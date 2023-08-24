Командир "Ахмата" предположил, кому могла быть выгодна гибель Пригожина
Командир "Ахмата": гибель Пригожина могла быть выгодна США и Франции
© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 авг - РИА Новости. Гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который значился среди пассажиров разбившегося в Тверской области частного самолета, могло быть выгодно США и Франции, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС России Апты Алаудинов в телеграм-канале.
"Нужно искать того, кому было выгодно убийство Пригожина. Особенно в то время, когда в Африке идут важные для нас события. ЧВК "Вагнер" было нужно нам для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах нашего государства. Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления", - написал Алаудинов.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолёт, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.