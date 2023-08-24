Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад "Вагнера" в борьбу с нацизмом на Украине - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 24.08.2023 (обновлено: 19:42 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/vagner-1892075333.html
Путин отметил вклад "Вагнера" в борьбу с нацизмом на Украине
Путин отметил вклад "Вагнера" в борьбу с нацизмом на Украине - РИА Новости, 24.08.2023
Путин отметил вклад "Вагнера" в борьбу с нацизмом на Украине
"Вагнер" внес весомый вклад в борьбе с нацизмом на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:04
2023-08-24T19:42
украина
владимир путин
чвк "вагнер"
происшествия
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
евгений пригожин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892081518_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ca13196576da9960e68f14518b27d0a.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. "Вагнер" внес весомый вклад в борьбе с нацизмом на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Вроде первичные данные говорят о том, что там (в потерпевшем крушение в Тверской области самолете - ред.) находились и сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине", - сказал Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным."Мы об этом помним, знаем и не забудем", - добавил глава государства.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230824/chelovek-1892074898.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, мы об этом знаем и не забудем
Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем
2023-08-24T19:04
true
PT1M55S
Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина
Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости.
2023-08-24T19:04
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892081518_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e80d4a044304cc3ca22a3cc600b0bd92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир путин, чвк "вагнер", происшествия, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Украина, Владимир Путин, ЧВК "Вагнер", Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Евгений Пригожин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Путин отметил вклад "Вагнера" в борьбу с нацизмом на Украине

Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. "Вагнер" внес весомый вклад в борьбе с нацизмом на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Вроде первичные данные говорят о том, что там (в потерпевшем крушение в Тверской области самолете - ред.) находились и сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине", - сказал Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Пригожин был человеком сложной судьбы, заявил Путин
Вчера, 19:02
«
"Мы об этом помним, знаем и не забудем", - добавил глава государства.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
 
УкраинаВладимир ПутинЧВК "Вагнер"ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЕвгений ПригожинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала