https://ria.ru/20230825/briks-1892276065.html

Эксперт высказался о расширении БРИКС

Эксперт высказался о расширении БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023

Эксперт высказался о расширении БРИКС

Включение новых стран-членов в группу БРИКС задействует значительное количество времени, усилий и политического капитала, считает научный руководитель... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:41

2023-08-25T17:41

2023-08-25T17:41

юар

москва

йоханнесбург

андрей кортунов

сирил рамафоса

российский совет по международным делам

брикс

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Включение новых стран-членов в группу БРИКС задействует значительное количество времени, усилий и политического капитала, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Речь идет не о таком постепенном, плавном расширении. Речь идет о расширении взрывного характера, то есть количество членов организации более чем удвоилось. Это серьезный шаг. Я думаю, что на это уйдет много сил, времени, энергии, политического капитала всех стран, которые являются нынешними членами и тех стран, которые станут членами с 1 января будущего года", - прокомментировал он будущие изменения группы во время круглого стола в Москве, посвященного итогам саммита БРИКС в ЮАР. Кроме того, имеющиеся институты БРИКС получат новый импульс для развития, поскольку новые члены группы привнесут собственные идеи и предложения на то, как должны работать существующие институты в рамках объединения и какие еще можно создать, добавляет Кортунов. Он отмечает, что с ростом влияния БРИКС растет число критиков и недоброжелателей, приводя в пример оказываемое на некоторых потенциальных партнеров и членов давление, чтобы они не ехали на саммит и не повышали уровень своего участия в БРИКС. "К сожалению, в нынешней ситуации, очень сложных геополитических условиях мы должны исходить из того, что такое сопротивление и противодействие планам развития БРИКС, скорее всего, будет нарастать. И это тоже, наверное, составит одно из важных направлений работы организации в ближайшем будущем", - заключает эксперт. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.

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юар, москва, йоханнесбург, андрей кортунов, сирил рамафоса, российский совет по международным делам, брикс, в мире