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В США одним фото показали Зеленскому его участь - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 24.08.2023 (обновлено: 10:43 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/zelenskiy-1891883701.html
В США одним фото показали Зеленскому его участь
В США одним фото показали Зеленскому его участь - РИА Новости, 24.08.2023
В США одним фото показали Зеленскому его участь
Украине в конечном итоге придется подписать капитуляцию, аналогичную той, что приняла по итогам Второй мировой войны Япония, заявил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:11
2023-08-24T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
япония
скотт риттер
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украине в конечном итоге придется подписать капитуляцию, аналогичную той, что приняла по итогам Второй мировой войны Япония, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.Так он прокомментировал пост Владимира Зеленского в X (бывший Twitter), в котором тот заявил, что Украина не будет торговать людьми и своей территорией."Именно НАТО предложила сделку. Россия ничем не торгует", — написал Риттер.По его словам, Россия имеет дело с реальностью, которая заключается в том, что Украина капитулирует."Вспомните Токийский залив, 2 сентября 1945 года. Это твое будущее. Наслаждайся", — подытожил Риттер, приложив соответствующий снимок.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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в мире, сша, украина, россия, япония, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы сша, twitter, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Япония, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Twitter, НАТО
В США одним фото показали Зеленскому его участь

Экс-разведчик Риттер: Украину ждет участь Японии

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украине в конечном итоге придется подписать капитуляцию, аналогичную той, что приняла по итогам Второй мировой войны Япония, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Так он прокомментировал пост Владимира Зеленского в X (бывший Twitter), в котором тот заявил, что Украина не будет торговать людьми и своей территорией.
© Фото : Twitter Скотта РиттераСкриншот публикации Скотта Риттера
Скриншот публикации Скотта Риттера - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Twitter Скотта Риттера
"Именно НАТО предложила сделку. Россия ничем не торгует", — написал Риттер.
По его словам, Россия имеет дело с реальностью, которая заключается в том, что Украина капитулирует.
«
"Вспомните Токийский залив, 2 сентября 1945 года. Это твое будущее. Наслаждайся", — подытожил Риттер, приложив соответствующий снимок.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияЯпонияСкотт РиттерВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАTwitterНАТО
 
 
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