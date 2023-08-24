https://ria.ru/20230824/vagner-1892075333.html
Путин отметил вклад "Вагнера" в борьбу с нацизмом на Украине
Путин отметил вклад "Вагнера" в борьбу с нацизмом на Украине - РИА Новости, 24.08.2023
Путин отметил вклад "Вагнера" в борьбу с нацизмом на Украине
"Вагнер" внес весомый вклад в борьбе с нацизмом на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:04
2023-08-24T19:04
2023-08-24T19:42
украина
владимир путин
чвк "вагнер"
происшествия
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
евгений пригожин
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. "Вагнер" внес весомый вклад в борьбе с нацизмом на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Вроде первичные данные говорят о том, что там (в потерпевшем крушение в Тверской области самолете - ред.) находились и сотрудники компании "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине", - сказал Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным."Мы об этом помним, знаем и не забудем", - добавил глава государства.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230824/chelovek-1892074898.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, мы об этом знаем и не забудем
Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем
2023-08-24T19:04
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Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина
Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости.
2023-08-24T19:04
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РИА Новости
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украина, владимир путин, чвк "вагнер", происшествия, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Украина, Владимир Путин, ЧВК "Вагнер", Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Евгений Пригожин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Путин отметил вклад "Вагнера" в борьбу с нацизмом на Украине
Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине