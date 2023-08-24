Рейтинг@Mail.ru
Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 24.08.2023 (обновлено: 10:32 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/samolet-1891875793.html
Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения
Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения - РИА Новости, 24.08.2023
Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения
Один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета, на котором летел Евгений Пригожин, лежит на въезде в поселок Куженкино, примерно в двух километрах... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T03:45
2023-08-24T10:32
россия
москва
санкт-петербург
евгений пригожин
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891875990_0:255:2451:1634_1920x0_80_0_0_1590dbb841492730ff439ccb68fb5501.jpg
ПОСЕЛОК КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг — РИА Новости. Один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета, на котором летел Евгений Пригожин, лежит на въезде в поселок Куженкино, примерно в двух километрах от места авиакатастрофы, передает корреспондент РИА Новости.Полиция оцепила место падения обломка, рядом с ним стоят несколько машин спецслужб, некоторые с включенными мигалками. Полицейские останавливают проезжающие мимо машины и спрашивают о цели поездки.Перекрыт также и подъезд к селу Куженкино, которое находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа.Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230823/samolet-1891846448.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891875990_272:0:2451:1634_1920x0_80_0_0_0cc9df2d5a8f94313d35d68915f56354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения

Фрагмент бизнес-джета Пригожина нашли в 2 км от места крушения в Куженкино

© РИА Новости / Михаил Царюк | Перейти в медиабанкОбломки разбившегося самолета Евгения Пригожина
Обломки разбившегося самолета Евгения Пригожина - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Царюк
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг — РИА Новости. Один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета, на котором летел Евгений Пригожин, лежит на въезде в поселок Куженкино, примерно в двух километрах от места авиакатастрофы, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция оцепила место падения обломка, рядом с ним стоят несколько машин спецслужб, некоторые с включенными мигалками. Полицейские останавливают проезжающие мимо машины и спрашивают о цели поездки.
Перекрыт также и подъезд к селу Куженкино, которое находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа.
Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео
Вчера, 20:43
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургЕвгений ПригожинПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала