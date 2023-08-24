https://ria.ru/20230824/samolet-1891875793.html

Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения

Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения - РИА Новости, 24.08.2023

Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения

Один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета, на котором летел Евгений Пригожин, лежит на въезде в поселок Куженкино, примерно в двух километрах... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T03:45

2023-08-24T03:45

2023-08-24T10:32

россия

москва

санкт-петербург

евгений пригожин

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ПОСЕЛОК КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг — РИА Новости. Один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета, на котором летел Евгений Пригожин, лежит на въезде в поселок Куженкино, примерно в двух километрах от места авиакатастрофы, передает корреспондент РИА Новости.Полиция оцепила место падения обломка, рядом с ним стоят несколько машин спецслужб, некоторые с включенными мигалками. Полицейские останавливают проезжающие мимо машины и спрашивают о цели поездки.Перекрыт также и подъезд к селу Куженкино, которое находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа.Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230823/samolet-1891846448.html

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россия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)