Представитель ЕС прокомментировал ситуацию с крушением самолета Пригожина
Стано: у ЕС нет достоверной информации по инциденту с самолетом Пригожина
© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Сотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. ЕС не располагает достоверной информацией по инциденту с самолетом Евгения Пригожина, не будет комментировать его и его возможные последствия, сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Мы видели сообщения об авиакатастрофе, в которой, как утверждается, погиб Евгений Пригожин - глава группы "Вагнер", члены его окружения, экипаж… Однако, как и много другое в России, нам это очень сложно проверить, в нашу задачу не входит комментировать это", - сообщил он.
По словам Стано, это касается и возможных последствий гибели Пригожина.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.