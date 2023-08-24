https://ria.ru/20230824/samolet-1892000233.html

Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, заявил Зеленский

Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.08.2023

Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:04

2023-08-24T15:04

2023-08-24T16:09

киев

происшествия

россия

украина

евгений пригожин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина."Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение", - сказал Зеленский на брифинге, комментируя крушение самолета с Пригожиным. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося.Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230824/samolet-1891981862.html

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Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости. 2023-08-24T15:04 true PT0M49S

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киев, происшествия, россия, украина, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), владимир зеленский, крушение частного самолета в тверской области