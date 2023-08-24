https://ria.ru/20230824/putin-1891949822.html

Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин

Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2023

Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин

РФ использует все возможности для недопущения продовольственного кризиса на Африканском континенте и на мировых рынках в целом, сообщил президент России... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:45

2023-08-24T12:45

2023-08-24T12:48

россия

йоханнесбург

китай

сергей лавров

владимир путин

брикс

в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РФ использует все возможности для недопущения продовольственного кризиса на Африканском континенте и на мировых рынках в целом, сообщил президент России Владимир Путин. "Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрением. Иными словами, используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом, не допустить продовольственного кризиса", - сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс. "Наши африканские друзья могут быть уверены, что Россия всегда останется надежным поставщиком сельхозтоваров, продолжив поддерживать наиболее нуждающиеся государства", - сказал Путин на заседании БРИКС.Он отметил, что в настоящее время эта работа ведется вопреки препятствиям, которые устраивают другие страны в отношении России, невзирая на введенные в отношении российского экспорта незаконные санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проведение платежей.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230819/prodovolstvie-1890976176.html

https://ria.ru/20230822/afrika-1891600614.html

россия

йоханнесбург

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, йоханнесбург, китай, сергей лавров, владимир путин, брикс, в мире