https://ria.ru/20230718/azerbaydzhan-1884870970.html

Эксперты рассказали, чего не хватает российским туристам в Азербайджане

Эксперты рассказали, чего не хватает российским туристам в Азербайджане - РИА Новости, 18.07.2023

Эксперты рассказали, чего не хватает российским туристам в Азербайджане

Туроператоры фиксируют рост интереса к турам в Азербайджан, в том числе и на каспийское побережье, но эксперты рассказали, что на морских курортах страны не... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:37

2023-07-18T15:37

2023-07-18T18:00

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туризм

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Туроператоры фиксируют рост интереса к турам в Азербайджан, в том числе и на каспийское побережье, но эксперты рассказали, что на морских курортах страны не хватает отелей с концепцией "все включено", сообщает АТОР. По оценкам туроператоров, спрос в сравнении с прошлым сезоном вырос на 20-25 процентов. В АТОР считают, что так сказывается отложенный спрос (Азербайджан только в конце марта отменил ковидные ограничения для прибывающих авиатранспортом) и снижение стоимости авиаперелетов. Если на пике сезона в 2022 году билеты из Москвы в Баку и обратно стоили 46-50 тысяч рублей на одного, то теперь слетать в столицу Азербайджана можно за 28-35 тысячи рублей на одного в обе стороны."В сезоне-2023 Азербайджан пользуется особенно высоким спросом у наших туристов. Глубина бронирования составляет в среднем около двух недель", – рассказали в Space Travel."Всей семьей на курорты Азербайджана едет не так много туристов, преимущественно на море путешествуют вдвоем или в одиночку. Спрос на пляжные объекты размещения не превалирует. Многие останавливаются в городских отелях. Высок и интерес к санаторному отдыху на курорте Нафталан", – рассказали в пресс-службе национального туроператора “Алеан”.По наблюдениям экспертов BSI Group, преимущественно россияне бронируют экскурсионные туры в Азербайджан, и уже к ним добавляются несколько дней на море.Чего пока Азербайджан не может предложить российским туристам, так это отдых по системе "все включено". Отелей, работающих по такой концепции, в Азербайджане нет, подчеркивают в АТОР. "Большинство гостиниц Азербайджана предлагает питание "завтраки", как максимум – "полный пансион", – сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".Как добавляют эксперты FUN&SUN, в отелях Азербайджана будет "шведский стол". Однако бесплатных напитков, алкоголя и перекусов, как в гостиницах "все включено" в Турции или Египте, в Азербайджане нет. Алкоголь не входит в стоимость обедов и ужинов, его гости покупают уже за дополнительную плату.

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новости - туризм, азербайджан, москва, баку, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, туризм