https://ria.ru/20230824/slovakiya-1891894700.html

Игорь Братчиков: заявления о влиянии России на словацкие выборы беспочвенны

Игорь Братчиков: заявления о влиянии России на словацкие выборы беспочвенны - РИА Новости, 24.08.2023

Игорь Братчиков: заявления о влиянии России на словацкие выборы беспочвенны

В августе 1993 года Россия и Словакия подписали Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, но с введением Западом антироссийских санкций отношения... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:00

2023-08-24T10:00

2023-08-24T10:11

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В августе 1993 года Россия и Словакия подписали Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, но с введением Западом антироссийских санкций отношения между двумя странами стремительно ухудшались. Если последние годы словацкому руководству удавалось лавировать между требованиями, которые диктовала внешняя политика Брюсселя, и желанием сохранить экономические выгоды от словацко-российского сотрудничества, то на данный момент некогда активные контакты на самых разных уровнях между Словакией и Россией сошли на нет. О том, возможно ли восстановление сотрудничества между Братиславой и Москвой, о настроениях в словацком обществе и общей исторической памяти в интервью РИА Новости рассказал глава посольства России в Словакии Игорь Братчиков.— Двадцать шестого августа исполнится 30 лет со дня подписания договора между Россией и Словакией о дружбе и сотрудничестве. Как бы вы охарактеризовали российско-словацкие отношения на текущий момент?— К сожалению, об этом документе нынешние словацкие власти стараются не вспоминать. Следуя в кильватере блоковой политики НАТО, Братислава в последние годы свернула практически все контакты с нашей страной, активно поддержала нелегитимные антироссийские санкции, а с начала СВО на Украине вооружает киевский режим. Увы, но сегодня Словакия – недружественное нам государство. Важно, однако, подчеркнуть, что значительная часть словацкого населения антироссийскую политику не разделяет, и это внушает надежду на восстановление со временем нашего сотрудничества.— Остались ли вообще в Словакии силы и политики, с которыми можно вести диалог?— Конечно. Они есть, они пользуются доверием в обществе и имеют неплохие перспективы на предстоящих в сентябре досрочных парламентских выборах.— Как вы отнеслись к заявлению бывшего главы минобороны Словакии о том, что Россия якобы хочет как-то повлиять на исход парламентских выборов в пользу оппозиции, он говорил о каком-то гражданине Словакии, якобы получившем деньги для этих целей? Обращались ли к дипмиссии словацкие издания, чтобы прояснить ситуацию, или, может быть, правоохранительные органы Словакии?— Такого рода заявления не имеют ничего общего с реальностью и тиражируются теми, кто строит свою политику на русофобии и обмане. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не вмешиваемся в чужие избирательные процессы. Так и отвечаем на подобного рода инсинуации.— Словакия оказала значительную помощь Украине в виде истребителей, системы ПВО, кабмин также одобрил направление военных материалов на миллионы евро, не раскрывая подробности того, что скрывается за этими цифрами. Поставки гаубиц "Зузана" запланированы и в следующем году. Как российская сторона расценивает эти шаги?— Резко отрицательно. И мы даем понять Братиславе, что они вредны для самой Словакии, никак не влияют на достижение поставленных Россией задач СВО и лишь затягивают конфликт. Добавлю, что, по соцопросам, это понимает все больше словаков.— Из словацких СМИ известно, что советские мемориалы неоднократно подвергались атакам со стороны вандалов. Например, можно назвать многострадальный памятник в честь Советской Армии в словацком городе Кошице. Находитесь ли вы в контакте со словацкими властями по этим поводам?— Проблематика ухода за памятниками и мемориалами воинам Красной Армии, погибшим при освобождении Словакии в годы Второй мировой войны, находится под пристальным вниманием посольства. Мы оперативно реагируем на все случаи вандализма, требуем от властей выполнять соответствующие межправительственные договоренности, настаиваем на привлечении виновных к ответственности и приведении памятников в надлежащее состояние. Недавно сам побывал в Кошице. Действительно, последствия постыдного акта вандализма, совершенного в мае в отношении находящегося в центре этого города советского воинского захоронения, еще не устранены. Будем продолжать добиваться этого.В то же время хотелось бы отметить, что в целом словацкий народ всегда искренне и уважительно относился и относится к памяти своих освободителей. Многие граждане в инициативном порядке ухаживают за памятниками, помогают с их восстановлением, возлагают цветы. Искренне им за это признательны.— И в этом году День Победы над фашизмом, который Европа отмечает 8 мая, поддержали много словацких граждан, был организован масштабный мотопробег, недавно открыт памятник Пушкину и презентован фильм словацких школьников о советском герое войны, но в медийном плане э т и события совсем не освещались. Официальные власти этим мероприятиям не препятствовали?— О подобных событиях вы действительно не прочтете в здешних мейнстримовских СМИ. Они освещаются в альтернативных медиа, на страницах посольства в соцсетях, а также НПО, которые помогают в их организации. В национальный праздник 8 мая центральные власти теперь стараются минимизировать торжества, замолчать или принизить роль Красной Армии в освобождении Словакии и разгроме фашизма. Однако на местах ситуация иная. Несмотря на фактически запретительные "рекомендации" из центра, посвященные Победе общественные акции в этом году прошли по всей стране и носили достаточно массовый характер.— Соседняя Чехия отменила распоряжения правительства социалистической Чехословакии, согласно которым СССР были бесплатно предоставлены для использования в дипломатических целях участки на территории республики и собирается требовать от Российской Федерации арендную плату за их использование. Словакия говорила, что изучит этот опыт, известно ли Вам о таких планах со стороны Словакии?— Вопросов от словацкой стороны по нашей недвижимости нам не поступало. Она должным образом зарегистрирована, и ее правовой статус полностью соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях.— Что происходит сейчас в сфере экономического и культурного сотрудничества между нашими странами? Например, многие западные компании остались в России, несмотря на санкции. Если ли понимание того, как повел себя словацкий бизнес? О каких сферах идет речь?— Словакия разорвала связи с Россией по абсолютному большинству направлений. Контакты в области культуры, например, прекращены полностью. В экономике также главенствуют негативные тенденции: сокращается товарооборот, прекращены ряд перспективных совместных проектов. Тем не менее, прозорливые словацкие бизнесмены ищут возможности сохранить свое присутствие на российском рынке. То же касается и российских компаний в Словакии. В качестве наиболее очевидного примера взаимодействия, где оно пока еще продолжается, назову энергетику.

https://ria.ru/20230605/podderzhka-1876282773.html

https://ria.ru/20230803/pomosch-1887940018.html

https://ria.ru/20230823/slovakiya-1891837069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, россия, братислава, игорь братчиков, нато