https://ria.ru/20230824/reysy-1892079079.html

В Emirates ответили на вопрос о возможной отмене рейсов в Россию

В Emirates ответили на вопрос о возможной отмене рейсов в Россию - РИА Новости, 24.08.2023

В Emirates ответили на вопрос о возможной отмене рейсов в Россию

Делающая вылеты из Дубая эмиратская авиакомпания Emirates продолжает выполнять полеты в Россию в обычном режиме, приостановка полетов в РФ не планируется,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:25

2023-08-24T19:25

2023-08-24T19:31

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ДОХА, 24 авг - РИА Новости. Делающая вылеты из Дубая эмиратская авиакомпания Emirates продолжает выполнять полеты в Россию в обычном режиме, приостановка полетов в РФ не планируется, сообщили РИА Новости в авиакомпании.Одна из ведущих авиакомпаний мира в настоящее время выполняет полеты в Москву и Санкт-Петербург."Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию и из России. Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме", - уточнили в авиакомпании.

https://ria.ru/20230628/emirates-1880818476.html

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