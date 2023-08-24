https://ria.ru/20230824/sdelka-1892001099.html

Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 24.08.2023

Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Россия не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:04

2023-08-24T15:04

2023-08-24T15:09

россия

брикс

россельхозбанк

оон

сергей лавров

юар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865810010_0:158:3358:2047_1920x0_80_0_0_52af12ebbed4b24a5201799592aa9701.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Россия не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Пока мы таких признаков не видим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.Он подчеркнул, что Запад лишь призывает Россию поддержать предложения ООН, которые неоднократно заключались в том, чтобы Россия не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей, а в обмен на это Запад только "начнет разговор", к примеру, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.

https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html

россия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брикс, россельхозбанк, оон, сергей лавров, юар