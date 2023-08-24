https://ria.ru/20230824/shkola-1891914983.html
Социологи рассказали, во сколько россиянам обошлось собрать ребенка в школу
Социологи рассказали, во сколько россиянам обошлось собрать ребенка в школу - РИА Новости, 24.08.2023
Социологи рассказали, во сколько россиянам обошлось собрать ребенка в школу
Россияне в среднем потратили по 43 029 рублей, чтобы собрать в школу одного ребенка, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:45
2023-08-24T10:45
2023-08-24T11:26
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россияне в среднем потратили по 43 029 рублей, чтобы собрать в школу одного ребенка, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Дети и внуки школьного возраста есть у 49% опрошенных. Они рассказали, сколько денег они потратили или потратят в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом учебного года. В среднем на одного ребенка россияне потратят 43 029 рублей. Средняя сумма для трат на школьную форму, спортивную одежду и обувь для школы - 20 414 рублей, на школьные сумки и портфели - 4998 рублей, на учебники и тетради - 4688 рублей. На цветы и подарки для учителей на 1 сентября - 2113 рублей. Школьную обувь и одежду приобрели или собираются приобрести 69% опрошенных, школьно-письменные принадлежности - 59%, школьные сумки и портфели - 57%. Почти половина (49%) приобрели или приобретут цветы или подарки для учителей. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 11 августа 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230822/remont-1891569512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, россия, вциом, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Россия, ВЦИОМ, Социальный навигатор, СН_Образование
Социологи рассказали, во сколько россиянам обошлось собрать ребенка в школу
ВЦИОМ: россияне потратили в среднем 43 тысячи рублей на сборы ребенка в школу
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Россияне в среднем потратили по 43 029 рублей, чтобы собрать в школу одного ребенка, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
Дети и внуки школьного возраста есть у 49% опрошенных. Они рассказали, сколько денег они потратили или потратят в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом учебного года. В среднем на одного ребенка россияне потратят 43 029 рублей. Средняя сумма для трат на школьную форму, спортивную одежду и обувь для школы - 20 414 рублей, на школьные сумки и портфели - 4998 рублей, на учебники и тетради - 4688 рублей. На цветы и подарки для учителей на 1 сентября - 2113 рублей.
Школьную обувь и одежду приобрели или собираются приобрести 69% опрошенных, школьно-письменные принадлежности - 59%, школьные сумки и портфели - 57%. Почти половина (49%) приобрели или приобретут цветы или подарки для учителей.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 11 августа 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В России к началу учебного года отремонтируют почти 1,3 тысячи школ