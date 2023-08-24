https://ria.ru/20230824/uborka-1892022234.html

В селах Челябинской области началась уборка зерновых культур

В селах Челябинской области началась уборка зерновых культур - РИА Новости, 24.08.2023

В селах Челябинской области началась уборка зерновых культур

Уборка зерновых культур началась на сельских территориях Челябинской области, общая площадь в текущем году составляет 1,96 миллиона гектаров, сообщил губернатор РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:52

2023-08-24T15:52

2023-08-24T15:52

челябинская область

экономика

челябинская область

нагайбакский район

дальний восток

алексей текслер

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ростсельмаш

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 авг – РИА Новости. Уборка зерновых культур началась на сельских территориях Челябинской области, общая площадь в текущем году составляет 1,96 миллиона гектаров, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. "В сельских территориях началась уборка зерновых культур. Общая уборочная площадь в регионе в этом году составила 1 миллион 960 тысяч гектаров. Несмотря на то, что в течение лета было, так сказать, несколько рискованных периодов с аномально высокими температурами, прогнозы на урожай в целом благоприятные. Плановые показатели необходимо выполнить", - цитирует правительство региона слова Текслера с областного совещания с главами муниципалитетов и членами правительства области. Он напомнил, что поставлена задача собрать 2 миллиона тонн зерна. "По оперативным данным уже обмолочено порядка 10% от общего объема, собрано 215 тысяч тонн зерна", - уточнил он. По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства региона, темпы уборочных работ в Челябинской области ускоряются: вслед за обмолотом озимых аграрии приступают к уборке яровых зерновых культур, собрана пока только десятая часть нового урожая – более 200 тысяч тонн. "Сегодня мы уже видим, что будем с урожаем. Обмолотили первые 150 тысяч гектаров зерновых, собрали 215 тысяч тонн зерна. Нужно отдать должное нашим аграриям, они отлично подготовились к уборочной кампании. В первую очередь приобрели 159 тракторов и 63 комбайна, которые облегчат нам задачу на уборке. В целом с начала года аграрии уже приобрели различной техники на 2 миллиарда рублей. Это поможет выполнить плановые показатели по сбору сельскохозяйственных культур", - цитирует пресс-служба министерства слова первого замминистра сельского хозяйства региона Евгения Литвинова. Новая техника высокопроизводительная, обеспечивает комфорт в работе и ускорение темпов работ - предстоит убрать 1 миллион 960 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, это самая большая посевная площадь в Уральском федеральном округе, поясняется в сообщении. Так, в компании "Ситно" предстоит обмолотить 31 тысячу гектаров - это закроет часть потребности многопрофильного холдинга в сырье для производства муки, хлеба и комбикормов для выращивания птицы, поясняет пресс-служба. Первые убранные посевы в Нагайбакском районе дали более 25 центнеров с гектара. "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов "Ситно" поставляет свою продукцию от Дальнего Востока до крайней западной точки России. В этом году перед нами стоит задача получить среднюю урожайность 30 центнеров с гектара. Поэтому мы второй год испытываем технологию предварительной врезки сложных минеральных удобрений перед посевом. Это позволяет нам получать урожаи до 40 центнеров с гектара. Видовая урожайность не на всех полях такая высокая, но есть поля, где мы получим 40-50 центнеров с гектара, а в среднем по холдингу получим 25-30 центнеров", – цитирует пресс-служба слова директора департамента растениеводства компании "Ситно" Василия Ломакина. Минсельхоз добавляет, что обмолотить урожайные поля помогут новые комбайны Т500 производства завода Ростсельмаш - в "Ситно" поступило шесть таких комбайнов новой модификации, более мощных и комфортных. "В прошлом году на VECTORе намолотил почти 3 тысячи тонн зерна. Я почти 40 лет за рулем сельскохозяйственной техники. Такие комбайны впервые пришли в область, они мощные и в них всё сделано для комфорта, уже усовершенствованные. Эксперты говорят, что у них высокая производительность, они чище обмолачивают, на них, например, установлена карта урожайности и они более автоматизированы, делают многоступенчатую очистку зерна", - цитирует пресс-служба слова комбайнера, тракториста "Ситно" Федора Минеева.

https://ria.ru/20230824/oborudovanie-1891983444.html

https://ria.ru/20230822/chelyabinsk-1891574760.html

https://ria.ru/20230815/teksler-1890156051.html

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экономика, челябинская область, нагайбакский район, дальний восток, алексей текслер, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ростсельмаш