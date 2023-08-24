Путин назвал имена кандидатов на пост главы Ямала
Путин назвал имена кандидатов на пост главы Ямала, в списке есть и Артюхов
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа три кандидатуры для избрания на должность губернатора региона, в списке есть и действующий глава округа Дмитрий Артюхов, сообщил пресс-центр Заксобрания Ямала.
"Президент России Владимир Путин представил в Законодательное Собрание Ямала кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица Ямало-Ненецкого автономного округа. Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев", – говорится в сообщении.
Уточняется, что губернатор ЯНАО избирается депутатами регионального парламента тайным голосованием из числа трех кандидатов, представленных президентом. Избранным считается тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.
Выборы губернатора Ямала пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Перед этим кандидаты представят депутатам основные положения своей программы развития региона. Действующий глава региона Артюхов представляет "Единую Россию", Лазарев – кандидат от партии "Справедливая Россия", а Голубенко – от ЛДПР.