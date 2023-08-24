https://ria.ru/20230824/sotrudnichestvo-1891943529.html

Страны БРИКС будут углублять экономическое сотрудничество

Страны БРИКС будут углублять экономическое сотрудничество - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС будут углублять экономическое сотрудничество

Страны БРИКС привержены углублению экономического сотрудничества и координации макроэкономической политики, сообщается в декларации, принятой по итогам саммита... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:17

2023-08-24T12:17

2023-08-24T14:13

россия

йоханнесбург

китай

владимир путин

сергей лавров

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891706377_0:89:3032:1795_1920x0_80_0_0_3275f94bb80f217fe73edb2b18ec8477.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС привержены углублению экономического сотрудничества и координации макроэкономической политики, сообщается в декларации, принятой по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. "Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и работе для устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего экономического восстановления", - говорится в документе. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.

россия

йоханнесбург

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, йоханнесбург, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс