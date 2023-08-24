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В ФРГ не верят официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
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14:22 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/samolet-1891981862.html
В ФРГ не верят официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина
В ФРГ не верят официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
В ФРГ не верят официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая на вопрос о предполагаемой гибели в авиакатастрофе основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:22
2023-08-24T14:22
россия
евгений пригожин
германия
киргизия
анналена бербок
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая на вопрос о предполагаемой гибели в авиакатастрофе основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина, заявила в четверг, что не знает, что произошло, но российской информации не верит. "Пока еще неясно, что именно произошло", - сказала Бербок на пресс-конференции со своим коллегой из Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. При этом она заявила, что не доверяет официальным заявлениям российского руководства. Кроме того, Бербок заявила, что не собирается спекулировать о возможных сценариях развития ситуации вокруг "Группы Вагнера". По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230823/krushenie-1891857875.html
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россия, евгений пригожин, германия, киргизия, анналена бербок, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), крушение частного самолета в тверской области
Россия, Евгений Пригожин, Германия, Киргизия, Анналена Бербок, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение частного самолета в Тверской области
В ФРГ не верят официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина

Бербок не верит официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая на вопрос о предполагаемой гибели в авиакатастрофе основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина, заявила в четверг, что не знает, что произошло, но российской информации не верит.
«
"Пока еще неясно, что именно произошло", - сказала Бербок на пресс-конференции со своим коллегой из Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
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При этом она заявила, что не доверяет официальным заявлениям российского руководства.
Кроме того, Бербок заявила, что не собирается спекулировать о возможных сценариях развития ситуации вокруг "Группы Вагнера".
По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
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РоссияЕвгений ПригожинГерманияКиргизияАнналена БербокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Крушение частного самолета в Тверской области
 
 
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