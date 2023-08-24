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Путин назвал имена кандидатов на пост главы Ямала - РИА Новости, 24.08.2023
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09:02 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/spisok-1891892779.html
Путин назвал имена кандидатов на пост главы Ямала
Путин назвал имена кандидатов на пост главы Ямала - РИА Новости, 24.08.2023
Путин назвал имена кандидатов на пост главы Ямала
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа три кандидатуры для избрания на должность... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:02
2023-08-24T09:02
политика
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
владимир путин
дмитрий артюхов
единая россия
справедливая россия
лдпр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа три кандидатуры для избрания на должность губернатора региона, в списке есть и действующий глава округа Дмитрий Артюхов, сообщил пресс-центр Заксобрания Ямала. "Президент России Владимир Путин представил в Законодательное Собрание Ямала кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица Ямало-Ненецкого автономного округа. Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев", – говорится в сообщении. Уточняется, что губернатор ЯНАО избирается депутатами регионального парламента тайным голосованием из числа трех кандидатов, представленных президентом. Избранным считается тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Выборы губернатора Ямала пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Перед этим кандидаты представят депутатам основные положения своей программы развития региона. Действующий глава региона Артюхов представляет "Единую Россию", Лазарев – кандидат от партии "Справедливая Россия", а Голубенко – от ЛДПР.
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политика, ямало-ненецкий автономный округ (янао), владимир путин, дмитрий артюхов, единая россия, справедливая россия, лдпр
Политика, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Владимир Путин, Дмитрий Артюхов, Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР
Путин назвал имена кандидатов на пост главы Ямала

Путин назвал имена кандидатов на пост главы Ямала, в списке есть и Артюхов

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа три кандидатуры для избрания на должность губернатора региона, в списке есть и действующий глава округа Дмитрий Артюхов, сообщил пресс-центр Заксобрания Ямала.
"Президент России Владимир Путин представил в Законодательное Собрание Ямала кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица Ямало-Ненецкого автономного округа. Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев", – говорится в сообщении.
Уточняется, что губернатор ЯНАО избирается депутатами регионального парламента тайным голосованием из числа трех кандидатов, представленных президентом. Избранным считается тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.
Выборы губернатора Ямала пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Перед этим кандидаты представят депутатам основные положения своей программы развития региона. Действующий глава региона Артюхов представляет "Единую Россию", Лазарев – кандидат от партии "Справедливая Россия", а Голубенко – от ЛДПР.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Губернатор ЯНАО проинспектировал возведение объектов в Новом Уренгое
17 августа, 17:13
 
ПолитикаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Владимир ПутинДмитрий АртюховЕдиная РоссияСправедливая РоссияЛДПР
 
 
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