https://ria.ru/20230824/shatalin-1892087071.html

Найден экс-гитарист группы "Алисы" Шаталин

Найден экс-гитарист группы "Алисы" Шаталин - РИА Новости, 25.08.2023

Найден экс-гитарист группы "Алисы" Шаталин

Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин, который ранее пропал в Петербурге, найден живым, сообщили РИА Новости в поисковом отряде... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-24T20:24

2023-08-24T20:24

2023-08-25T00:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин, который ранее пропал в Петербурге, найден живым, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Питер". "Шаталин найден добровольцами "ЛизаАлерт". Жив. Подробности родственники просили не разглашать", - сообщили в пресс-службе отряда.Музыканта начали искать сегодня, в поисковой ориентировке отмечалось, что 63-летний Шаталин 22 августа вышел из дома и не вернулся. По данным из открытых источников, Шаталин - советский и российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Создатель группы "Демокритов колодец", один из основателей группы "Алиса". Вышел из состава группы в 2003 году.

https://ria.ru/20230821/tuva-1891200261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, алиса, общество