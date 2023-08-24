https://ria.ru/20230824/shatalin-1892054705.html

В Санкт-Петербурге пропал основатель группы "Алиса"

В Санкт-Петербурге пропал основатель группы "Алиса" - РИА Новости, 24.08.2023

В Санкт-Петербурге пропал основатель группы "Алиса"

Один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт". РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:50

2023-08-24T17:50

2023-08-24T18:40

общество

санкт-петербург

россия

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892051805_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_d8739c1e9125dc121b2af206a85113f6.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт".Ориентировка на мужчину появилась на сайте организации. По информации волонтеров, он вышел из дома 22 августа и не вернулся.В поисковом отряде подтвердили РИА Новости, что речь идет об экс-гитаристе и одном из основателей рок-группы "Алиса".Советский и российский гитарист и клавишник Андрей Шаталин родился 6 апреля 1960 года. Поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет в 1980-м. Годом позже создал коллектив "Демокритов колодец". В 1983 году стал одним из основателей культовой рок-группы "Алиса", состав которой окончательно покинул двадцать лет спустя.

https://ria.ru/20230821/devochka-1891377146.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, санкт-петербург, россия