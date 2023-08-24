Военная помощь Киеву от Братиславы вредит Словакии, заявил посол России
Посол России: военная помощь Киеву со стороны Братиславы вредит самой Словакии
Игорь Братчиков. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 24 авг - РИА Новости. Военная помощь Киеву, которую оказывает Братислава, вредит самой Словакии и лишь затягивает конфликт, считает посол России в Словакии Игорь Братчиков.
"Резко отрицательно. И мы даем понять Братиславе, что они вредны для самой Словакии, никак не влияют на достижение поставленных Россией задач СВО и лишь затягивают конфликт. Добавлю, что, по соцопросам, это понимает всё больше словаков", - сказал Братчиков в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о том, как российская сторона относится к оказываемой Киеву со стороны Братиславы военной помощи.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. В начале июля словацкий президент сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на совместное производство 16 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, первые две гаубицы были переданы украинской стороне 1 августа 2023 года.
Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".