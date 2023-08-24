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Пушилин доложил Путину о ситуации в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023
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18:56 24.08.2023 (обновлено: 19:20 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/putin-1892073600.html
Пушилин доложил Путину о ситуации в ДНР
Пушилин доложил Путину о ситуации в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023
Пушилин доложил Путину о ситуации в ДНР
Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:56
2023-08-24T19:20
политика
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
россия
денис пушилин
украина
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.Встреча проходит в Кремле.В начале встречи Пушилин доложил главе государства о горячих участках."Все контролируем. Сложно, тяжело, напряженно, но контролируемо", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства.Также Пушилин отметил, что применение Украиной кассетных боеприпасов опасно в первую очередь для гражданских лиц."За последние три месяца летних ухудшилась именно для гражданского населения. Противник начал применять кассетные боеприпасы… Кассетные боеприпасы достаточно обширного действия и влекут за собой неконтролируемые потери…", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства.Он добавил, что не все кассетные боеприпасы детонируют сразу."На 23% увеличилось количество обстрелов за летние месяцы по сравнению с предыдущими тремя, и 10% - это кассетные боеприпасы", - уточнил Пушилин.
https://ria.ru/20230817/prodvizhenie-1890683094.html
https://ria.ru/20230823/operatory-1891819480.html
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политика, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Россия, Денис Пушилин, Украина, Владимир Путин
Пушилин доложил Путину о ситуации в ДНР

Пушилин доложил Путину о ситуации в ДНР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Встреча проходит в Кремле.
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В начале встречи Пушилин доложил главе государства о горячих участках.
"Все контролируем. Сложно, тяжело, напряженно, но контролируемо", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства.
Также Пушилин отметил, что применение Украиной кассетных боеприпасов опасно в первую очередь для гражданских лиц.
"За последние три месяца летних ухудшилась именно для гражданского населения. Противник начал применять кассетные боеприпасы… Кассетные боеприпасы достаточно обширного действия и влекут за собой неконтролируемые потери…", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства.
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Он добавил, что не все кассетные боеприпасы детонируют сразу.
"На 23% увеличилось количество обстрелов за летние месяцы по сравнению с предыдущими тремя, и 10% - это кассетные боеприпасы", - уточнил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинУкраинаВладимир Путин
 
 
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