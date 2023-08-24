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Найден экс-гитарист группы "Алисы" Шаталин - РИА Новости, 25.08.2023
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Шоубиз
 
20:24 24.08.2023 (обновлено: 00:42 25.08.2023)
https://ria.ru/20230824/shatalin-1892087071.html
Найден экс-гитарист группы "Алисы" Шаталин
Найден экс-гитарист группы "Алисы" Шаталин - РИА Новости, 25.08.2023
Найден экс-гитарист группы "Алисы" Шаталин
Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин, который ранее пропал в Петербурге, найден живым, сообщили РИА Новости в поисковом отряде... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-24T20:24
2023-08-25T00:42
шоубиз
санкт-петербург
алиса
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин, который ранее пропал в Петербурге, найден живым, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Питер". &quot;Шаталин найден добровольцами &quot;ЛизаАлерт&quot;. Жив. Подробности родственники просили не разглашать&quot;, - сообщили в пресс-службе отряда.Музыканта начали искать сегодня, в поисковой ориентировке отмечалось, что 63-летний Шаталин 22 августа вышел из дома и не вернулся. По данным из открытых источников, Шаталин - советский и российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Создатель группы "Демокритов колодец", один из основателей группы "Алиса". Вышел из состава группы в 2003 году.
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санкт-петербург, алиса, общество
Шоубиз, Санкт-Петербург, Алиса, Общество
Найден экс-гитарист группы "Алисы" Шаталин

Волонтеры "ЛизаАлерт" нашли сооснователя группы "Алиса" Андрея Шаталина живым

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонцерт группы "Алиса"
Концерт группы Алиса - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Концерт группы "Алиса". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин, который ранее пропал в Петербурге, найден живым, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Питер".
«

"Шаталин найден добровольцами "ЛизаАлерт". Жив. Подробности родственники просили не разглашать", - сообщили в пресс-службе отряда.

Музыканта начали искать сегодня, в поисковой ориентировке отмечалось, что 63-летний Шаталин 22 августа вышел из дома и не вернулся.
По данным из открытых источников, Шаталин - советский и российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Создатель группы "Демокритов колодец", один из основателей группы "Алиса". Вышел из состава группы в 2003 году.
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