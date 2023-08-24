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Представитель ЕС прокомментировал ситуацию с крушением самолета Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
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14:12 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/prigozhin-1891979485.html
Представитель ЕС прокомментировал ситуацию с крушением самолета Пригожина
Представитель ЕС прокомментировал ситуацию с крушением самолета Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
Представитель ЕС прокомментировал ситуацию с крушением самолета Пригожина
ЕС не располагает достоверной информацией по инциденту с самолетом Евгения Пригожина, не будет комментировать его и его возможные последствия, сказал на... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:12
2023-08-24T14:12
россия
брюссель
москва
евгений пригожин
евросоюз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. ЕС не располагает достоверной информацией по инциденту с самолетом Евгения Пригожина, не будет комментировать его и его возможные последствия, сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "Мы видели сообщения об авиакатастрофе, в которой, как утверждается, погиб Евгений Пригожин - глава группы "Вагнер", члены его окружения, экипаж… Однако, как и много другое в России, нам это очень сложно проверить, в нашу задачу не входит комментировать это", - сообщил он. По словам Стано, это касается и возможных последствий гибели Пригожина. По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230824/prigozhin-1891910521.html
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россия, брюссель, москва, евгений пригожин, евросоюз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Россия, Брюссель, Москва, Евгений Пригожин, Евросоюз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Представитель ЕС прокомментировал ситуацию с крушением самолета Пригожина

Стано: у ЕС нет достоверной информации по инциденту с самолетом Пригожина

© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Сотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Виталий Шустров
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Сотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. ЕС не располагает достоверной информацией по инциденту с самолетом Евгения Пригожина, не будет комментировать его и его возможные последствия, сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Мы видели сообщения об авиакатастрофе, в которой, как утверждается, погиб Евгений Пригожин - глава группы "Вагнер", члены его окружения, экипаж… Однако, как и много другое в России, нам это очень сложно проверить, в нашу задачу не входит комментировать это", - сообщил он.
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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По словам Стано, это касается и возможных последствий гибели Пригожина.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Cогласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. СК РФ сообщил, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
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РоссияБрюссельМоскваЕвгений ПригожинЕвросоюзМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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