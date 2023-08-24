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Страны БРИКС будут углублять экономическое сотрудничество - РИА Новости, 24.08.2023
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12:17 24.08.2023 (обновлено: 14:13 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/sotrudnichestvo-1891943529.html
Страны БРИКС будут углублять экономическое сотрудничество
Страны БРИКС будут углублять экономическое сотрудничество - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС будут углублять экономическое сотрудничество
Страны БРИКС привержены углублению экономического сотрудничества и координации макроэкономической политики, сообщается в декларации, принятой по итогам саммита... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:17
2023-08-24T14:13
россия
йоханнесбург
китай
владимир путин
сергей лавров
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС привержены углублению экономического сотрудничества и координации макроэкономической политики, сообщается в декларации, принятой по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. "Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и работе для устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего экономического восстановления", - говорится в документе. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.
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россия, йоханнесбург, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс
Россия, Йоханнесбург, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС
Страны БРИКС будут углублять экономическое сотрудничество

Страны БРИКС подтвердили приверженность углублению экономического сотрудничества

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС привержены углублению экономического сотрудничества и координации макроэкономической политики, сообщается в декларации, принятой по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
"Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и работе для устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего экономического восстановления", - говорится в документе.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
РоссияЙоханнесбургКитайВладимир ПутинСергей ЛавровБРИКС
 
 
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