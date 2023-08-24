https://ria.ru/20230824/spisok-1891892779.html

Путин назвал имена кандидатов на пост главы Ямала

Путин назвал имена кандидатов на пост главы Ямала - РИА Новости, 24.08.2023

Путин назвал имена кандидатов на пост главы Ямала

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа три кандидатуры для избрания на должность... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:02

2023-08-24T09:02

2023-08-24T09:02

политика

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

владимир путин

дмитрий артюхов

единая россия

справедливая россия

лдпр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа три кандидатуры для избрания на должность губернатора региона, в списке есть и действующий глава округа Дмитрий Артюхов, сообщил пресс-центр Заксобрания Ямала. "Президент России Владимир Путин представил в Законодательное Собрание Ямала кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица Ямало-Ненецкого автономного округа. Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев", – говорится в сообщении. Уточняется, что губернатор ЯНАО избирается депутатами регионального парламента тайным голосованием из числа трех кандидатов, представленных президентом. Избранным считается тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Выборы губернатора Ямала пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Перед этим кандидаты представят депутатам основные положения своей программы развития региона. Действующий глава региона Артюхов представляет "Единую Россию", Лазарев – кандидат от партии "Справедливая Россия", а Голубенко – от ЛДПР.

https://ria.ru/20230817/stroitelstvo-1890671272.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, ямало-ненецкий автономный округ (янао), владимир путин, дмитрий артюхов, единая россия, справедливая россия, лдпр