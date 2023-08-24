https://ria.ru/20230824/samolet-1891870574.html

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer Legacy

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer Legacy - РИА Новости, 24.08.2023

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer Legacy

Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего в Тверской области самолета Embraer, среди находившихся на борту значится Евгений Пригожин. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T01:09

2023-08-24T01:09

2023-08-24T02:51

происшествия

москва

санкт-петербург

евгений пригожин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего в Тверской области самолета Embraer, среди находившихся на борту значится Евгений Пригожин."По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", — говорится в публикации в Telegram-канале.В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.Найдены тела восьми погибшихТела восьми погибших обнаружены на месте падения частного самолета в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы самолета продолжаются.Крушение бизнес-джета в Тверской областиВ МЧС вечером в среду сообщили, что частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области.Самолет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Катастрофа произошла около населенного пункта Куженкино.В Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Там также подчеркнули, что специально созданная комиссия приступила к расследованию катастрофы. Как уточнили в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехали сотрудники ведомства, которые назначат необходимые судебные экспертизы. Также они проведут следственные действия для выяснения причин катастрофы.

https://ria.ru/20230823/samolet-1891846448.html

https://ria.ru/20230823/krushenie-1891857875.html

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санкт-петербург

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)