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В Санкт-Петербурге пропал основатель группы "Алиса"
В Санкт-Петербурге пропал основатель группы "Алиса" - РИА Новости, 24.08.2023
В Санкт-Петербурге пропал основатель группы "Алиса"
Один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт". РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:50
2023-08-24T17:50
2023-08-24T18:40
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт".Ориентировка на мужчину появилась на сайте организации. По информации волонтеров, он вышел из дома 22 августа и не вернулся.В поисковом отряде подтвердили РИА Новости, что речь идет об экс-гитаристе и одном из основателей рок-группы "Алиса".Советский и российский гитарист и клавишник Андрей Шаталин родился 6 апреля 1960 года. Поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет в 1980-м. Годом позже создал коллектив "Демокритов колодец". В 1983 году стал одним из основателей культовой рок-группы "Алиса", состав которой окончательно покинул двадцать лет спустя.
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общество, санкт-петербург, россия
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Шоубиз
В Санкт-Петербурге пропал основатель группы "Алиса"
В Петербурге пропал один из основателей рок-группы "Алиса"
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт".
Ориентировка на мужчину появилась на сайте
организации. По информации волонтеров, он вышел из дома 22 августа и не вернулся.
В поисковом отряде подтвердили РИА Новости, что речь идет об экс-гитаристе и одном из основателей рок-группы "Алиса".
Советский и российский гитарист и клавишник Андрей Шаталин родился 6 апреля 1960 года. Поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет в 1980-м. Годом позже создал коллектив "Демокритов колодец". В 1983 году стал одним из основателей культовой рок-группы "Алиса", состав которой окончательно покинул двадцать лет спустя.
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