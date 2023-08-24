https://ria.ru/20230824/sammit-1891911923.html

Казанский глобальный молодежный саммит соберет делегатов из 30 стран

Казанский глобальный молодежный саммит соберет делегатов из 30 стран - РИА Новости, 24.08.2023

Казанский глобальный молодежный саммит соберет делегатов из 30 стран

Более 120 делегатов из 30 стран примут участие во втором Казанском глобальном молодежном саммите, который пройдет 28-30 августа, сообщил министр по делам... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:31

2023-08-24T10:31

2023-08-24T10:31

республика татарстан

казань

ливия

сенегал

организация исламского сотрудничества

брикс

общество

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КАЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Более 120 делегатов из 30 стран примут участие во втором Казанском глобальном молодежном саммите, который пройдет 28-30 августа, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. "С 28 по 30 августа в Казани пройдет еще одно ключевое международное молодежное событие - второй Казанский глобальный молодежный саммит. В заявочной кампании саммита приняли участие более 4 тысяч человек из 88 стран. Всего в нем будут участвовать 120 человек из 30 стран", - сказал Садыков на брифинге. По информации министра, участие в саммите уже подтвердили министры и руководители ведомств по делам молодежи Ливии, Сенегала, Ливана, Ирана, Камеруна, Таджикистана, Сомали, генеральный директор Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), президент молодежного форума Организации исламского сотрудничества, представители других международных организаций. Садыков отметил, что планируется достаточно обширная программа. Главной повесткой саммита в этом году станет обсуждение роли традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире. Кроме того, отдельные сессии мероприятия будут посвящены обсуждению передового опыта в части формирования ценностей крепкой семьи, непрерывного образования, безопасности личности, взаимоуважения и взаимопонимания, дружбы народов и национальной идентичности. По итогам саммита будут подписана совместная резолюция и принят план действий, который ляжет в основу реализации совместных детских и молодежных инициатив и долгосрочных программ по сотрудничеству в странах исламского мира, БРИКС и АТР. Глава минмолодежи Татарстана напомнил, что республика уделяет большое внимание международному сотрудничеству, в том числе на уровне молодежи. Только в этом году в Татарстане состоялись VII Форум молодых дипломатов стран ОИС и IX Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, международный лагерь "Youth Ambassadors/Молодые дипломаты 6.0", шестой Глобальный форум молодых дипломатов. Таким образом, по словам Садыкова, Казань постепенно становится центром международной молодежной дипломатии.

https://ria.ru/20230821/kazan-1891269921.html

https://ria.ru/20230725/sammit-1886182923.html

казань

ливия

сенегал

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, ливия, сенегал, организация исламского сотрудничества, брикс, общество