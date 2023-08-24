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В Emirates ответили на вопрос о возможной отмене рейсов в Россию - РИА Новости, 24.08.2023
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Туризм
 
19:25 24.08.2023 (обновлено: 19:31 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/reysy-1892079079.html
В Emirates ответили на вопрос о возможной отмене рейсов в Россию
В Emirates ответили на вопрос о возможной отмене рейсов в Россию - РИА Новости, 24.08.2023
В Emirates ответили на вопрос о возможной отмене рейсов в Россию
Делающая вылеты из Дубая эмиратская авиакомпания Emirates продолжает выполнять полеты в Россию в обычном режиме, приостановка полетов в РФ не планируется,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:25
2023-08-24T19:31
туризм
emirates
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дубай
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ДОХА, 24 авг - РИА Новости. Делающая вылеты из Дубая эмиратская авиакомпания Emirates продолжает выполнять полеты в Россию в обычном режиме, приостановка полетов в РФ не планируется, сообщили РИА Новости в авиакомпании.Одна из ведущих авиакомпаний мира в настоящее время выполняет полеты в Москву и Санкт-Петербург."Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию и из России. Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме", - уточнили в авиакомпании.
https://ria.ru/20230628/emirates-1880818476.html
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emirates, россия, новости - туризм, дубай, москва
Туризм, Emirates, Россия, Новости - Туризм, Дубай, Москва
В Emirates ответили на вопрос о возможной отмене рейсов в Россию

В Emirates сообщили, что не планируют отменять рейсы в Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвиакомпания Emirates Airlines
Авиакомпания Emirates Airlines - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Авиакомпания Emirates Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 24 авг - РИА Новости. Делающая вылеты из Дубая эмиратская авиакомпания Emirates продолжает выполнять полеты в Россию в обычном режиме, приостановка полетов в РФ не планируется, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Одна из ведущих авиакомпаний мира в настоящее время выполняет полеты в Москву и Санкт-Петербург.
"Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию и из России. Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме", - уточнили в авиакомпании.
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines заходит на посадку в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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ТуризмEmiratesРоссияНовости - ТуризмДубайМосква
 
 
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