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В селах Челябинской области началась уборка зерновых культур - РИА Новости, 24.08.2023
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Челябинская область
 
15:52 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/uborka-1892022234.html
В селах Челябинской области началась уборка зерновых культур
В селах Челябинской области началась уборка зерновых культур - РИА Новости, 24.08.2023
В селах Челябинской области началась уборка зерновых культур
Уборка зерновых культур началась на сельских территориях Челябинской области, общая площадь в текущем году составляет 1,96 миллиона гектаров, сообщил губернатор РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:52
2023-08-24T15:52
челябинская область
экономика
челябинская область
нагайбакский район
дальний восток
алексей текслер
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ростсельмаш
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 авг – РИА Новости. Уборка зерновых культур началась на сельских территориях Челябинской области, общая площадь в текущем году составляет 1,96 миллиона гектаров, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. "В сельских территориях началась уборка зерновых культур. Общая уборочная площадь в регионе в этом году составила 1 миллион 960 тысяч гектаров. Несмотря на то, что в течение лета было, так сказать, несколько рискованных периодов с аномально высокими температурами, прогнозы на урожай в целом благоприятные. Плановые показатели необходимо выполнить", - цитирует правительство региона слова Текслера с областного совещания с главами муниципалитетов и членами правительства области. Он напомнил, что поставлена задача собрать 2 миллиона тонн зерна. "По оперативным данным уже обмолочено порядка 10% от общего объема, собрано 215 тысяч тонн зерна", - уточнил он. По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства региона, темпы уборочных работ в Челябинской области ускоряются: вслед за обмолотом озимых аграрии приступают к уборке яровых зерновых культур, собрана пока только десятая часть нового урожая – более 200 тысяч тонн. "Сегодня мы уже видим, что будем с урожаем. Обмолотили первые 150 тысяч гектаров зерновых, собрали 215 тысяч тонн зерна. Нужно отдать должное нашим аграриям, они отлично подготовились к уборочной кампании. В первую очередь приобрели 159 тракторов и 63 комбайна, которые облегчат нам задачу на уборке. В целом с начала года аграрии уже приобрели различной техники на 2 миллиарда рублей. Это поможет выполнить плановые показатели по сбору сельскохозяйственных культур", - цитирует пресс-служба министерства слова первого замминистра сельского хозяйства региона Евгения Литвинова. Новая техника высокопроизводительная, обеспечивает комфорт в работе и ускорение темпов работ - предстоит убрать 1 миллион 960 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, это самая большая посевная площадь в Уральском федеральном округе, поясняется в сообщении. Так, в компании "Ситно" предстоит обмолотить 31 тысячу гектаров - это закроет часть потребности многопрофильного холдинга в сырье для производства муки, хлеба и комбикормов для выращивания птицы, поясняет пресс-служба. Первые убранные посевы в Нагайбакском районе дали более 25 центнеров с гектара. "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов "Ситно" поставляет свою продукцию от Дальнего Востока до крайней западной точки России. В этом году перед нами стоит задача получить среднюю урожайность 30 центнеров с гектара. Поэтому мы второй год испытываем технологию предварительной врезки сложных минеральных удобрений перед посевом. Это позволяет нам получать урожаи до 40 центнеров с гектара. Видовая урожайность не на всех полях такая высокая, но есть поля, где мы получим 40-50 центнеров с гектара, а в среднем по холдингу получим 25-30 центнеров", – цитирует пресс-служба слова директора департамента растениеводства компании "Ситно" Василия Ломакина. Минсельхоз добавляет, что обмолотить урожайные поля помогут новые комбайны Т500 производства завода Ростсельмаш - в "Ситно" поступило шесть таких комбайнов новой модификации, более мощных и комфортных. "В прошлом году на VECTORе намолотил почти 3 тысячи тонн зерна. Я почти 40 лет за рулем сельскохозяйственной техники. Такие комбайны впервые пришли в область, они мощные и в них всё сделано для комфорта, уже усовершенствованные. Эксперты говорят, что у них высокая производительность, они чище обмолачивают, на них, например, установлена карта урожайности и они более автоматизированы, делают многоступенчатую очистку зерна", - цитирует пресс-служба слова комбайнера, тракториста "Ситно" Федора Минеева.
https://ria.ru/20230824/oborudovanie-1891983444.html
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экономика, челябинская область, нагайбакский район, дальний восток, алексей текслер, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ростсельмаш
Челябинская область, Экономика, Челябинская область, Нагайбакский район, Дальний Восток, Алексей Текслер, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Ростсельмаш
В селах Челябинской области началась уборка зерновых культур

В селах Челябинской области началась уборка зерновых культур

© РИА Новости / Илья НаймушинУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 авг – РИА Новости. Уборка зерновых культур началась на сельских территориях Челябинской области, общая площадь в текущем году составляет 1,96 миллиона гектаров, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
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"В сельских территориях началась уборка зерновых культур. Общая уборочная площадь в регионе в этом году составила 1 миллион 960 тысяч гектаров. Несмотря на то, что в течение лета было, так сказать, несколько рискованных периодов с аномально высокими температурами, прогнозы на урожай в целом благоприятные. Плановые показатели необходимо выполнить", - цитирует правительство региона слова Текслера с областного совещания с главами муниципалитетов и членами правительства области.
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Он напомнил, что поставлена задача собрать 2 миллиона тонн зерна. "По оперативным данным уже обмолочено порядка 10% от общего объема, собрано 215 тысяч тонн зерна", - уточнил он.
По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства региона, темпы уборочных работ в Челябинской области ускоряются: вслед за обмолотом озимых аграрии приступают к уборке яровых зерновых культур, собрана пока только десятая часть нового урожая – более 200 тысяч тонн. "Сегодня мы уже видим, что будем с урожаем. Обмолотили первые 150 тысяч гектаров зерновых, собрали 215 тысяч тонн зерна. Нужно отдать должное нашим аграриям, они отлично подготовились к уборочной кампании. В первую очередь приобрели 159 тракторов и 63 комбайна, которые облегчат нам задачу на уборке. В целом с начала года аграрии уже приобрели различной техники на 2 миллиарда рублей. Это поможет выполнить плановые показатели по сбору сельскохозяйственных культур", - цитирует пресс-служба министерства слова первого замминистра сельского хозяйства региона Евгения Литвинова.
Новая техника высокопроизводительная, обеспечивает комфорт в работе и ускорение темпов работ - предстоит убрать 1 миллион 960 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, это самая большая посевная площадь в Уральском федеральном округе, поясняется в сообщении.
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Так, в компании "Ситно" предстоит обмолотить 31 тысячу гектаров - это закроет часть потребности многопрофильного холдинга в сырье для производства муки, хлеба и комбикормов для выращивания птицы, поясняет пресс-служба. Первые убранные посевы в Нагайбакском районе дали более 25 центнеров с гектара. "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов "Ситно" поставляет свою продукцию от Дальнего Востока до крайней западной точки России. В этом году перед нами стоит задача получить среднюю урожайность 30 центнеров с гектара. Поэтому мы второй год испытываем технологию предварительной врезки сложных минеральных удобрений перед посевом. Это позволяет нам получать урожаи до 40 центнеров с гектара. Видовая урожайность не на всех полях такая высокая, но есть поля, где мы получим 40-50 центнеров с гектара, а в среднем по холдингу получим 25-30 центнеров", – цитирует пресс-служба слова директора департамента растениеводства компании "Ситно" Василия Ломакина.
Минсельхоз добавляет, что обмолотить урожайные поля помогут новые комбайны Т500 производства завода Ростсельмаш - в "Ситно" поступило шесть таких комбайнов новой модификации, более мощных и комфортных. "В прошлом году на VECTORе намолотил почти 3 тысячи тонн зерна. Я почти 40 лет за рулем сельскохозяйственной техники. Такие комбайны впервые пришли в область, они мощные и в них всё сделано для комфорта, уже усовершенствованные. Эксперты говорят, что у них высокая производительность, они чище обмолачивают, на них, например, установлена карта урожайности и они более автоматизированы, делают многоступенчатую очистку зерна", - цитирует пресс-служба слова комбайнера, тракториста "Ситно" Федора Минеева.
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Челябинская областьЭкономикаЧелябинская областьНагайбакский районДальний ВостокАлексей ТекслерМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Ростсельмаш
 
 
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