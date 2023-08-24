https://ria.ru/20230824/shatalin-1892087071.html
Найден экс-гитарист группы "Алисы" Шаталин
Найден экс-гитарист группы "Алисы" Шаталин - РИА Новости, 25.08.2023
Найден экс-гитарист группы "Алисы" Шаталин
Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин, который ранее пропал в Петербурге, найден живым, сообщили РИА Новости в поисковом отряде... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-24T20:24
2023-08-24T20:24
2023-08-25T00:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин, который ранее пропал в Петербурге, найден живым, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Питер". "Шаталин найден добровольцами "ЛизаАлерт". Жив. Подробности родственники просили не разглашать", - сообщили в пресс-службе отряда.Музыканта начали искать сегодня, в поисковой ориентировке отмечалось, что 63-летний Шаталин 22 августа вышел из дома и не вернулся. По данным из открытых источников, Шаталин - советский и российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Создатель группы "Демокритов колодец", один из основателей группы "Алиса". Вышел из состава группы в 2003 году.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, алиса, общество
Шоубиз, Санкт-Петербург, Алиса, Общество
Найден экс-гитарист группы "Алисы" Шаталин
Волонтеры "ЛизаАлерт" нашли сооснователя группы "Алиса" Андрея Шаталина живым
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин, который ранее пропал в Петербурге, найден живым, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Питер".
«
"Шаталин найден добровольцами "ЛизаАлерт". Жив. Подробности родственники просили не разглашать", - сообщили в пресс-службе отряда.
Музыканта начали искать сегодня, в поисковой ориентировке отмечалось, что 63-летний Шаталин 22 августа вышел из дома и не вернулся.
По данным из открытых источников, Шаталин - советский и российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Создатель группы "Демокритов колодец", один из основателей группы "Алиса". Вышел из состава группы в 2003 году.
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