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Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2023
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12:45 24.08.2023 (обновлено: 12:48 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/putin-1891949822.html
Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин
Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2023
Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин
РФ использует все возможности для недопущения продовольственного кризиса на Африканском континенте и на мировых рынках в целом, сообщил президент России... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:45
2023-08-24T12:48
россия
йоханнесбург
китай
сергей лавров
владимир путин
брикс
в мире
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РФ использует все возможности для недопущения продовольственного кризиса на Африканском континенте и на мировых рынках в целом, сообщил президент России Владимир Путин. "Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрением. Иными словами, используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом, не допустить продовольственного кризиса", - сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс. "Наши африканские друзья могут быть уверены, что Россия всегда останется надежным поставщиком сельхозтоваров, продолжив поддерживать наиболее нуждающиеся государства", - сказал Путин на заседании БРИКС.Он отметил, что в настоящее время эта работа ведется вопреки препятствиям, которые устраивают другие страны в отношении России, невзирая на введенные в отношении российского экспорта незаконные санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проведение платежей.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230819/prodovolstvie-1890976176.html
https://ria.ru/20230822/afrika-1891600614.html
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россия, йоханнесбург, китай, сергей лавров, владимир путин, брикс, в мире
Россия, Йоханнесбург, Китай, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин

Путин: Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса в Африке

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РФ использует все возможности для недопущения продовольственного кризиса на Африканском континенте и на мировых рынках в целом, сообщил президент России Владимир Путин.
"Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрением. Иными словами, используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом, не допустить продовольственного кризиса", - сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.
Перевалка зерна на зерновом терминале - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Источник: Анкара обсуждает с Москвой поставки продовольствия в Африку
19 августа, 09:45
"Наши африканские друзья могут быть уверены, что Россия всегда останется надежным поставщиком сельхозтоваров, продолжив поддерживать наиболее нуждающиеся государства", - сказал Путин на заседании БРИКС.
Он отметил, что в настоящее время эта работа ведется вопреки препятствиям, которые устраивают другие страны в отношении России, невзирая на введенные в отношении российского экспорта незаконные санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проведение платежей.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Россия останется надежным поставщиком продовольствия в Африку, заявил Путин
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РоссияЙоханнесбургКитайСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКСВ мире
 
 
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