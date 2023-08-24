Рейтинг@Mail.ru
Командир "Ахмата" предположил, кому могла быть выгодна гибель Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/prigozhin-1892040273.html
Командир "Ахмата" предположил, кому могла быть выгодна гибель Пригожина
Командир "Ахмата" предположил, кому могла быть выгодна гибель Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
Командир "Ахмата" предположил, кому могла быть выгодна гибель Пригожина
Гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который значился среди пассажиров разбившегося в Тверской области частного самолета, могло быть выгодно США и... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:04
2023-08-24T17:04
происшествия
россия
евгений пригожин
апты алаудинов
крушение частного самолета в тверской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875490856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfab61cb1388d1aa2a3f1e78ddb90e50.jpg
ГРОЗНЫЙ, 24 авг - РИА Новости. Гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который значился среди пассажиров разбившегося в Тверской области частного самолета, могло быть выгодно США и Франции, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС России Апты Алаудинов в телеграм-канале. "Нужно искать того, кому было выгодно убийство Пригожина. Особенно в то время, когда в Африке идут важные для нас события. ЧВК "Вагнер" было нужно нам для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах нашего государства. Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления", - написал Алаудинов.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолёт, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230824/strakhovka-1892006556.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875490856_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_5c6fc1dd2239f5464b42febfff570356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, евгений пригожин, апты алаудинов, крушение частного самолета в тверской области
Происшествия, Россия, Евгений Пригожин, Апты Алаудинов, Крушение частного самолета в Тверской области
Командир "Ахмата" предположил, кому могла быть выгодна гибель Пригожина

Командир "Ахмата": гибель Пригожина могла быть выгодна США и Франции

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 24 авг - РИА Новости. Гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который значился среди пассажиров разбившегося в Тверской области частного самолета, могло быть выгодно США и Франции, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС России Апты Алаудинов в телеграм-канале.
"Нужно искать того, кому было выгодно убийство Пригожина. Особенно в то время, когда в Африке идут важные для нас события. ЧВК "Вагнер" было нужно нам для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах нашего государства. Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления", - написал Алаудинов.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолёт, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Упавший в Тверской области самолет Пригожина не был застрахован в России
Вчера, 15:12
 
ПроисшествияРоссияЕвгений ПригожинАпты АлаудиновКрушение частного самолета в Тверской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала