https://ria.ru/20230824/vagner-1892075333.html

Путин отметил вклад "Вагнера" в борьбу с нацизмом на Украине

Путин отметил вклад "Вагнера" в борьбу с нацизмом на Украине - РИА Новости, 24.08.2023

Путин отметил вклад "Вагнера" в борьбу с нацизмом на Украине

"Вагнер" внес весомый вклад в борьбе с нацизмом на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:04

2023-08-24T19:04

2023-08-24T19:42

украина

владимир путин

чвк "вагнер"

происшествия

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

евгений пригожин

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. "Вагнер" внес весомый вклад в борьбе с нацизмом на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Вроде первичные данные говорят о том, что там (в потерпевшем крушение в Тверской области самолете - ред.) находились и сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине", - сказал Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным."Мы об этом помним, знаем и не забудем", - добавил глава государства.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230824/chelovek-1892074898.html

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, мы об этом знаем и не забудем Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем 2023-08-24T19:04 true PT1M55S

Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости. 2023-08-24T19:04 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир путин, чвк "вагнер", происшествия, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)