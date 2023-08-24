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Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
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12:04 24.08.2023 (обновлено: 12:28 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/putin-1891939685.html
Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС
Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники БРИКС, так называемые страны "золотого миллиарда", пытаются подменить систему международного права в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:04
2023-08-24T12:28
брикс
владимир путин
россия
йоханнесбург
китай
сергей лавров
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники БРИКС, так называемые страны "золотого миллиарда", пытаются подменить систему международного права в корыстных целях."Страны так называемого "золотого миллиарда" делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир, он их устраивает, он выгоден им. Они пытаются подменить систему международного права собственным так называемым порядком, основанным на правилах, которых никто не видит, правилах, используемых, прямо надо сказать, в корыстных целях и меняющихся в угоду текущей политической конъюнктуре. Когда угодно и как угодно в соответствии с интересами отдельных стран. По сути, это тот же колониализм, только в новой упаковке", - сказал Путин в ходе заседания лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230824/briks-1891943108.html
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брикс, владимир путин, россия, йоханнесбург, китай, сергей лавров
БРИКС, Владимир Путин, Россия, Йоханнесбург, Китай, Сергей Лавров
Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС

Путин назвал страны "золотого миллиарда" хотят подменить международное право

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники БРИКС, так называемые страны "золотого миллиарда", пытаются подменить систему международного права в корыстных целях.
"Страны так называемого "золотого миллиарда" делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир, он их устраивает, он выгоден им. Они пытаются подменить систему международного права собственным так называемым порядком, основанным на правилах, которых никто не видит, правилах, используемых, прямо надо сказать, в корыстных целях и меняющихся в угоду текущей политической конъюнктуре. Когда угодно и как угодно в соответствии с интересами отдельных стран. По сути, это тот же колониализм, только в новой упаковке", - сказал Путин в ходе заседания лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Страны БРИКС поддержали честную торговую систему с ВТО в основе
12:17
 
БРИКСВладимир ПутинРоссияЙоханнесбургКитайСергей Лавров
 
 
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