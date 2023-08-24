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Жительница Куженкино рассказала о падении самолета в Тверской области - РИА Новости, 24.08.2023
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13:38 24.08.2023 (обновлено: 14:32 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/samolet-1891969917.html
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета в Тверской области
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета в Тверской области - РИА Новости, 24.08.2023
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета в Тверской области
Жительница поселка Куженкино в Тверской области рассказала РИА Новости, что самолет Embraer, падая, стал переворачиваться, затем задымился и вошел в пике. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:38
2023-08-24T14:32
россия
москва
евгений пригожин
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение частного самолета в тверской области
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КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. Жительница поселка Куженкино в Тверской области рассказала РИА Новости, что самолет Embraer, падая, стал переворачиваться, затем задымился и вошел в пике. Женщина заявила, что около семи вечера в среду она возле своего дома, который находится метрах в 300 от места, где сейчас лежит хвостовая часть Embraer, услышала звук самолета. "Потом – что-то похожее на хлопок, как выстрел. Потом вдруг взрыв, смотрю и слышу надо мной звук – начались вот эти хлопки взрывные такие. Дальше: и вот самолет полетел, вернее, я слышала только звук, и потом впереди между облаками такой просветик, и я смотрю – птичка, и говорю: почему птичка так высоко залетела? А он (самолет - ред.) уже начал кувыркаться, в общем, пируэты эти. Потом шлейф дыма и он стал опускаться, пикировать", - рассказала собеседница. По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
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Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина
Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости.
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россия, москва, евгений пригожин, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
Россия, Москва, Евгений Пригожин, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета в Тверской области

Жительница Куженкино: самолет Embraer, падая, стал переворачиваться и задымился

© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Виталий Шустров
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Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Читать ria.ru в
КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. Жительница поселка Куженкино в Тверской области рассказала РИА Новости, что самолет Embraer, падая, стал переворачиваться, затем задымился и вошел в пике.
Женщина заявила, что около семи вечера в среду она возле своего дома, который находится метрах в 300 от места, где сейчас лежит хвостовая часть Embraer, услышала звук самолета.
"Потом – что-то похожее на хлопок, как выстрел. Потом вдруг взрыв, смотрю и слышу надо мной звук – начались вот эти хлопки взрывные такие. Дальше: и вот самолет полетел, вернее, я слышала только звук, и потом впереди между облаками такой просветик, и я смотрю – птичка, и говорю: почему птичка так высоко залетела? А он (самолет - ред.) уже начал кувыркаться, в общем, пируэты эти. Потом шлейф дыма и он стал опускаться, пикировать", - рассказала собеседница.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли.
Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео
Вчера, 20:43
 
РоссияМоскваЕвгений ПригожинСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение частного самолета в Тверской области
 
 
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