https://ria.ru/20230824/zelenskiy-1891883701.html

В США одним фото показали Зеленскому его участь

В США одним фото показали Зеленскому его участь - РИА Новости, 24.08.2023

В США одним фото показали Зеленскому его участь

Украине в конечном итоге придется подписать капитуляцию, аналогичную той, что приняла по итогам Второй мировой войны Япония, заявил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T07:11

2023-08-24T07:11

2023-08-24T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

япония

скотт риттер

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украине в конечном итоге придется подписать капитуляцию, аналогичную той, что приняла по итогам Второй мировой войны Япония, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.Так он прокомментировал пост Владимира Зеленского в X (бывший Twitter), в котором тот заявил, что Украина не будет торговать людьми и своей территорией."Именно НАТО предложила сделку. Россия ничем не торгует", — написал Риттер.По его словам, Россия имеет дело с реальностью, которая заключается в том, что Украина капитулирует."Вспомните Токийский залив, 2 сентября 1945 года. Это твое будущее. Наслаждайся", — подытожил Риттер, приложив соответствующий снимок.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20230824/ukraina-1891879548.html

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