https://ria.ru/20230824/sammit-1891911923.html
Казанский глобальный молодежный саммит соберет делегатов из 30 стран
Казанский глобальный молодежный саммит соберет делегатов из 30 стран - РИА Новости, 24.08.2023
Казанский глобальный молодежный саммит соберет делегатов из 30 стран
Более 120 делегатов из 30 стран примут участие во втором Казанском глобальном молодежном саммите, который пройдет 28-30 августа, сообщил министр по делам... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:31
2023-08-24T10:31
2023-08-24T10:31
республика татарстан
казань
ливия
сенегал
организация исламского сотрудничества
брикс
общество
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КАЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Более 120 делегатов из 30 стран примут участие во втором Казанском глобальном молодежном саммите, который пройдет 28-30 августа, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. "С 28 по 30 августа в Казани пройдет еще одно ключевое международное молодежное событие - второй Казанский глобальный молодежный саммит. В заявочной кампании саммита приняли участие более 4 тысяч человек из 88 стран. Всего в нем будут участвовать 120 человек из 30 стран", - сказал Садыков на брифинге. По информации министра, участие в саммите уже подтвердили министры и руководители ведомств по делам молодежи Ливии, Сенегала, Ливана, Ирана, Камеруна, Таджикистана, Сомали, генеральный директор Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), президент молодежного форума Организации исламского сотрудничества, представители других международных организаций. Садыков отметил, что планируется достаточно обширная программа. Главной повесткой саммита в этом году станет обсуждение роли традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире. Кроме того, отдельные сессии мероприятия будут посвящены обсуждению передового опыта в части формирования ценностей крепкой семьи, непрерывного образования, безопасности личности, взаимоуважения и взаимопонимания, дружбы народов и национальной идентичности. По итогам саммита будут подписана совместная резолюция и принят план действий, который ляжет в основу реализации совместных детских и молодежных инициатив и долгосрочных программ по сотрудничеству в странах исламского мира, БРИКС и АТР. Глава минмолодежи Татарстана напомнил, что республика уделяет большое внимание международному сотрудничеству, в том числе на уровне молодежи. Только в этом году в Татарстане состоялись VII Форум молодых дипломатов стран ОИС и IX Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, международный лагерь "Youth Ambassadors/Молодые дипломаты 6.0", шестой Глобальный форум молодых дипломатов. Таким образом, по словам Садыкова, Казань постепенно становится центром международной молодежной дипломатии.
https://ria.ru/20230821/kazan-1891269921.html
https://ria.ru/20230725/sammit-1886182923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, ливия, сенегал, организация исламского сотрудничества, брикс, общество
Республика Татарстан, Казань, Ливия, Сенегал, Организация исламского сотрудничества, БРИКС, Общество
Казанский глобальный молодежный саммит соберет делегатов из 30 стран
Казанский глобальный молодежный саммит соберет более 120 делегатов из 30 стран
КАЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Более 120 делегатов из 30 стран примут участие во втором Казанском глобальном молодежном саммите, который пройдет 28-30 августа, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.
"С 28 по 30 августа в Казани
пройдет еще одно ключевое международное молодежное событие - второй Казанский глобальный молодежный саммит. В заявочной кампании саммита приняли участие более 4 тысяч человек из 88 стран. Всего в нем будут участвовать 120 человек из 30 стран", - сказал Садыков на брифинге.
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По информации министра, участие в саммите уже подтвердили министры и руководители ведомств по делам молодежи Ливии
, Сенегала
, Ливана
, Ирана
, Камеруна
, Таджикистана
, Сомали
, генеральный директор Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), президент молодежного форума Организации исламского сотрудничества
, представители других международных организаций.
Садыков отметил, что планируется достаточно обширная программа. Главной повесткой саммита в этом году станет обсуждение роли традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире. Кроме того, отдельные сессии мероприятия будут посвящены обсуждению передового опыта в части формирования ценностей крепкой семьи, непрерывного образования, безопасности личности, взаимоуважения и взаимопонимания, дружбы народов и национальной идентичности.
По итогам саммита будут подписана совместная резолюция и принят план действий, который ляжет в основу реализации совместных детских и молодежных инициатив и долгосрочных программ по сотрудничеству в странах исламского мира, БРИКС
и АТР
.
Глава минмолодежи Татарстана напомнил, что республика уделяет большое внимание международному сотрудничеству, в том числе на уровне молодежи. Только в этом году в Татарстане состоялись VII Форум молодых дипломатов стран ОИС и IX Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, международный лагерь "Youth Ambassadors/Молодые дипломаты 6.0", шестой Глобальный форум молодых дипломатов. Таким образом, по словам Садыкова, Казань постепенно становится центром международной молодежной дипломатии.
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