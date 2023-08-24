https://ria.ru/20230824/samolet-1891969917.html
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета в Тверской области
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета в Тверской области - РИА Новости, 24.08.2023
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета в Тверской области
Жительница поселка Куженкино в Тверской области рассказала РИА Новости, что самолет Embraer, падая, стал переворачиваться, затем задымился и вошел в пике. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:38
2023-08-24T13:38
2023-08-24T14:32
россия
москва
евгений пригожин
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение частного самолета в тверской области
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КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. Жительница поселка Куженкино в Тверской области рассказала РИА Новости, что самолет Embraer, падая, стал переворачиваться, затем задымился и вошел в пике. Женщина заявила, что около семи вечера в среду она возле своего дома, который находится метрах в 300 от места, где сейчас лежит хвостовая часть Embraer, услышала звук самолета. "Потом – что-то похожее на хлопок, как выстрел. Потом вдруг взрыв, смотрю и слышу надо мной звук – начались вот эти хлопки взрывные такие. Дальше: и вот самолет полетел, вернее, я слышала только звук, и потом впереди между облаками такой просветик, и я смотрю – птичка, и говорю: почему птичка так высоко залетела? А он (самолет - ред.) уже начал кувыркаться, в общем, пируэты эти. Потом шлейф дыма и он стал опускаться, пикировать", - рассказала собеседница. По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
https://ria.ru/20230823/samolet-1891846448.html
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Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина
Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости.
2023-08-24T13:38
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россия, москва, евгений пригожин, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
Россия, Москва, Евгений Пригожин, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета в Тверской области
Жительница Куженкино: самолет Embraer, падая, стал переворачиваться и задымился