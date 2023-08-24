https://ria.ru/20230824/prigozhin-1891910521.html
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета Пригожина
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета Пригожина
После крушения самолета Embraer, упавшего в Тверской области, было видно черное облако от взрыва, рассказала РИА Новости жительница поселка Куженкино Людмила... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:25
2023-08-24T10:25
2023-08-24T10:37
происшествия
россия
москва
санкт-петербург
евгений пригожин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение частного самолета в тверской области
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КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. После крушения самолета Embraer, упавшего в Тверской области, было видно черное облако от взрыва, рассказала РИА Новости жительница поселка Куженкино Людмила Осипова, добавив, что очевидцы самого момента падения утверждали, что самолет горел в воздухе. "Прибежала соседка, никакая, с трясущимися руками. Мы когда уже к окну подошли, я увидела только один гриб, вот это черное облако", - рассказала Осипова. Женщина уточнила, что своими глазами не видела момента крушения, но соседка утверждала, что видела. "Она рассказала, что это было ужасающе. Грохот произошел, потом она повернула голову, говорит - все сверкает уже, самолет весь огоньками. Видим, говорит, что загорелся и стал падать", - заявила собеседница. Соседка, по ее словам, "была в ужасающем состоянии". "Потом тут все выскочили наши родственники, прыгнули в машину, поехали туда", - добавила Осипова. По информации МЧС РФ, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
Жительница Куженкино рассказала о падении самолета Пригожина
Жительница Куженкино рассказала о черном облаке дыма после падения Embraer
КУЖЕНКИНО (Тверская обл.), 24 авг - РИА Новости. После крушения самолета Embraer, упавшего в Тверской области, было видно черное облако от взрыва, рассказала РИА Новости жительница поселка Куженкино Людмила Осипова, добавив, что очевидцы самого момента падения утверждали, что самолет горел в воздухе.
"Прибежала соседка, никакая, с трясущимися руками. Мы когда уже к окну подошли, я увидела только один гриб, вот это черное облако", - рассказала Осипова.
Женщина уточнила, что своими глазами не видела момента крушения, но соседка утверждала, что видела. "Она рассказала, что это было ужасающе. Грохот произошел, потом она повернула голову, говорит - все сверкает уже, самолет весь огоньками. Видим, говорит, что загорелся и стал падать", - заявила собеседница.
Соседка, по ее словам, "была в ужасающем состоянии". "Потом тут все выскочили наши родственники, прыгнули в машину, поехали туда", - добавила Осипова.
По информации МЧС РФ
, в среду вблизи Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы
в Санкт-Петербург
. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли.
Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией
, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Начато расследование случившегося. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
Дорога в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыта