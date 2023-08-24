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Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Россия не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:04
2023-08-24T15:04
2023-08-24T15:09
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сергей лавров
юар
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Россия не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Пока мы таких признаков не видим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.Он подчеркнул, что Запад лишь призывает Россию поддержать предложения ООН, которые неоднократно заключались в том, чтобы Россия не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей, а в обмен на это Запад только "начнет разговор", к примеру, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.
https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html
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россия, брикс, россельхозбанк, оон, сергей лавров, юар
Россия, БРИКС, Россельхозбанк, ООН, Сергей Лавров, ЮАР
Лавров прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Лавров: Россия не видит готовности Запада выполнить условия по зерновой сделке