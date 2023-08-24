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Житель Куженкино рассказал о падении самолета Embraer в Тверской области - РИА Новости, 24.08.2023
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14:07 24.08.2023 (обновлено: 14:30 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/samolet-1891978239.html
Житель Куженкино рассказал о падении самолета Embraer в Тверской области
Житель Куженкино рассказал о падении самолета Embraer в Тверской области - РИА Новости, 24.08.2023
Житель Куженкино рассказал о падении самолета Embraer в Тверской области
Житель поселка Куженкино в Тверской области рассказал РИА Новости, что перед падением самолета Embraer слышал два хлопка. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:07
2023-08-24T14:30
евгений пригожин
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение частного самолета в тверской области
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КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. Житель поселка Куженкино в Тверской области рассказал РИА Новости, что перед падением самолета Embraer слышал два хлопка. "Два хлопка в небе, и он стал падать, неуправляемый самолет", - заявил мужчина. По его словам, один из фрагментов самолета упал неподалеку, на трассе. Жительница Куженкино ранее рассказала РИА Новости, что самолет, падая, стал переворачиваться, затем задымился и вошел в пике. По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
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Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина
Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости.
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евгений пригожин, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
Евгений Пригожин, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
Житель Куженкино рассказал о падении самолета Embraer в Тверской области

Житель Куженкино: перед падением самолета Embraer раздались два хлопка

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино
Читать ria.ru в
КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. Житель поселка Куженкино в Тверской области рассказал РИА Новости, что перед падением самолета Embraer слышал два хлопка.
"Два хлопка в небе, и он стал падать, неуправляемый самолет", - заявил мужчина.
По его словам, один из фрагментов самолета упал неподалеку, на трассе.
Жительница Куженкино ранее рассказала РИА Новости, что самолет, падая, стал переворачиваться, затем задымился и вошел в пике.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли.
Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
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Евгений ПригожинПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение частного самолета в Тверской области
 
 
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