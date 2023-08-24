https://ria.ru/20230824/samolet-1891961636.html
На месте падения самолета Embraer в Тверской области работают силовики
На месте падения самолета Embraer в Тверской области работают силовики - РИА Новости, 24.08.2023
На месте падения самолета Embraer в Тверской области работают силовики
Силовики работают на месте падения хвостовой части самолета Embraer в поселке Куженкино в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:23
2023-08-24T13:23
2023-08-24T13:31
крушение частного самолета в тверской области
происшествия
тверская область
евгений пригожин
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КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. Силовики работают на месте падения хвостовой части самолета Embraer в поселке Куженкино в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости. Хвостовая часть самолета лежит в нескольких десятках метров от жилых домов, недалеко от проезжей части. Сейчас на месте работают силовые структуры, подойти поближе сейчас невозможно – территория оцеплена. По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
https://ria.ru/20230824/prigozhin-1891910521.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение частного самолета в тверской области, происшествия, тверская область, евгений пригожин
Крушение частного самолета в Тверской области, Происшествия, Тверская область, Евгений Пригожин
На месте падения самолета Embraer в Тверской области работают силовики
На месте падения хвостовой части Embraer в Тверской области работают силовики