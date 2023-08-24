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На месте падения самолета Embraer в Тверской области работают силовики - РИА Новости, 24.08.2023
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13:23 24.08.2023 (обновлено: 13:31 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/samolet-1891961636.html
На месте падения самолета Embraer в Тверской области работают силовики
На месте падения самолета Embraer в Тверской области работают силовики - РИА Новости, 24.08.2023
На месте падения самолета Embraer в Тверской области работают силовики
Силовики работают на месте падения хвостовой части самолета Embraer в поселке Куженкино в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:23
2023-08-24T13:31
крушение частного самолета в тверской области
происшествия
тверская область
евгений пригожин
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КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. Силовики работают на месте падения хвостовой части самолета Embraer в поселке Куженкино в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости. Хвостовая часть самолета лежит в нескольких десятках метров от жилых домов, недалеко от проезжей части. Сейчас на месте работают силовые структуры, подойти поближе сейчас невозможно – территория оцеплена. По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
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крушение частного самолета в тверской области, происшествия, тверская область, евгений пригожин
Крушение частного самолета в Тверской области, Происшествия, Тверская область, Евгений Пригожин
На месте падения самолета Embraer в Тверской области работают силовики

На месте падения хвостовой части Embraer в Тверской области работают силовики

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Автомобили полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Автомобили полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Читать ria.ru в
КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. Силовики работают на месте падения хвостовой части самолета Embraer в поселке Куженкино в Тверской области, передает корреспондент РИА Новости.
Хвостовая часть самолета лежит в нескольких десятках метров от жилых домов, недалеко от проезжей части. Сейчас на месте работают силовые структуры, подойти поближе сейчас невозможно – территория оцеплена.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли.
Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета Пригожина
10:25
 
Крушение частного самолета в Тверской областиПроисшествияТверская областьЕвгений Пригожин
 
 
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