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Ушла эпоха. Сбылся самый страшный кошмар Европы - РИА Новости, 25.08.2023
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11:40 25.08.2023 (обновлено: 13:10 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/briks-1892166615.html
Ушла эпоха. Сбылся самый страшный кошмар Европы
Ушла эпоха. Сбылся самый страшный кошмар Европы - РИА Новости, 25.08.2023
Ушла эпоха. Сбылся самый страшный кошмар Европы
Расширение BRICS и движение в сторону отказа от доллара говорит о нежелании стран альянса подчиняться правилам, диктуемым Западом, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:40
2023-08-25T13:10
в мире
европа
юар
сирил рамафоса
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
брикс
евросоюз
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Расширение BRICS и движение в сторону отказа от доллара говорит о нежелании стран альянса подчиняться правилам, диктуемым Западом, пишет Berliner Zeitung."Эпоха, когда Европа могла господствовать над миром, давно прошла", — пишет издание.В геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня ЕС воспринимается не как независимый мировой политический игрок, а как "придаток" Вашингтона, объясняет автор.Он напомнил, как президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что пришло время использовать местные валюты и альтернативные платежные системы. В свою очередь, Китай уже платит за импортируемую нефть в юанях, а Индия — в рупиях, российский экспорт в основном идет в рублях. "Дедолларизация" вызывает беспокойство в Вашингтоне и странах НАТО, говорится в статье.Главы правительств государств-членов в своих декларациях дали понять, что стратегические проекты, пропагандируемые Западом и преподносимые в качестве "порядка, основанного на правилах" или "ориентированной на ценности внешней политики", воспринимаются как инструменты поддержания западной гегемонии, и потому отвергаются государствами BRICS, считает автор, добавляя, что такой глобальный сдвиг символизирует личное поражение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля."[Последний], без сомнения, человек вчерашнего дня, который рассматривает "Европу как сад", а остальной мир как "джунгли", — резюмирует BZ.Лидеры стран БРИКС 24 августа по итогам саммита в ЮАР приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.После расширения совокупная площадь стран объединения составит 48,4 миллиона квадратных километров, достигнув 32 процентов от общей площади земной суши. Это более чем вдвое больше по сравнению с G7.
https://ria.ru/20230825/briks-1892145411.html
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в мире, европа, юар, сирил рамафоса, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, брикс, евросоюз, нато
В мире, Европа, ЮАР, Сирил Рамафоса, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, БРИКС, Евросоюз, НАТО
Ушла эпоха. Сбылся самый страшный кошмар Европы

BZ: расширение BRICS стало личным поражением фон дер Ляйен и Борреля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Расширение BRICS и движение в сторону отказа от доллара говорит о нежелании стран альянса подчиняться правилам, диктуемым Западом, пишет Berliner Zeitung.
"Эпоха, когда Европа могла господствовать над миром, давно прошла", — пишет издание.
В геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня ЕС воспринимается не как независимый мировой политический игрок, а как "придаток" Вашингтона, объясняет автор.
Он напомнил, как президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что пришло время использовать местные валюты и альтернативные платежные системы. В свою очередь, Китай уже платит за импортируемую нефть в юанях, а Индия — в рупиях, российский экспорт в основном идет в рублях. "Дедолларизация" вызывает беспокойство в Вашингтоне и странах НАТО, говорится в статье.
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Главы правительств государств-членов в своих декларациях дали понять, что стратегические проекты, пропагандируемые Западом и преподносимые в качестве "порядка, основанного на правилах" или "ориентированной на ценности внешней политики", воспринимаются как инструменты поддержания западной гегемонии, и потому отвергаются государствами BRICS, считает автор, добавляя, что такой глобальный сдвиг символизирует личное поражение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"[Последний], без сомнения, человек вчерашнего дня, который рассматривает "Европу как сад", а остальной мир как "джунгли", — резюмирует BZ.
Лидеры стран БРИКС 24 августа по итогам саммита в ЮАР приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.
После расширения совокупная площадь стран объединения составит 48,4 миллиона квадратных километров, достигнув 32 процентов от общей площади земной суши. Это более чем вдвое больше по сравнению с G7.
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В миреЕвропаЮАРСирил РамафосаУрсула фон дер ЛяйенЖозеп БоррельБРИКСЕвросоюзНАТО
 
 
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