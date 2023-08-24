https://ria.ru/20230824/samolet-1891978239.html

Житель Куженкино рассказал о падении самолета Embraer в Тверской области

Житель Куженкино рассказал о падении самолета Embraer в Тверской области - РИА Новости, 24.08.2023

Житель Куженкино рассказал о падении самолета Embraer в Тверской области

Житель поселка Куженкино в Тверской области рассказал РИА Новости, что перед падением самолета Embraer слышал два хлопка. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:07

2023-08-24T14:07

2023-08-24T14:30

евгений пригожин

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение частного самолета в тверской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891922898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a3dfd2302971085d29e09d9180ca496.jpg

КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. Житель поселка Куженкино в Тверской области рассказал РИА Новости, что перед падением самолета Embraer слышал два хлопка. "Два хлопка в небе, и он стал падать, неуправляемый самолет", - заявил мужчина. По его словам, один из фрагментов самолета упал неподалеку, на трассе. Жительница Куженкино ранее рассказала РИА Новости, что самолет, падая, стал переворачиваться, затем задымился и вошел в пике. По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.

https://ria.ru/20230824/kisida-1891879146.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости. 2023-08-24T14:07 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений пригожин, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области