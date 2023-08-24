https://ria.ru/20230824/samolet-1891969917.html

Жительница Куженкино рассказала о падении самолета в Тверской области

Жительница Куженкино рассказала о падении самолета в Тверской области - РИА Новости, 24.08.2023

Жительница Куженкино рассказала о падении самолета в Тверской области

Жительница поселка Куженкино в Тверской области рассказала РИА Новости, что самолет Embraer, падая, стал переворачиваться, затем задымился и вошел в пике. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:38

2023-08-24T13:38

2023-08-24T14:32

россия

москва

евгений пригожин

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение частного самолета в тверской области

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КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. Жительница поселка Куженкино в Тверской области рассказала РИА Новости, что самолет Embraer, падая, стал переворачиваться, затем задымился и вошел в пике. Женщина заявила, что около семи вечера в среду она возле своего дома, который находится метрах в 300 от места, где сейчас лежит хвостовая часть Embraer, услышала звук самолета. "Потом – что-то похожее на хлопок, как выстрел. Потом вдруг взрыв, смотрю и слышу надо мной звук – начались вот эти хлопки взрывные такие. Дальше: и вот самолет полетел, вернее, я слышала только звук, и потом впереди между облаками такой просветик, и я смотрю – птичка, и говорю: почему птичка так высоко залетела? А он (самолет - ред.) уже начал кувыркаться, в общем, пируэты эти. Потом шлейф дыма и он стал опускаться, пикировать", - рассказала собеседница. По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.

https://ria.ru/20230823/samolet-1891846448.html

россия

москва

санкт-петербург

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Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости. 2023-08-24T13:38 true PT0M49S

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россия, москва, евгений пригожин, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области