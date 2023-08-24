https://ria.ru/20230824/samolet-1891961636.html

На месте падения самолета Embraer в Тверской области работают силовики

На месте падения самолета Embraer в Тверской области работают силовики - РИА Новости, 24.08.2023

На месте падения самолета Embraer в Тверской области работают силовики

Силовики работают на месте падения хвостовой части самолета Embraer в поселке Куженкино в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:23

2023-08-24T13:23

2023-08-24T13:31

крушение частного самолета в тверской области

происшествия

тверская область

евгений пригожин

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КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. Силовики работают на месте падения хвостовой части самолета Embraer в поселке Куженкино в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости. Хвостовая часть самолета лежит в нескольких десятках метров от жилых домов, недалеко от проезжей части. Сейчас на месте работают силовые структуры, подойти поближе сейчас невозможно – территория оцеплена. По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.

https://ria.ru/20230824/prigozhin-1891910521.html

тверская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение частного самолета в тверской области, происшествия, тверская область, евгений пригожин