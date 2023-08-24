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Страны БРИКС готовы укреплять сотрудничество для усиления продбезопасности - РИА Новости, 24.08.2023
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12:14 24.08.2023
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Страны БРИКС готовы укреплять сотрудничество для усиления продбезопасности
Страны БРИКС готовы укреплять сотрудничество для усиления продбезопасности - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС готовы укреплять сотрудничество для усиления продбезопасности
Страны БРИКС привержены укреплению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере для усиления продовольственной безопасности как в рамках объединения, так и во... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:14
2023-08-24T12:14
брикс
в мире
россия
йоханнесбург
экономика
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС привержены укреплению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере для усиления продовольственной безопасности как в рамках объединения, так и во всем мире, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Признавая, что страны БРИКС производят треть мирового продовольствия, мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства и развитию устойчивого сельского хозяйства стран БРИКС для повышения продовольственной безопасности как в рамках БРИКС, так и во всем мире", - говорится в заявлении. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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4.7
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брикс, в мире, россия, йоханнесбург, экономика
БРИКС, В мире, Россия, Йоханнесбург, Экономика
Страны БРИКС готовы укреплять сотрудничество для усиления продбезопасности

В БРИКС готовы укреплять сотрудничество для усиления продбезопасности в мире

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИтоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС привержены укреплению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере для усиления продовольственной безопасности как в рамках объединения, так и во всем мире, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге.
"Признавая, что страны БРИКС производят треть мирового продовольствия, мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства и развитию устойчивого сельского хозяйства стран БРИКС для повышения продовольственной безопасности как в рамках БРИКС, так и во всем мире", - говорится в заявлении.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
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БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
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