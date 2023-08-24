https://ria.ru/20230824/vstrecha-1892041006.html

Экипаж танка "Алеша" рассказал Путину о своем подвиге

Экипаж танка "Алеша" рассказал Путину о своем подвиге - РИА Новости, 24.08.2023

Экипаж танка "Алеша" рассказал Путину о своем подвиге

Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии поинтересовался у экипажа танка "Алеша"... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:06

2023-08-24T17:06

2023-08-24T17:56

россия

владимир путин

курская область

сергей шойгу

космос - риа наука

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии поинтересовался у экипажа танка "Алеша" деталями их подвига на поле боя. "Если вернуться к поводу, ради которого мы собрались вчера и сегодня, я уже поздравлял вас с наградами государственными, заслуженными абсолютно. У нас, как это ни странно, до сих пор до деталей так и непонятно, как же бой-то у вас складывался", — сказал глава государства.Лейтенант Александр Леваков рассказал президенту, что военнослужащие получили команду оперативно выдвинуться в район боевых действий и зачистить местность. "То есть вы не знали, что вас там ожидает?" — уточнил Путин.Офицер ответил главе государства, что их ставили "на самые жесткие участки", потому что знали, как работает подразделение.Кроме того, Путин поинтересовался у старшего лейтенанта Расима Баксикова, почему он, командуя несколькими танками, периодически садится за рычаги управления на место механика-водителя, занимая достаточно рядовую позицию. Как отметил офицер, отвечая на вопрос президента, он считает нужным показывать своим подчиненным, что даже если страшно — надо бороться с этим страхом и делать свою работу."То есть показываете личным примером? Здорово. Это в лучших традициях российских офицеров", — отметил Путин.Помимо этого, один из участников встречи рассказал главе государства, что механик-водитель танка получил ранение и теперь ему необходимо лечение из-за трещины в височной части головы. Боец также не смог получить награду и до сих пор находится в зоне боевых действий."Так и сделаем, обязательно, хорошо, что вы сказали. <...> Александр Сергеевич, не переживайте, все сделаем в лучшем виде. Вы о нем не забывайте и никто не забудет, здесь нет никаких сомнений", — сказал Путин.Один из участников встречи также рассказал главе государства, что его дед участвовал в боях на Курской дуге в Великую Отечественную войну. "Вот это и есть связь поколений, это и есть наш генетический код защиты Отечества", — заметил глава государства.Накануне Путин вручил участникам спецоперации, включая экипаж танка "Алеша", госнаграды, в том числе медали "Золотая Звезда" Героя России. Церемония прошла в поселке Поныри Курской области в рамках торжественного мероприятия, посвященного 80-летию победы в Курской битве. Экипаж танка "Алеша", в июне остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ. После поражения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя направили другой танк. Но практически сразу эта машина получила повреждения от вражеской артиллерии. Тогда экипаж "Алеши" принял решение эвакуировать подбитый танк. Бойцы отбуксировали вторую машину под непрекращающимся обстрелом ВСУ и спасли находящихся в нем военнослужащих. Всего во время боя с "Алешей" потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более ста военных убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20230806/nagrady-1888475376.html

https://ria.ru/20230802/tank-1887768982.html

https://ria.ru/20230823/ekipazh-1891848582.html

https://ria.ru/20230823/boytsy-1891847822.html

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Встреча Путина с экипажем танка "Алеша" Путин в Кремле встретился с экипажем танка "Алеша". Вчера президент вручил танкистам звезды Героев России. 2023-08-24T17:06 true PT2M38S

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россия, владимир путин, курская область, сергей шойгу, космос - риа наука