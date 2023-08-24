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Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.08.2023
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15:04 24.08.2023 (обновлено: 16:09 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/samolet-1892000233.html
Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, заявил Зеленский
Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.08.2023
Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:04
2023-08-24T16:09
киев
происшествия
россия
украина
евгений пригожин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина."Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение", - сказал Зеленский на брифинге, комментируя крушение самолета с Пригожиным. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося.Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230824/samolet-1891981862.html
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Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина
Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости.
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киев, происшествия, россия, украина, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), владимир зеленский, крушение частного самолета в тверской области
Киев, Происшествия, Россия, Украина, Евгений Пригожин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Зеленский, Крушение частного самолета в Тверской области
Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, заявил Зеленский

Зеленский: Украина не имеет отношения к падению самолета Пригожина

© AFP 2023 / Roman PilipeyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / Roman Pilipey
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
«
"Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение", - сказал Зеленский на брифинге, комментируя крушение самолета с Пригожиным. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
В ФРГ не верят официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина
14:22
 
КиевПроисшествияРоссияУкраинаЕвгений ПригожинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Владимир ЗеленскийКрушение частного самолета в Тверской области
 
 
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