https://ria.ru/20230824/seul-1892029401.html

МИД заявил о недружественном крене Сеула в сторону соседей по региону

МИД заявил о недружественном крене Сеула в сторону соседей по региону - РИА Новости, 24.08.2023

МИД заявил о недружественном крене Сеула в сторону соседей по региону

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости итоги состоявшегося на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде саммита США-Южная Корея-Япония,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:21

2023-08-24T16:21

2023-08-24T16:48

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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китай

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости итоги состоявшегося на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде саммита США-Южная Корея-Япония, заявила, что достигнутые договоренности носят конфронтационный характер, а само военно-политическое взаимодействие трех стран продвигает ключевые установки США на сдерживание России и Китая."Внимательно следили за ходом трехстороннего саммита США, Республики Корея и Японии в Кэмп-Дэвиде 18 августа этого года, итоги которого, по оценкам ряда участников, открыли "новую эру" сотрудничества между указанными странами", - указала она.Вместе с тем, по мнению российской стороны, "достигнутые в рамках этой встречи договоренности носят явный конфронтационный характер, выдержаны в духе "холодной войны", направлены на построение в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, включая ракетно-ядерную программу КНДР"."Судя по декларируемым целям и задачам обновленного "треугольника", выступающего в одном ряду с такими узкоблоковыми проектами Соединённых Штатов, как "АУКУС" и "КВАД", военно-политическое взаимодействие трех стран призвано продвигать ключевые установки американского гегемона, в том числе сдерживание России и Китая, заставить суверенные державы подчиняться пресловутому "порядку, основанному на правилах", - пояснила Захарова."Весьма прискорбно, что Токио и Сеул, ощущая дефицит субъектности в международных делах, покорно следуют антироссийским и синофобским нарративам своего патрона. Усиливающийся градус недружественного крена Республики Корея в адрес соседей по региону ведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений Сеула с этими государствами", - указала она. По словам официального представителя МИД РФ, "дальнейшая поддержка преступного киевского режима в любой его форме, включая оказание военной помощи, а также введение дополнительных антироссийских санкций не останутся без ответа"."Неоднократно подчеркивали, что мир и стабильность в Северо-Восточной Азии могут быть гарантированы только за счет построения комплексной архитектуры неделимой безопасности. В этих целях необходимы практические шаги по разрядке военно-политической напряженности, отказ от конфронтационного мышления и санкционно-силовых методов решения проблем, включая насущные вопросы Корейского полуострова", - заключила Мария Захарова.

https://ria.ru/20230818/sanktsii-1890942033.html

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884452423.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, сша, китай, политика