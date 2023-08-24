Рейтинг@Mail.ru
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 24.08.2023 (обновлено: 10:37 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/prigozhin-1891910521.html
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета Пригожина
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета Пригожина
После крушения самолета Embraer, упавшего в Тверской области, было видно черное облако от взрыва, рассказала РИА Новости жительница поселка Куженкино Людмила... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:25
2023-08-24T10:37
происшествия
россия
москва
санкт-петербург
евгений пригожин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение частного самолета в тверской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891904771_0:64:1105:685_1920x0_80_0_0_3545721922085dc16477b220d07552b6.jpg
КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. После крушения самолета Embraer, упавшего в Тверской области, было видно черное облако от взрыва, рассказала РИА Новости жительница поселка Куженкино Людмила Осипова, добавив, что очевидцы самого момента падения утверждали, что самолет горел в воздухе. "Прибежала соседка, никакая, с трясущимися руками. Мы когда уже к окну подошли, я увидела только один гриб, вот это черное облако", - рассказала Осипова. Женщина уточнила, что своими глазами не видела момента крушения, но соседка утверждала, что видела. "Она рассказала, что это было ужасающе. Грохот произошел, потом она повернула голову, говорит - все сверкает уже, самолет весь огоньками. Видим, говорит, что загорелся и стал падать", - заявила собеседница. Соседка, по ее словам, "была в ужасающем состоянии". "Потом тут все выскочили наши родственники, прыгнули в машину, поехали туда", - добавила Осипова. По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
https://ria.ru/20230824/perekrytie-1891882870.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891904771_0:0:1051:788_1920x0_80_0_0_647ea376b3e7d7d07a95328d5af622b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета Пригожина

Жительница Куженкино рассказала о черном облаке дыма после падения Embraer

© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Виталий Шустров
Перейти в медиабанк
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Читать ria.ru в
КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. После крушения самолета Embraer, упавшего в Тверской области, было видно черное облако от взрыва, рассказала РИА Новости жительница поселка Куженкино Людмила Осипова, добавив, что очевидцы самого момента падения утверждали, что самолет горел в воздухе.
"Прибежала соседка, никакая, с трясущимися руками. Мы когда уже к окну подошли, я увидела только один гриб, вот это черное облако", - рассказала Осипова.
Женщина уточнила, что своими глазами не видела момента крушения, но соседка утверждала, что видела. "Она рассказала, что это было ужасающе. Грохот произошел, потом она повернула голову, говорит - все сверкает уже, самолет весь огоньками. Видим, говорит, что загорелся и стал падать", - заявила собеседница.
Соседка, по ее словам, "была в ужасающем состоянии". "Потом тут все выскочили наши родственники, прыгнули в машину, поехали туда", - добавила Осипова.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли.
Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
Сотрудники полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области недалеко от места крушения самолета Embraer Legacy. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Дорога в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыта
06:56
 
ПроисшествияРоссияМоскваСанкт-ПетербургЕвгений ПригожинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение частного самолета в Тверской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала