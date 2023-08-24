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МИД заявил о недружественном крене Сеула в сторону соседей по региону - РИА Новости, 24.08.2023
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16:21 24.08.2023 (обновлено: 16:48 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/seul-1892029401.html
МИД заявил о недружественном крене Сеула в сторону соседей по региону
МИД заявил о недружественном крене Сеула в сторону соседей по региону - РИА Новости, 24.08.2023
МИД заявил о недружественном крене Сеула в сторону соседей по региону
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости итоги состоявшегося на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде саммита США-Южная Корея-Япония,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:21
2023-08-24T16:48
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
сша
китай
политика
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости итоги состоявшегося на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде саммита США-Южная Корея-Япония, заявила, что достигнутые договоренности носят конфронтационный характер, а само военно-политическое взаимодействие трех стран продвигает ключевые установки США на сдерживание России и Китая."Внимательно следили за ходом трехстороннего саммита США, Республики Корея и Японии в Кэмп-Дэвиде 18 августа этого года, итоги которого, по оценкам ряда участников, открыли "новую эру" сотрудничества между указанными странами", - указала она.Вместе с тем, по мнению российской стороны, "достигнутые в рамках этой встречи договоренности носят явный конфронтационный характер, выдержаны в духе "холодной войны", направлены на построение в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, включая ракетно-ядерную программу КНДР"."Судя по декларируемым целям и задачам обновленного "треугольника", выступающего в одном ряду с такими узкоблоковыми проектами Соединённых Штатов, как "АУКУС" и "КВАД", военно-политическое взаимодействие трех стран призвано продвигать ключевые установки американского гегемона, в том числе сдерживание России и Китая, заставить суверенные державы подчиняться пресловутому "порядку, основанному на правилах", - пояснила Захарова."Весьма прискорбно, что Токио и Сеул, ощущая дефицит субъектности в международных делах, покорно следуют антироссийским и синофобским нарративам своего патрона. Усиливающийся градус недружественного крена Республики Корея в адрес соседей по региону ведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений Сеула с этими государствами", - указала она. По словам официального представителя МИД РФ, "дальнейшая поддержка преступного киевского режима в любой его форме, включая оказание военной помощи, а также введение дополнительных антироссийских санкций не останутся без ответа"."Неоднократно подчеркивали, что мир и стабильность в Северо-Восточной Азии могут быть гарантированы только за счет построения комплексной архитектуры неделимой безопасности. В этих целях необходимы практические шаги по разрядке военно-политической напряженности, отказ от конфронтационного мышления и санкционно-силовых методов решения проблем, включая насущные вопросы Корейского полуострова", - заключила Мария Захарова.
https://ria.ru/20230818/sanktsii-1890942033.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, сша, китай, политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Россия, США, Китай, Политика
МИД заявил о недружественном крене Сеула в сторону соседей по региону

Захарова: недружественный крен Сеула ведет к ухудшению двусторонних отношений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости итоги состоявшегося на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде саммита США-Южная Корея-Япония, заявила, что достигнутые договоренности носят конфронтационный характер, а само военно-политическое взаимодействие трех стран продвигает ключевые установки США на сдерживание России и Китая.
"Внимательно следили за ходом трехстороннего саммита США, Республики Корея и Японии в Кэмп-Дэвиде 18 августа этого года, итоги которого, по оценкам ряда участников, открыли "новую эру" сотрудничества между указанными странами", - указала она.
Вместе с тем, по мнению российской стороны, "достигнутые в рамках этой встречи договоренности носят явный конфронтационный характер, выдержаны в духе "холодной войны", направлены на построение в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, включая ракетно-ядерную программу КНДР".
"Судя по декларируемым целям и задачам обновленного "треугольника", выступающего в одном ряду с такими узкоблоковыми проектами Соединённых Штатов, как "АУКУС" и "КВАД", военно-политическое взаимодействие трех стран призвано продвигать ключевые установки американского гегемона, в том числе сдерживание России и Китая, заставить суверенные державы подчиняться пресловутому "порядку, основанному на правилах", - пояснила Захарова.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России
18 августа, 21:42
"Весьма прискорбно, что Токио и Сеул, ощущая дефицит субъектности в международных делах, покорно следуют антироссийским и синофобским нарративам своего патрона. Усиливающийся градус недружественного крена Республики Корея в адрес соседей по региону ведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений Сеула с этими государствами", - указала она. По словам официального представителя МИД РФ, "дальнейшая поддержка преступного киевского режима в любой его форме, включая оказание военной помощи, а также введение дополнительных антироссийских санкций не останутся без ответа".
"Неоднократно подчеркивали, что мир и стабильность в Северо-Восточной Азии могут быть гарантированы только за счет построения комплексной архитектуры неделимой безопасности. В этих целях необходимы практические шаги по разрядке военно-политической напряженности, отказ от конфронтационного мышления и санкционно-силовых методов решения проблем, включая насущные вопросы Корейского полуострова", - заключила Мария Захарова.
Вид на столицу Южной Кореи город Сеул - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Стало известно, какую военную помощь Южная Корея окажет Украине
16 июля, 12:35
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияСШАКитайПолитика
 
 
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