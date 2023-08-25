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Страна огней, где ждут гостей: что туристам нужно знать об Азербайджане - РИА Новости, 25.08.2023
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Туризм
 
08:00 25.08.2023 (обновлено: 08:02 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/azerbaydzhan-1891944448.html
Страна огней, где ждут гостей: что туристам нужно знать об Азербайджане
Страна огней, где ждут гостей: что туристам нужно знать об Азербайджане - РИА Новости, 25.08.2023
Страна огней, где ждут гостей: что туристам нужно знать об Азербайджане
Спрос на отдых в этой закавказской республике, по оценке туроператоров, вырос на 25 процентов. Многие сравнивают Азербайджан с Турцией: похожие климат, язык,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:00
2023-08-25T08:02
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Екатерина Миронова. Спрос на отдых в этой закавказской республике, по оценке туроператоров, вырос на 25 процентов. Многие сравнивают Азербайджан с Турцией: похожие климат, язык, религия. О том, насколько это оправданно, когда лучше отдыхать на Каспийском побережье, в чем особенность местной пахлавы и долмы, — в материале РИА Новости."Кавказская Швейцария"В советское время в Баку, особенно в лабиринтах Старого города Ичери-Шехер, средневековой крепости площадью более 200 тысяч квадратных метров, кинематографисты снимали восточную "заграницу". Самый яркий пример — "Бриллиантовая рука".Действительно, есть сходство со Стамбулом: море, дворцы и даже Девичья башня. Та, что на Босфоре, — обтекаемой формы и белая, будто политая айраном, каспийская — угловатая, коричневатая, как ореховая скорлупа.В бакинской башне, по преданию, жила дочь паши. Она влюбилась в рыбака. "Отец был против. Чтобы молодой человек мог приплывать к ней, девушка зажигала на крыше огонь. Но однажды забыла. Парень решил, что его разлюбили, и утопился. Дочь паши бросилась в море вслед за суженым", — рассказывает экскурсовод Ирина Яшина.В Баку не очень много мечетей: Азербайджан — светское государство, "кавказская Швейцария". "Столицу строили польские архитекторы. В XIX веке сюда ринулись за нефтью зарубежные миллиардеры во главе с Ротшильдами и приказали возвести привычные им здания", — объясняет гид Сабина Исмаилова.Среди того, что построили поляки, — здание Исполнительной власти, Институт рукописей НАН Иосифа Гославского, Кукольный театр.Футуристический Центр Гейдара Алиева — без прямых линий, изогнутый, будто сделанный из листа лаваша. Это творчество ирано-британского дизайнера Захи Хадид, первой в истории женщины, награжденной Притцкеровской премией.Особенное мореУ Каспийского моря свои преимущества. "Это большое озеро, соли лишь 21 процент — комфортно купаться. Вход пологий, всюду чистый песок", — говорит Сабина. До глубины, правда, далековато.Экскурсовод Ильдар Керимов добавляет: "Зато нет медуз и хищных рыб". Сезон — с 15 июня по 15 сентября. Вода прогревается до 28 градусов, воздух в это время — 30-42.В столице пляжей нет — только набережная. Бакинцы обычно ездят в поселок Бильгя — туда можно добраться на такси или автобусе. Еще с советских времен популярна Загульба, где много водных развлечений.Правда, отелей-курортов, как в Турции, здесь крайне мало. Основные — в предместьях Баку: Sea Breeze Resort, Bilgah Beach Hotel, Amburan Beach Club. При них — пляжи с шезлонгами, зонтиками, душевыми."Пускают и "с улицы" — за 25 манатов (почти 1500 рублей)", — отмечает Ирина Яшина. А номер в такой гостинице стоит около 20 тысяч рублей в сутки.Кстати, российские карты в Азербайджане не принимают, берите наличные.Культ огняВ Азербайджане нет выраженных мусульманских традиций. "Наши предки исповедовали зороастризм и поклонялись огню. Новый год (Навруз) отмечаем 21 марта. К столу печем сладости. Пахлава в виде ромбика — символ Земли, шакер-бура — пирожок с начинкой из орехов и кардамона — полумесяц, шор-гогал — соленые булочки с черным перцем — Солнце", — перечисляет Ильдар Керимов.В Навруз местные жители прыгают через костер. Азербайджан еще называют "страной огней" — из-за месторождения нефти и газа. На гербе Баку изображены три языка-факела, а современный символ города — небоскребы "Пламенные башни"."Если азербайджанец переезжает, он может оставить дорогую люстру на старой квартире, но лампочку заберет с собой: ведь это огонь. А невеста надевает на платье красный пояс, который как бы горит и очищает", — рассказывает Сабина Исмаилова.Храм огня Атешгях построили в XVII веке. Последний жрец его покинул в 1880-м.Вежливые мужчиныНекоторые туристки опасаются ехать в Азербайджан в одиночку: слишком горячие тут мужчины."Мы действительно любим женщин, но не позволяем себе подойти с непристойным предложением", — уверяет Ильдар.По словам экскурсоводов, в отличие от турок, которые бывают несдержанны, азербайджанцы превозносят дам, уважают и предоставляют им право принимать решения. "Я родилась и выросла в Азербайджане. Мы одеваемся, как в Европе, ходим в коротких юбках и шортах. Даже ночью на улице абсолютно безопасно", — подчеркивает Ирина Яшина.Не только БакуУ каждого города в Азербайджане свой вкус и цвет, как у специи. В первую очередь гиды рекомендуют посетить Габалу в предгорье Большого Кавказа: зеленые холмы, каскадный водопад "Семь красавиц", озеро Нохур. Прекрасен и Шеки с ханским дворцом XVIII века, напоминающим персидский ковер, и христианской церковью XII столетия. Здесь изготавливают керамические изделия, витражи, ткут платки келагаи.В Ленкоранье, на границе с Ираном, — черный вулканический песок и железное дерево — настолько плотное, что тонет в воде. Якобы Альфред Нобель прибыл сюда именно за ним — хотел делать из него приклады винтовок. Однако в итоге стал владельцем нефтяных месторождений."Еще советую съездить в Гусар, на границу с Дагестаном, чтобы увидеть, как живут малые народы Азербайджана — джеки, лезгины, будуги. Они сохранили древние традиции. Так, крызы поклонятся Земле и поклянутся Луной", — говорит Сабина.У ценителей оздоровительного отдыха популярен город-курорт Нафталан. Нефть тут есть, но особая: она вообще не горит! Ее используют для лечебных ванн и в качестве мази. Помогает при болезнях кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и репродуктивной систем.Неподалеку от Баку — огромный музей под открытым небом: занесенный в список ЮНЕСКО заповедник Гобустан. Кроме грязевых вулканов (при желании можно искупаться, только душа там нет), осмотрите археологические памятники каменного века, петроглифы. Изображения животных, птиц, людей — всего около шести тысяч.Чья долма вкуснееВ Азербайджане, как и в Турции, пьют чай, причем из похожих стеклянных грушевидных стаканчиков. "Но у нас его подают только после еды, и это означает, что пора заканчивать трапезу", — уточняет Ильдар.К чаю полагается варенье, которого здесь более двух с половиной сотен видов. "Наш бренд — оливковое, такое нигде больше не попробуете", — уверяет Сабина.Продегустируйте вино из граната — терпкий напиток с долгим послевкусием. Популярные марки – Az-Granata, Nar, "Золотой Баку".И, конечно, фирменное блюдо — долма. Возразят, что она есть везде на Востоке, включая Турцию, но азербайджанцы ответят примерно как герои фильма "Мимино": "Лишь мы знаем правильный рецепт!""Мы делаем ее не только из виноградных листьев, но и айвовых, и фисташковых, начиняем бараниной, каштаном, изюмом, алычой. Более 300 вариантов. Самый известный — "Уч Баджи" ("Три Сестры") с баклажанами, болгарским перцем, помидором. Наши рецепты вошли в список ЮНЕСКО", — говорит Сабина.Да и сам Азербайджан — как эта долма. На первый взгляд похож на соседние страны, а в реальности — с неповторимой начинкой.Недельный тур на двоих с перелетом и завтраками в сентябре обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Авиабилеты Москва — Баку и обратно — около 30 тысяч рублей.
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маршруты - туризм, азербайджан, баку, гейдар алиев (политик), заха хадид, достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, туризм, отдых на море
Туризм, Маршруты - Туризм, Азербайджан, Баку, Гейдар Алиев (политик), Заха Хадид, Достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, Туризм, Отдых на море

Страна огней, где ждут гостей: что туристам нужно знать об Азербайджане

© iStock.com / geckophotosДевушка на пляже в Азербайджане
Девушка на пляже в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© iStock.com / geckophotos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Екатерина Миронова. Спрос на отдых в этой закавказской республике, по оценке туроператоров, вырос на 25 процентов. Многие сравнивают Азербайджан с Турцией: похожие климат, язык, религия. О том, насколько это оправданно, когда лучше отдыхать на Каспийском побережье, в чем особенность местной пахлавы и долмы, — в материале РИА Новости.

"Кавказская Швейцария"

В советское время в Баку, особенно в лабиринтах Старого города Ичери-Шехер, средневековой крепости площадью более 200 тысяч квадратных метров, кинематографисты снимали восточную "заграницу". Самый яркий пример — "Бриллиантовая рука".
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Девушка изображает сцену из советского фильма "Бриллиантовая рука" в историческом районе Ичери-шехер города Баку

Девушка изображает сцену из советского фильма Бриллиантовая рука на месте её съемок на одной из улиц в историческом районе Ичери-шехер города Баку

Девушка изображает сцену из советского фильма "Бриллиантовая рука" в историческом районе Ичери-шехер города Баку

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Андрей Миронов (слева) в роли Геши и Юрий Никулин (справа) в роли Семен Семеныча Горбункова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука» в Баку

Андрей Миронов в роли Геши и Юрий Никулин в роли Семен Семеныча Горбункова на съемках фильма Бриллиантовая рука

Андрей Миронов (слева) в роли Геши и Юрий Никулин (справа) в роли Семен Семеныча Горбункова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука» в Баку

© РИА Новости
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2 из 4
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Шемахинские ворота (XVII век) Старого города (крепости) в Баку

Шемахинские ворота Старого города-крепости в Баку

Шемахинские ворота (XVII век) Старого города (крепости) в Баку

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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3 из 4
© РИА Новости / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкУлица Кичик Гала в Баку
Улица Кичик Гала в Баку
Улица Кичик Гала в Баку
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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4 из 4

Девушка изображает сцену из советского фильма "Бриллиантовая рука" в историческом районе Ичери-шехер города Баку

© РИА Новости / Алексей Куденко
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1 из 4

Андрей Миронов (слева) в роли Геши и Юрий Никулин (справа) в роли Семен Семеныча Горбункова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука» в Баку

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 4

Шемахинские ворота (XVII век) Старого города (крепости) в Баку

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 4
Улица Кичик Гала в Баку
© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
4 из 4
Действительно, есть сходство со Стамбулом: море, дворцы и даже Девичья башня. Та, что на Босфоре, — обтекаемой формы и белая, будто политая айраном, каспийская — угловатая, коричневатая, как ореховая скорлупа.
В бакинской башне, по преданию, жила дочь паши. Она влюбилась в рыбака. "Отец был против. Чтобы молодой человек мог приплывать к ней, девушка зажигала на крыше огонь. Но однажды забыла. Парень решил, что его разлюбили, и утопился. Дочь паши бросилась в море вслед за суженым", — рассказывает экскурсовод Ирина Яшина.
© iStock.com / Elena OdareevaДевичья башня в Баку, Азербайджан
Девичья башня в Баку, Азербайджан
Девичья башня в Баку, Азербайджан
© iStock.com / Elena Odareeva
1 из 3
© iStock.com / dszc

Ковры у подножия Девичьей башни в Баку

Ковры у подножия Девичьей башни в Баку

Ковры у подножия Девичьей башни в Баку

© iStock.com / dszc
2 из 3
© iStock.com / Anney_LierПрохожие в Баку
Прохожие в Баку
Прохожие в Баку
© iStock.com / Anney_Lier
3 из 3
Девичья башня в Баку, Азербайджан
© iStock.com / Elena Odareeva
1 из 3

Ковры у подножия Девичьей башни в Баку

© iStock.com / dszc
2 из 3
Прохожие в Баку
© iStock.com / Anney_Lier
3 из 3
В Баку не очень много мечетей: Азербайджан — светское государство, "кавказская Швейцария". "Столицу строили польские архитекторы. В XIX веке сюда ринулись за нефтью зарубежные миллиардеры во главе с Ротшильдами и приказали возвести привычные им здания", — объясняет гид Сабина Исмаилова.
© iStock.com / AlizadaStudiosДом Мухтарова
Дом Мухтарова
Дом Мухтарова
© iStock.com / AlizadaStudios
1 из 3
© iStock.com / AlizadaStudiosЗдание Исполнительной власти города Баку
Здание Исполнительной власти города Баку
Здание Исполнительной власти города Баку
© iStock.com / AlizadaStudios
2 из 3
© iStock.com / Tero VesalainenПара смотрит на город Баку в Азербайджане
Пара смотрит на город Баку в Азербайджане
Пара смотрит на город Баку в Азербайджане
© iStock.com / Tero Vesalainen
3 из 3
Дом Мухтарова
© iStock.com / AlizadaStudios
1 из 3
Здание Исполнительной власти города Баку
© iStock.com / AlizadaStudios
2 из 3
Пара смотрит на город Баку в Азербайджане
© iStock.com / Tero Vesalainen
3 из 3
Среди того, что построили поляки, — здание Исполнительной власти, Институт рукописей НАН Иосифа Гославского, Кукольный театр.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКультурный центр Гейдара Алиева в Баку
Культурный центр Гейдара Алиева в Баку - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Культурный центр Гейдара Алиева в Баку
Футуристический Центр Гейдара Алиева — без прямых линий, изогнутый, будто сделанный из листа лаваша. Это творчество ирано-британского дизайнера Захи Хадид, первой в истории женщины, награжденной Притцкеровской премией.

Особенное море

У Каспийского моря свои преимущества. "Это большое озеро, соли лишь 21 процент — комфортно купаться. Вход пологий, всюду чистый песок", — говорит Сабина. До глубины, правда, далековато.
Экскурсовод Ильдар Керимов добавляет: "Зато нет медуз и хищных рыб". Сезон — с 15 июня по 15 сентября. Вода прогревается до 28 градусов, воздух в это время — 30-42.
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Люди отдыхают на пляже в Баку

Люди отдыхают на пляже в Баку

Люди отдыхают на пляже в Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
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1 из 5
© iStock.com / AlexmumuБерег Каспийского моря в Баку
Берег Каспийского моря в Баку
Берег Каспийского моря в Баку
© iStock.com / Alexmumu
2 из 5
© iStock.com / AlizadaStudios

Пляж в Нардаране, Азербайджан

Пляж в Нардаране, Азербайджан

Пляж в Нардаране, Азербайджан

© iStock.com / AlizadaStudios
3 из 5
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Люди отдыхают на пляже в пригороде Баку

Люди отдыхают на пляже в Баку

Люди отдыхают на пляже в пригороде Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
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4 из 5
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Пустой пляж в Баку

Ракушки на набережной в Баку

Пустой пляж в Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
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5 из 5

Люди отдыхают на пляже в Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
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1 из 5
Берег Каспийского моря в Баку
© iStock.com / Alexmumu
2 из 5

Пляж в Нардаране, Азербайджан

© iStock.com / AlizadaStudios
3 из 5

Люди отдыхают на пляже в пригороде Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
4 из 5

Пустой пляж в Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
5 из 5
В столице пляжей нет — только набережная. Бакинцы обычно ездят в поселок Бильгя — туда можно добраться на такси или автобусе. Еще с советских времен популярна Загульба, где много водных развлечений.
Правда, отелей-курортов, как в Турции, здесь крайне мало. Основные — в предместьях Баку: Sea Breeze Resort, Bilgah Beach Hotel, Amburan Beach Club. При них — пляжи с шезлонгами, зонтиками, душевыми.
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкПляж в Баку
Пляж в Баку - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Пляж в Баку
"Пускают и "с улицы" — за 25 манатов (почти 1500 рублей)", — отмечает Ирина Яшина. А номер в такой гостинице стоит около 20 тысяч рублей в сутки.
Кстати, российские карты в Азербайджане не принимают, берите наличные.

Культ огня

В Азербайджане нет выраженных мусульманских традиций. "Наши предки исповедовали зороастризм и поклонялись огню. Новый год (Навруз) отмечаем 21 марта. К столу печем сладости. Пахлава в виде ромбика — символ Земли, шакер-бура — пирожок с начинкой из орехов и кардамона — полумесяц, шор-гогал — соленые булочки с черным перцем — Солнце", — перечисляет Ильдар Керимов.
© iStock.com / Alisa KorolevskayaПахлава
Пахлава
Пахлава
© iStock.com / Alisa Korolevskaya
1 из 3
© iStock.com / Yana TatevosianПразднование Навруза в Баку
Празднование Навруза в Баку
Празднование Навруза в Баку
© iStock.com / Yana Tatevosian
2 из 3
© iStock.com / Armastas

Празднование Навруза в Баку

Празднование Навруза в Баку

Празднование Навруза в Баку

© iStock.com / Armastas
3 из 3
Пахлава
© iStock.com / Alisa Korolevskaya
1 из 3
Празднование Навруза в Баку
© iStock.com / Yana Tatevosian
2 из 3

Празднование Навруза в Баку

© iStock.com / Armastas
3 из 3
В Навруз местные жители прыгают через костер. Азербайджан еще называют "страной огней" — из-за месторождения нефти и газа. На гербе Баку изображены три языка-факела, а современный символ города — небоскребы "Пламенные башни".
© iStock.com / XantanaПламенные башни в Баку
Пламенные башни в Баку - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© iStock.com / Xantana
Пламенные башни в Баку
"Если азербайджанец переезжает, он может оставить дорогую люстру на старой квартире, но лампочку заберет с собой: ведь это огонь. А невеста надевает на платье красный пояс, который как бы горит и очищает", — рассказывает Сабина Исмаилова.
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Костер во время празднования Навруза в Баку. Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов

Костер во время празднования Навруза в Баку

Костер во время празднования Навруза в Баку. Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов

© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
1 из 3
CC BY-SA 4.0 / Robot8A / Atesgah of Baku, Azerbaijan / Cropped imageХрам огня Атешгях
Храм огня Атешгях
Храм огня Атешгях
CC BY-SA 4.0 / Robot8A / Atesgah of Baku, Azerbaijan / Cropped image
2 из 3
© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкХрам вечного огня Атешгях в Азербайджане
Храм вечного огня Атешгях в Азербайджане
Храм вечного огня Атешгях в Азербайджане
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Костер во время празднования Навруза в Баку. Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов

© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
1 из 3
Храм огня Атешгях
CC BY-SA 4.0 / Robot8A / Atesgah of Baku, Azerbaijan / Cropped image
2 из 3
Храм вечного огня Атешгях в Азербайджане
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Храм огня Атешгях построили в XVII веке. Последний жрец его покинул в 1880-м.

Вежливые мужчины

Некоторые туристки опасаются ехать в Азербайджан в одиночку: слишком горячие тут мужчины.
"Мы действительно любим женщин, но не позволяем себе подойти с непристойным предложением", — уверяет Ильдар.
© iStock.com / VisualCommunicationsМужчины на рынке в Баку
Мужчины на рынке в Баку
Мужчины на рынке в Баку
© iStock.com / VisualCommunications
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Мужчины играют в нарды на одной из улиц Старого города в Баку

Мужчины играют в нарды на одной из улиц старого города в Баку

Мужчины играют в нарды на одной из улиц Старого города в Баку

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 3
© iStock.com / geckophotos

Женщины обсуждают новости в Азербайджане

Празднование Навруза в в Азербайджане

Женщины обсуждают новости в Азербайджане

© iStock.com / geckophotos
3 из 3
Мужчины на рынке в Баку
© iStock.com / VisualCommunications
1 из 3

Мужчины играют в нарды на одной из улиц Старого города в Баку

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 3

Женщины обсуждают новости в Азербайджане

© iStock.com / geckophotos
3 из 3
По словам экскурсоводов, в отличие от турок, которые бывают несдержанны, азербайджанцы превозносят дам, уважают и предоставляют им право принимать решения. "Я родилась и выросла в Азербайджане. Мы одеваемся, как в Европе, ходим в коротких юбках и шортах. Даже ночью на улице абсолютно безопасно", — подчеркивает Ирина Яшина.

Не только Баку

У каждого города в Азербайджане свой вкус и цвет, как у специи. В первую очередь гиды рекомендуют посетить Габалу в предгорье Большого Кавказа: зеленые холмы, каскадный водопад "Семь красавиц", озеро Нохур. Прекрасен и Шеки с ханским дворцом XVIII века, напоминающим персидский ковер, и христианской церковью XII столетия. Здесь изготавливают керамические изделия, витражи, ткут платки келагаи.
© iStock.com / silverfox999Дворец шекинских ханов
Дворец шекинских ханов
Дворец шекинских ханов
© iStock.com / silverfox999
1 из 5
© iStock.com / Sevinc FerecovaДворец шекинских ханов
Дворец шекинских ханов
Дворец шекинских ханов
© iStock.com / Sevinc Ferecova
2 из 5
CC BY-SA 3.0 / Urek Meniashvili / Shaki khan palaceДворец шекинских ханов
Дворец шекинских ханов
Дворец шекинских ханов
CC BY-SA 3.0 / Urek Meniashvili / Shaki khan palace
3 из 5
© iStock.com / Elena Odareeva

Сувенирный магазин в Шеки, Азербайджан

Сувенирный магазин в Шеки, Азербайджан

Сувенирный магазин в Шеки, Азербайджан

© iStock.com / Elena Odareeva
4 из 5
CC BY-SA 4.0 / Damian Pankowiec / Górny ksaverey / Cropped imageВерхний караван-сарай в городе Шеки
Верхний караван-сарай в городе Шеки
Верхний караван-сарай в городе Шеки
CC BY-SA 4.0 / Damian Pankowiec / Górny ksaverey / Cropped image
5 из 5
Дворец шекинских ханов
© iStock.com / silverfox999
1 из 5
Дворец шекинских ханов
© iStock.com / Sevinc Ferecova
2 из 5
Дворец шекинских ханов
CC BY-SA 3.0 / Urek Meniashvili / Shaki khan palace
3 из 5

Сувенирный магазин в Шеки, Азербайджан

© iStock.com / Elena Odareeva
4 из 5
Верхний караван-сарай в городе Шеки
CC BY-SA 4.0 / Damian Pankowiec / Górny ksaverey / Cropped image
5 из 5
В Ленкоранье, на границе с Ираном, — черный вулканический песок и железное дерево — настолько плотное, что тонет в воде. Якобы Альфред Нобель прибыл сюда именно за ним — хотел делать из него приклады винтовок. Однако в итоге стал владельцем нефтяных месторождений.
© iStock.com / AlexmumuСтарый маяк в Ленькоране
Старый маяк в Ленькоране - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© iStock.com / Alexmumu
Старый маяк в Ленькоране
"Еще советую съездить в Гусар, на границу с Дагестаном, чтобы увидеть, как живут малые народы Азербайджана — джеки, лезгины, будуги. Они сохранили древние традиции. Так, крызы поклонятся Земле и поклянутся Луной", — говорит Сабина.
У ценителей оздоровительного отдыха популярен город-курорт Нафталан. Нефть тут есть, но особая: она вообще не горит! Ее используют для лечебных ванн и в качестве мази. Помогает при болезнях кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и репродуктивной систем.
© AFP 2023 / Mladen Antonov

Город Нафталан в Азербайджане

Город Нафталан в Азербайджане

Город Нафталан в Азербайджане

© AFP 2023 / Mladen Antonov
1 из 4
CC BY-SA 4.0 / Ələddin.Məlikov / It's located on an agricultural plain near the Lesser Caucasus Mountains / Cropped image

Нафталан, вид сверху

Нафталан

Нафталан, вид сверху

CC BY-SA 4.0 / Ələddin.Məlikov / It's located on an agricultural plain near the Lesser Caucasus Mountains / Cropped image
2 из 4
© iStock.com / AlizadaStudios

Наскальные петроглифы в заповеднике Гобустан, Азербайджан

Наскальные петроглифы в заповеднике Гобустан, Азербайджан

Наскальные петроглифы в заповеднике Гобустан, Азербайджан

© iStock.com / AlizadaStudios
3 из 4
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Грязевой вулкан в окрестностях города Гобустан

Грязевой вулкан в окрестностях города Гобустан

Грязевой вулкан в окрестностях города Гобустан

© Sputnik / Мурад Оруджев
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4 из 4

Город Нафталан в Азербайджане

© AFP 2023 / Mladen Antonov
1 из 4

Нафталан, вид сверху

CC BY-SA 4.0 / Ələddin.Məlikov / It's located on an agricultural plain near the Lesser Caucasus Mountains / Cropped image
2 из 4

Наскальные петроглифы в заповеднике Гобустан, Азербайджан

© iStock.com / AlizadaStudios
3 из 4

Грязевой вулкан в окрестностях города Гобустан

© Sputnik / Мурад Оруджев
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4 из 4
Неподалеку от Баку — огромный музей под открытым небом: занесенный в список ЮНЕСКО заповедник Гобустан. Кроме грязевых вулканов (при желании можно искупаться, только душа там нет), осмотрите археологические памятники каменного века, петроглифы. Изображения животных, птиц, людей — всего около шести тысяч.

Чья долма вкуснее

В Азербайджане, как и в Турции, пьют чай, причем из похожих стеклянных грушевидных стаканчиков. "Но у нас его подают только после еды, и это означает, что пора заканчивать трапезу", — уточняет Ильдар.
К чаю полагается варенье, которого здесь более двух с половиной сотен видов. "Наш бренд — оливковое, такое нигде больше не попробуете", — уверяет Сабина.
© iStock.com / ArmastasЧаепитие в Азербайджане
Чаепитие в Азербайджане
Чаепитие в Азербайджане
© iStock.com / Armastas
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© Depositphotos.com / bozhdbГранатовое вино
Гранатовое вино
Гранатовое вино
© Depositphotos.com / bozhdb
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© Depositphotos.com / kamranaydinovТрадиционное азербайджанское блюдо кюкю с зеленью
Кюкю с зеленью
Традиционное азербайджанское блюдо кюкю с зеленью
© Depositphotos.com / kamranaydinov
3 из 3
Чаепитие в Азербайджане
© iStock.com / Armastas
1 из 3
Гранатовое вино
© Depositphotos.com / bozhdb
2 из 3
Традиционное азербайджанское блюдо кюкю с зеленью
© Depositphotos.com / kamranaydinov
3 из 3
Продегустируйте вино из граната — терпкий напиток с долгим послевкусием. Популярные марки – Az-Granata, Nar, "Золотой Баку".
И, конечно, фирменное блюдо — долма. Возразят, что она есть везде на Востоке, включая Турцию, но азербайджанцы ответят примерно как герои фильма "Мимино": "Лишь мы знаем правильный рецепт!"
© iStock.com / Farhad IbrahimzadeДолма
Долма - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© iStock.com / Farhad Ibrahimzade
Долма
"Мы делаем ее не только из виноградных листьев, но и айвовых, и фисташковых, начиняем бараниной, каштаном, изюмом, алычой. Более 300 вариантов. Самый известный — "Уч Баджи" ("Три Сестры") с баклажанами, болгарским перцем, помидором. Наши рецепты вошли в список ЮНЕСКО", — говорит Сабина.
Да и сам Азербайджан — как эта долма. На первый взгляд похож на соседние страны, а в реальности — с неповторимой начинкой.
Недельный тур на двоих с перелетом и завтраками в сентябре обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Авиабилеты Москва — Баку и обратно — около 30 тысяч рублей.
Озеро Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Шампанское, яхты, солнце: красивая жизнь в Абрау-Дюрсо
20 августа, 08:00
 
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