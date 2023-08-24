https://ria.ru/20230824/prigozhin-1891979485.html

Представитель ЕС прокомментировал ситуацию с крушением самолета Пригожина

Представитель ЕС прокомментировал ситуацию с крушением самолета Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023

Представитель ЕС прокомментировал ситуацию с крушением самолета Пригожина

ЕС не располагает достоверной информацией по инциденту с самолетом Евгения Пригожина, не будет комментировать его и его возможные последствия, сказал на... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:12

2023-08-24T14:12

2023-08-24T14:12

россия

брюссель

москва

евгений пригожин

евросоюз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. ЕС не располагает достоверной информацией по инциденту с самолетом Евгения Пригожина, не будет комментировать его и его возможные последствия, сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "Мы видели сообщения об авиакатастрофе, в которой, как утверждается, погиб Евгений Пригожин - глава группы "Вагнер", члены его окружения, экипаж… Однако, как и много другое в России, нам это очень сложно проверить, в нашу задачу не входит комментировать это", - сообщил он. По словам Стано, это касается и возможных последствий гибели Пригожина. По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230824/prigozhin-1891910521.html

https://ria.ru/20230823/prigozhin-1891863139.html

россия

брюссель

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, брюссель, москва, евгений пригожин, евросоюз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия