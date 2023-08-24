https://ria.ru/20230824/putin-1892073600.html

Пушилин доложил Путину о ситуации в ДНР

Пушилин доложил Путину о ситуации в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023

Пушилин доложил Путину о ситуации в ДНР

Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:56

2023-08-24T18:56

2023-08-24T19:20

политика

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

россия

денис пушилин

украина

владимир путин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.Встреча проходит в Кремле.В начале встречи Пушилин доложил главе государства о горячих участках."Все контролируем. Сложно, тяжело, напряженно, но контролируемо", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства.Также Пушилин отметил, что применение Украиной кассетных боеприпасов опасно в первую очередь для гражданских лиц."За последние три месяца летних ухудшилась именно для гражданского населения. Противник начал применять кассетные боеприпасы… Кассетные боеприпасы достаточно обширного действия и влекут за собой неконтролируемые потери…", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства.Он добавил, что не все кассетные боеприпасы детонируют сразу."На 23% увеличилось количество обстрелов за летние месяцы по сравнению с предыдущими тремя, и 10% - это кассетные боеприпасы", - уточнил Пушилин.

https://ria.ru/20230817/prodvizhenie-1890683094.html

https://ria.ru/20230823/operatory-1891819480.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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политика, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина, владимир путин