https://ria.ru/20230824/prigozhin-1892040273.html

Командир "Ахмата" предположил, кому могла быть выгодна гибель Пригожина

Командир "Ахмата" предположил, кому могла быть выгодна гибель Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023

Командир "Ахмата" предположил, кому могла быть выгодна гибель Пригожина

Гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который значился среди пассажиров разбившегося в Тверской области частного самолета, могло быть выгодно США и... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:04

2023-08-24T17:04

2023-08-24T17:04

происшествия

россия

евгений пригожин

апты алаудинов

крушение частного самолета в тверской области

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ГРОЗНЫЙ, 24 авг - РИА Новости. Гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который значился среди пассажиров разбившегося в Тверской области частного самолета, могло быть выгодно США и Франции, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС России Апты Алаудинов в телеграм-канале. "Нужно искать того, кому было выгодно убийство Пригожина. Особенно в то время, когда в Африке идут важные для нас события. ЧВК "Вагнер" было нужно нам для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах нашего государства. Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления", - написал Алаудинов.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолёт, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230824/strakhovka-1892006556.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, евгений пригожин, апты алаудинов, крушение частного самолета в тверской области