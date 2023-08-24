https://ria.ru/20230824/putin-1891939685.html

Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС

Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023

Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники БРИКС, так называемые страны "золотого миллиарда", пытаются подменить систему международного права в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:04

2023-08-24T12:04

2023-08-24T12:28

брикс

владимир путин

россия

йоханнесбург

китай

сергей лавров

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники БРИКС, так называемые страны "золотого миллиарда", пытаются подменить систему международного права в корыстных целях."Страны так называемого "золотого миллиарда" делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир, он их устраивает, он выгоден им. Они пытаются подменить систему международного права собственным так называемым порядком, основанным на правилах, которых никто не видит, правилах, используемых, прямо надо сказать, в корыстных целях и меняющихся в угоду текущей политической конъюнктуре. Когда угодно и как угодно в соответствии с интересами отдельных стран. По сути, это тот же колониализм, только в новой упаковке", - сказал Путин в ходе заседания лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230824/briks-1891943108.html

россия

йоханнесбург

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, владимир путин, россия, йоханнесбург, китай, сергей лавров