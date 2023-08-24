https://ria.ru/20230824/turisty-1892087411.html

Татарстан планирует принять в 2023 году более четырех миллионов туристов

Татарстан планирует принять в 2023 году более четырех миллионов туристов - РИА Новости, 24.08.2023

Татарстан планирует принять в 2023 году более четырех миллионов туристов

Татарстан по итогам 2023 года ожидает принять более 4 миллионов туристов, что на 2,6% превысит показатель 2022 года, сообщил председатель госкомитета республики РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:25

2023-08-24T20:25

2023-08-24T20:25

республика татарстан

новости - туризм

казань

сергей иванов (политик)

фарит ханифов

ульяновск

чебоксары

муса джалиль (муса джалилов)

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КАЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Татарстан по итогам 2023 года ожидает принять более 4 миллионов туристов, что на 2,6% превысит показатель 2022 года, сообщил председатель госкомитета республики по туризму Сергей Иванов. "В Татарстан в прошлом году приехали 3,9 миллиона человек, в этом году мы перешагнем за цифру 4 миллиона человек", - сказал Иванов на пресс-конференции. Он отметил, что до сих пор для работы с туристами недостаточно использовался речной транспорт, доставка туристов по воде в республике имеет еще очень большую емкость. "За 2023 год мы видим динамику: за семь месяцев туристические центры демонстрируют рост примерно от 15% до 18% по сравнению с 2022 годом. Но если мы посмотрим на количество туристов, которые воспользовались речным транспортом при посещении этих центров, то там цифры гораздо более интересные, там рост трехкратный. Это говорит о том, что ниша сейчас начала заполняться… Да, трехкратный рост, но количество людей - это даже не сотни тысяч, абсолютные цифры небольшие", - уточнил глава госкомтуризма региона. Иванов напомнил, что буквально неделю назад компания "Флот Республики Татарстан" выполнила первый рейс на новом метеоре "Муса Джалиль" из Казани в Ульяновск и обратно. Планируется, что такие рейсы станут постоянными и до конца сезона будут выполняться три раза в неделю. Он также сообщил, что запущенный в прошлом году рейс из Чебоксар в Казань пользуется спросом у жителей обоих регионов, его загрузка и в прошлом, и в этом сезоне составляет 90-95%. При этом люди, по его словам, пользуются речным транспортом не просто для того, чтобы добраться до столицы одного из регионов, а покупают туристический пакет - поездку "туда-обратно", экскурсии, размещение в гостинице на 1-2 ночи. Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов добавил, что руководством республики была поставлена задача увеличить пассажиропоток на водном транспорте с 330 тысяч до 500 тысяч в год. "По сравнению с прошлым годом на эту дату мы увеличили пассажиропоток на 95%, это очень неплохая цифра. Думаю, что с учетом проводимой работы мы этой планки достигнем", - отметил он.

https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html

https://ria.ru/20230713/turizm-1884083479.html

https://ria.ru/20230626/tatarstan-1880579080.html

казань

ульяновск

чебоксары

республика татарстан (татарстан)

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новости - туризм, казань, сергей иванов (политик), фарит ханифов, ульяновск, чебоксары, муса джалиль (муса джалилов), республика татарстан (татарстан)