплатной рабочей силы, всего в рабство угнано более 300 тысяч человек. Общее число жертв за период оккупации нацистами в Калужской области превысило 26 тысяч человек.Полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тысячи колхозов, свыше 15 тысяч общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц, подчеркивает Генпрокуратура.Заявление подано в Калужский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны.
https://ria.ru/20230823/genotsid-1891684991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, великая отечественная война (1941-1945), россия, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф
Калужская область, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, Санкт-Петербург, Генеральная прокуратура РФ
Действия гитлеровцев в Калужской области могут признать геноцидом
Прокуратура просит признать действия гитлеровцев в Калужской области геноцидом
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг - РИА Новости.
Калужский областной суд получил заявление прокуратуры о признании геноцидом зверств оккупантов в Калужской области в 1941-1943 годах, заседание назначено на 11 сентября, сообщает объединенная пресс-служба
судов региона.
"В Калужский областной суд поступило заявление прокурора Калужской области об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно: о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года на территории Калужской области", - говорится в сообщении.
Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом
По результатам изучения заявления и материалов судьей Калужского областного суда дело принято к производству, возбуждено гражданское дело. Дело назначено к разбирательству в открытом судебном заседании на 15.00 11 сентября.
По информации Генпрокуратуры РФ
, в ходе подготовки иска были установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.
В Генпрокуратуре отмечают, что политика оккупантов по отношению к мирному населению включала репрессии за любые формы неповиновения, ими была полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода.
Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время – теплую одежду и обувь, обрекая людей на замерзание.
Население области использовалось захватчиками как источник бесплатной рабочей силы, всего в рабство угнано более 300 тысяч человек. Общее число жертв за период оккупации нацистами в Калужской области превысило 26 тысяч человек.
Полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тысячи колхозов, свыше 15 тысяч общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц, подчеркивает Генпрокуратура.
Заявление подано в Калужский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.
Ранее суды Санкт-Петербурга
, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев
, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях
вынесли решения о признании геноцидом народов СССР
действий нацистских захватчиков в годы войны.
РВИО опубликовало полный текст заявления Гитлера о планах геноцида славян