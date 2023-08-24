https://ria.ru/20230824/samolet-1891981862.html

В ФРГ не верят официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина

В ФРГ не верят официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023

В ФРГ не верят официальной информации о ситуации с самолетом Пригожина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая на вопрос о предполагаемой гибели в авиакатастрофе основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:22

2023-08-24T14:22

2023-08-24T14:22

россия

евгений пригожин

германия

киргизия

анналена бербок

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая на вопрос о предполагаемой гибели в авиакатастрофе основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина, заявила в четверг, что не знает, что произошло, но российской информации не верит. "Пока еще неясно, что именно произошло", - сказала Бербок на пресс-конференции со своим коллегой из Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. При этом она заявила, что не доверяет официальным заявлениям российского руководства. Кроме того, Бербок заявила, что не собирается спекулировать о возможных сценариях развития ситуации вокруг "Группы Вагнера". По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230823/krushenie-1891857875.html

https://ria.ru/20230824/prigozhin-1891979485.html

россия

германия

киргизия

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россия, евгений пригожин, германия, киргизия, анналена бербок, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), крушение частного самолета в тверской области