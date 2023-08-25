https://ria.ru/20230825/azerbaydzhan-1891944448.html

Страна огней, где ждут гостей: что туристам нужно знать об Азербайджане

Страна огней, где ждут гостей: что туристам нужно знать об Азербайджане - РИА Новости, 25.08.2023

Страна огней, где ждут гостей: что туристам нужно знать об Азербайджане

Спрос на отдых в этой закавказской республике, по оценке туроператоров, вырос на 25 процентов. Многие сравнивают Азербайджан с Турцией: похожие климат, язык,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:00

2023-08-25T08:00

2023-08-25T08:02

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Екатерина Миронова. Спрос на отдых в этой закавказской республике, по оценке туроператоров, вырос на 25 процентов. Многие сравнивают Азербайджан с Турцией: похожие климат, язык, религия. О том, насколько это оправданно, когда лучше отдыхать на Каспийском побережье, в чем особенность местной пахлавы и долмы, — в материале РИА Новости."Кавказская Швейцария"В советское время в Баку, особенно в лабиринтах Старого города Ичери-Шехер, средневековой крепости площадью более 200 тысяч квадратных метров, кинематографисты снимали восточную "заграницу". Самый яркий пример — "Бриллиантовая рука".Действительно, есть сходство со Стамбулом: море, дворцы и даже Девичья башня. Та, что на Босфоре, — обтекаемой формы и белая, будто политая айраном, каспийская — угловатая, коричневатая, как ореховая скорлупа.В бакинской башне, по преданию, жила дочь паши. Она влюбилась в рыбака. "Отец был против. Чтобы молодой человек мог приплывать к ней, девушка зажигала на крыше огонь. Но однажды забыла. Парень решил, что его разлюбили, и утопился. Дочь паши бросилась в море вслед за суженым", — рассказывает экскурсовод Ирина Яшина.В Баку не очень много мечетей: Азербайджан — светское государство, "кавказская Швейцария". "Столицу строили польские архитекторы. В XIX веке сюда ринулись за нефтью зарубежные миллиардеры во главе с Ротшильдами и приказали возвести привычные им здания", — объясняет гид Сабина Исмаилова.Среди того, что построили поляки, — здание Исполнительной власти, Институт рукописей НАН Иосифа Гославского, Кукольный театр.Футуристический Центр Гейдара Алиева — без прямых линий, изогнутый, будто сделанный из листа лаваша. Это творчество ирано-британского дизайнера Захи Хадид, первой в истории женщины, награжденной Притцкеровской премией.Особенное мореУ Каспийского моря свои преимущества. "Это большое озеро, соли лишь 21 процент — комфортно купаться. Вход пологий, всюду чистый песок", — говорит Сабина. До глубины, правда, далековато.Экскурсовод Ильдар Керимов добавляет: "Зато нет медуз и хищных рыб". Сезон — с 15 июня по 15 сентября. Вода прогревается до 28 градусов, воздух в это время — 30-42.В столице пляжей нет — только набережная. Бакинцы обычно ездят в поселок Бильгя — туда можно добраться на такси или автобусе. Еще с советских времен популярна Загульба, где много водных развлечений.Правда, отелей-курортов, как в Турции, здесь крайне мало. Основные — в предместьях Баку: Sea Breeze Resort, Bilgah Beach Hotel, Amburan Beach Club. При них — пляжи с шезлонгами, зонтиками, душевыми."Пускают и "с улицы" — за 25 манатов (почти 1500 рублей)", — отмечает Ирина Яшина. А номер в такой гостинице стоит около 20 тысяч рублей в сутки.Кстати, российские карты в Азербайджане не принимают, берите наличные.Культ огняВ Азербайджане нет выраженных мусульманских традиций. "Наши предки исповедовали зороастризм и поклонялись огню. Новый год (Навруз) отмечаем 21 марта. К столу печем сладости. Пахлава в виде ромбика — символ Земли, шакер-бура — пирожок с начинкой из орехов и кардамона — полумесяц, шор-гогал — соленые булочки с черным перцем — Солнце", — перечисляет Ильдар Керимов.В Навруз местные жители прыгают через костер. Азербайджан еще называют "страной огней" — из-за месторождения нефти и газа. На гербе Баку изображены три языка-факела, а современный символ города — небоскребы "Пламенные башни"."Если азербайджанец переезжает, он может оставить дорогую люстру на старой квартире, но лампочку заберет с собой: ведь это огонь. А невеста надевает на платье красный пояс, который как бы горит и очищает", — рассказывает Сабина Исмаилова.Храм огня Атешгях построили в XVII веке. Последний жрец его покинул в 1880-м.Вежливые мужчиныНекоторые туристки опасаются ехать в Азербайджан в одиночку: слишком горячие тут мужчины."Мы действительно любим женщин, но не позволяем себе подойти с непристойным предложением", — уверяет Ильдар.По словам экскурсоводов, в отличие от турок, которые бывают несдержанны, азербайджанцы превозносят дам, уважают и предоставляют им право принимать решения. "Я родилась и выросла в Азербайджане. Мы одеваемся, как в Европе, ходим в коротких юбках и шортах. Даже ночью на улице абсолютно безопасно", — подчеркивает Ирина Яшина.Не только БакуУ каждого города в Азербайджане свой вкус и цвет, как у специи. В первую очередь гиды рекомендуют посетить Габалу в предгорье Большого Кавказа: зеленые холмы, каскадный водопад "Семь красавиц", озеро Нохур. Прекрасен и Шеки с ханским дворцом XVIII века, напоминающим персидский ковер, и христианской церковью XII столетия. Здесь изготавливают керамические изделия, витражи, ткут платки келагаи.В Ленкоранье, на границе с Ираном, — черный вулканический песок и железное дерево — настолько плотное, что тонет в воде. Якобы Альфред Нобель прибыл сюда именно за ним — хотел делать из него приклады винтовок. Однако в итоге стал владельцем нефтяных месторождений."Еще советую съездить в Гусар, на границу с Дагестаном, чтобы увидеть, как живут малые народы Азербайджана — джеки, лезгины, будуги. Они сохранили древние традиции. Так, крызы поклонятся Земле и поклянутся Луной", — говорит Сабина.У ценителей оздоровительного отдыха популярен город-курорт Нафталан. Нефть тут есть, но особая: она вообще не горит! Ее используют для лечебных ванн и в качестве мази. Помогает при болезнях кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и репродуктивной систем.Неподалеку от Баку — огромный музей под открытым небом: занесенный в список ЮНЕСКО заповедник Гобустан. Кроме грязевых вулканов (при желании можно искупаться, только душа там нет), осмотрите археологические памятники каменного века, петроглифы. Изображения животных, птиц, людей — всего около шести тысяч.Чья долма вкуснееВ Азербайджане, как и в Турции, пьют чай, причем из похожих стеклянных грушевидных стаканчиков. "Но у нас его подают только после еды, и это означает, что пора заканчивать трапезу", — уточняет Ильдар.К чаю полагается варенье, которого здесь более двух с половиной сотен видов. "Наш бренд — оливковое, такое нигде больше не попробуете", — уверяет Сабина.Продегустируйте вино из граната — терпкий напиток с долгим послевкусием. Популярные марки – Az-Granata, Nar, "Золотой Баку".И, конечно, фирменное блюдо — долма. Возразят, что она есть везде на Востоке, включая Турцию, но азербайджанцы ответят примерно как герои фильма "Мимино": "Лишь мы знаем правильный рецепт!""Мы делаем ее не только из виноградных листьев, но и айвовых, и фисташковых, начиняем бараниной, каштаном, изюмом, алычой. Более 300 вариантов. Самый известный — "Уч Баджи" ("Три Сестры") с баклажанами, болгарским перцем, помидором. Наши рецепты вошли в список ЮНЕСКО", — говорит Сабина.Да и сам Азербайджан — как эта долма. На первый взгляд похож на соседние страны, а в реальности — с неповторимой начинкой.Недельный тур на двоих с перелетом и завтраками в сентябре обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Авиабилеты Москва — Баку и обратно — около 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230820/abraudyurso-1890418876.html

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