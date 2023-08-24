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Военная помощь Киеву от Братиславы вредит Словакии, заявил посол России - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/pomosch-1891905600.html
Военная помощь Киеву от Братиславы вредит Словакии, заявил посол России
Военная помощь Киеву от Братиславы вредит Словакии, заявил посол России - РИА Новости, 24.08.2023
Военная помощь Киеву от Братиславы вредит Словакии, заявил посол России
Военная помощь Киеву, которую оказывает Братислава, вредит самой Словакии и лишь затягивает конфликт, считает посол России в Словакии Игорь Братчиков. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:05
2023-08-24T10:05
специальная военная операция на украине
словакия
россия
игорь братчиков
украина
политика
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БРАТИСЛАВА, 24 авг - РИА Новости. Военная помощь Киеву, которую оказывает Братислава, вредит самой Словакии и лишь затягивает конфликт, считает посол России в Словакии Игорь Братчиков. "Резко отрицательно. И мы даем понять Братиславе, что они вредны для самой Словакии, никак не влияют на достижение поставленных Россией задач СВО и лишь затягивают конфликт. Добавлю, что, по соцопросам, это понимает всё больше словаков", - сказал Братчиков в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о том, как российская сторона относится к оказываемой Киеву со стороны Братиславы военной помощи. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. В начале июля словацкий президент сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на совместное производство 16 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, первые две гаубицы были переданы украинской стороне 1 августа 2023 года. Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230805/slovakiya-1888377892.html
https://ria.ru/20230803/pomosch-1887940018.html
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словакия, россия, игорь братчиков, украина, политика
Специальная военная операция на Украине, Словакия, Россия, Игорь Братчиков, Украина, Политика
Военная помощь Киеву от Братиславы вредит Словакии, заявил посол России

Посол России: военная помощь Киеву со стороны Братиславы вредит самой Словакии

© РИА Новости / Владимир ТрефиловИгорь Братчиков
Игорь Братчиков - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Игорь Братчиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 24 авг - РИА Новости. Военная помощь Киеву, которую оказывает Братислава, вредит самой Словакии и лишь затягивает конфликт, считает посол России в Словакии Игорь Братчиков.
"Резко отрицательно. И мы даем понять Братиславе, что они вредны для самой Словакии, никак не влияют на достижение поставленных Россией задач СВО и лишь затягивают конфликт. Добавлю, что, по соцопросам, это понимает всё больше словаков", - сказал Братчиков в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о том, как российская сторона относится к оказываемой Киеву со стороны Братиславы военной помощи.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. В начале июля словацкий президент сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на совместное производство 16 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, первые две гаубицы были переданы украинской стороне 1 августа 2023 года.
Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA.
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Читайте полный текст интервью >>>
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Специальная военная операция на УкраинеСловакияРоссияИгорь БратчиковУкраинаПолитика
 
 
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