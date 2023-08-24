https://ria.ru/20230824/putin-1891949822.html
Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин
Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2023
Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин
РФ использует все возможности для недопущения продовольственного кризиса на Африканском континенте и на мировых рынках в целом, сообщил президент России... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:45
2023-08-24T12:45
2023-08-24T12:48
россия
йоханнесбург
китай
сергей лавров
владимир путин
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. РФ использует все возможности для недопущения продовольственного кризиса на Африканском континенте и на мировых рынках в целом, сообщил президент России Владимир Путин. "Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрением. Иными словами, используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом, не допустить продовольственного кризиса", - сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс. "Наши африканские друзья могут быть уверены, что Россия всегда останется надежным поставщиком сельхозтоваров, продолжив поддерживать наиболее нуждающиеся государства", - сказал Путин на заседании БРИКС.Он отметил, что в настоящее время эта работа ведется вопреки препятствиям, которые устраивают другие страны в отношении России, невзирая на введенные в отношении российского экспорта незаконные санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проведение платежей.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230819/prodovolstvie-1890976176.html
https://ria.ru/20230822/afrika-1891600614.html
россия
йоханнесбург
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, йоханнесбург, китай, сергей лавров, владимир путин, брикс, в мире
Россия, Йоханнесбург, Китай, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса, заявил Путин
Путин: Россия сделает все для недопущения продовольственного кризиса в Африке