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Страны БРИКС готовы укреплять сотрудничество для усиления продбезопасности

Страны БРИКС готовы укреплять сотрудничество для усиления продбезопасности - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС готовы укреплять сотрудничество для усиления продбезопасности

Страны БРИКС привержены укреплению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере для усиления продовольственной безопасности как в рамках объединения, так и во... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:14

2023-08-24T12:14

2023-08-24T12:14

брикс

в мире

россия

йоханнесбург

экономика

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС привержены укреплению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере для усиления продовольственной безопасности как в рамках объединения, так и во всем мире, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Признавая, что страны БРИКС производят треть мирового продовольствия, мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства и развитию устойчивого сельского хозяйства стран БРИКС для повышения продовольственной безопасности как в рамках БРИКС, так и во всем мире", - говорится в заявлении. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

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брикс, в мире, россия, йоханнесбург, экономика