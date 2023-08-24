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Марочко: Украина в День независимости ввела усиленный режим для силовиков - РИА Новости, 24.08.2023
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07:38 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/ukraina-1891885349.html
Марочко: Украина в День независимости ввела усиленный режим для силовиков
Марочко: Украина в День независимости ввела усиленный режим для силовиков - РИА Новости, 24.08.2023
Марочко: Украина в День независимости ввела усиленный режим для силовиков
Все силовые ведомства Украины переведены на усиленный режим несения службы в "День независимости" 24 августа, киевские власти опасаются перехода ВС РФ в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:38
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украина
россия
луганская народная республика
андрей марочко
в мире
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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Все силовые ведомства Украины переведены на усиленный режим несения службы в "День независимости" 24 августа, киевские власти опасаются перехода ВС РФ в наступление на ряде направлений, меры вводятся и в тылу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "День независимости" отмечают на Украине ежегодно 24 августа. "С 00.00 часов 24.08.2023 года все силовые ведомства Украины переведены на усиленный режим несения службы. Это касается как зоны проведения СВО, так и тыловых районов. Данный факт связан с опасениями украинской власти в том, что во время празднования "Дня независимости" РФ может предпринять попытку наступательных действий на ряде направлений", - сказал Марочко. Он добавил, что в большинстве украинских ведомств начали отзывать силовиков из отпуска заранее, с 21 августа. Все эти меры проводились с целью увеличения безопасности. "В некоторых областях втрое увеличен численный состав военнослужащих погранвойск. В тыловых зонах вдоль линии соприкосновения "под ружье" поставили даже тех, кто только ротировался с "красной зоны" (линия боевого соприкосновения – ред.)", - сообщил эксперт. Он предположил, что подобные действия Киева могут быть связаны в том числе с подготовленными мероприятиями к провокациям против РФ западными и украинскими спецслужбами.
https://ria.ru/20230823/propusk-1891649408.html
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украина, россия, луганская народная республика, андрей марочко, в мире
Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, В мире
Марочко: Украина в День независимости ввела усиленный режим для силовиков

Марочко: силовиков на Украине в День независимости перевели на усиленный режим

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Все силовые ведомства Украины переведены на усиленный режим несения службы в "День независимости" 24 августа, киевские власти опасаются перехода ВС РФ в наступление на ряде направлений, меры вводятся и в тылу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"День независимости" отмечают на Украине ежегодно 24 августа.
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"С 00.00 часов 24.08.2023 года все силовые ведомства Украины переведены на усиленный режим несения службы. Это касается как зоны проведения СВО, так и тыловых районов. Данный факт связан с опасениями украинской власти в том, что во время празднования "Дня независимости" РФ может предпринять попытку наступательных действий на ряде направлений", - сказал Марочко.
Он добавил, что в большинстве украинских ведомств начали отзывать силовиков из отпуска заранее, с 21 августа. Все эти меры проводились с целью увеличения безопасности.
"В некоторых областях втрое увеличен численный состав военнослужащих погранвойск. В тыловых зонах вдоль линии соприкосновения "под ружье" поставили даже тех, кто только ротировался с "красной зоны" (линия боевого соприкосновения – ред.)", - сообщил эксперт.
Он предположил, что подобные действия Киева могут быть связаны в том числе с подготовленными мероприятиями к провокациям против РФ западными и украинскими спецслужбами.
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