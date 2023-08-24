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В Дагестане семьи погибших при взрыве у АЗС начали получать выплаты - РИА Новости, 24.08.2023
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16:29 24.08.2023 (обновлено: 16:44 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/semi-1892032175.html
В Дагестане семьи погибших при взрыве у АЗС начали получать выплаты
В Дагестане семьи погибших при взрыве у АЗС начали получать выплаты - РИА Новости, 24.08.2023
В Дагестане семьи погибших при взрыве у АЗС начали получать выплаты
Семьи погибших в результате взрыва возле автозаправочной станции на окраине Махачкалы начали получать выплаты из резервного фонда правительства Дагестана,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:29
2023-08-24T16:44
происшествия
махачкала
сергей меликов
чп на азс в махачкале
жилье
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МАХАЧКАЛА, 24 авг - РИА Новости. Семьи погибших в результате взрыва возле автозаправочной станции на окраине Махачкалы начали получать выплаты из резервного фонда правительства Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе министерства труда и социального развития республики. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. "Минтрудом Дагестана осуществлены первые выплаты семьям погибших в результате взрыва на окраине Махачкалы… В ближайшее время средства будут перечислены всем семьям погибших и пострадавших. В настоящее время ведомством завершается сбор необходимых документов", – говорится в сообщении. Семьям погибших начислят из резервного фонда республики по миллиону рублей. Получившим тяжкий и средний вред здоровью будет оказана материальная помощь в 400 тысяч рублей, пострадавшим с легкими травмами – в 200 тысяч. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что помощь семьям погибших и пострадавшим также будет оказана за счет пожертвований, собранных региональным социальным фондом "Все вместе" и благотворительными фондами республики.
https://ria.ru/20230817/vyplaty-1890660277.html
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происшествия, махачкала, сергей меликов, чп на азс в махачкале, жилье
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, ЧП на АЗС в Махачкале, Жилье
В Дагестане семьи погибших при взрыве у АЗС начали получать выплаты

В Дагестане семьи погибших при взрыве у АЗС начали получать по миллиону рублей

© РИА Новости / Зиявутдин ГаджиахмедовПоследствия взрыва на АЗС возле Махачкалы
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 авг - РИА Новости. Семьи погибших в результате взрыва возле автозаправочной станции на окраине Махачкалы начали получать выплаты из резервного фонда правительства Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали.
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«
"Минтрудом Дагестана осуществлены первые выплаты семьям погибших в результате взрыва на окраине Махачкалы… В ближайшее время средства будут перечислены всем семьям погибших и пострадавших. В настоящее время ведомством завершается сбор необходимых документов", – говорится в сообщении.
Семьям погибших начислят из резервного фонда республики по миллиону рублей. Получившим тяжкий и средний вред здоровью будет оказана материальная помощь в 400 тысяч рублей, пострадавшим с легкими травмами – в 200 тысяч.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что помощь семьям погибших и пострадавшим также будет оказана за счет пожертвований, собранных региональным социальным фондом "Все вместе" и благотворительными фондами республики.
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ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовЧП на АЗС в МахачкалеЖилье
 
 
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