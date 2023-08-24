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Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 24.08.2023
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15:04 24.08.2023 (обновлено: 15:09 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/sdelka-1892001099.html
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Россия не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:04
2023-08-24T15:09
россия
брикс
россельхозбанк
оон
сергей лавров
юар
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Россия не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Пока мы таких признаков не видим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.Он подчеркнул, что Запад лишь призывает Россию поддержать предложения ООН, которые неоднократно заключались в том, чтобы Россия не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей, а в обмен на это Запад только "начнет разговор", к примеру, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.
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россия, брикс, россельхозбанк, оон, сергей лавров, юар
Россия, БРИКС, Россельхозбанк, ООН, Сергей Лавров, ЮАР
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Лавров: Россия не видит готовности Запада выполнить условия по зерновой сделке

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Россия не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Пока мы таких признаков не видим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.
Он подчеркнул, что Запад лишь призывает Россию поддержать предложения ООН, которые неоднократно заключались в том, чтобы Россия не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей, а в обмен на это Запад только "начнет разговор", к примеру, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Анкаре опровергли сообщения о "тайных переговорах" по зерновой сделке
22 августа, 08:39
 
РоссияБРИКСРоссельхозбанкООНСергей ЛавровЮАР
 
 
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