https://ria.ru/20230824/slovakiya-1891894700.html
Игорь Братчиков: заявления о влиянии России на словацкие выборы беспочвенны
Игорь Братчиков: заявления о влиянии России на словацкие выборы беспочвенны - РИА Новости, 24.08.2023
Игорь Братчиков: заявления о влиянии России на словацкие выборы беспочвенны
В августе 1993 года Россия и Словакия подписали Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, но с введением Западом антироссийских санкций отношения... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:00
2023-08-24T10:00
2023-08-24T10:11
в мире
словакия
россия
братислава
игорь братчиков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891892952_0:206:1980:1320_1920x0_80_0_0_9257438a8c2bbbca36ca5cafce27d74b.jpg
В августе 1993 года Россия и Словакия подписали Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, но с введением Западом антироссийских санкций отношения между двумя странами стремительно ухудшались. Если последние годы словацкому руководству удавалось лавировать между требованиями, которые диктовала внешняя политика Брюсселя, и желанием сохранить экономические выгоды от словацко-российского сотрудничества, то на данный момент некогда активные контакты на самых разных уровнях между Словакией и Россией сошли на нет. О том, возможно ли восстановление сотрудничества между Братиславой и Москвой, о настроениях в словацком обществе и общей исторической памяти в интервью РИА Новости рассказал глава посольства России в Словакии Игорь Братчиков.— Двадцать шестого августа исполнится 30 лет со дня подписания договора между Россией и Словакией о дружбе и сотрудничестве. Как бы вы охарактеризовали российско-словацкие отношения на текущий момент?— К сожалению, об этом документе нынешние словацкие власти стараются не вспоминать. Следуя в кильватере блоковой политики НАТО, Братислава в последние годы свернула практически все контакты с нашей страной, активно поддержала нелегитимные антироссийские санкции, а с начала СВО на Украине вооружает киевский режим. Увы, но сегодня Словакия – недружественное нам государство. Важно, однако, подчеркнуть, что значительная часть словацкого населения антироссийскую политику не разделяет, и это внушает надежду на восстановление со временем нашего сотрудничества.— Остались ли вообще в Словакии силы и политики, с которыми можно вести диалог?— Конечно. Они есть, они пользуются доверием в обществе и имеют неплохие перспективы на предстоящих в сентябре досрочных парламентских выборах.— Как вы отнеслись к заявлению бывшего главы минобороны Словакии о том, что Россия якобы хочет как-то повлиять на исход парламентских выборов в пользу оппозиции, он говорил о каком-то гражданине Словакии, якобы получившем деньги для этих целей? Обращались ли к дипмиссии словацкие издания, чтобы прояснить ситуацию, или, может быть, правоохранительные органы Словакии?— Такого рода заявления не имеют ничего общего с реальностью и тиражируются теми, кто строит свою политику на русофобии и обмане. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не вмешиваемся в чужие избирательные процессы. Так и отвечаем на подобного рода инсинуации.— Словакия оказала значительную помощь Украине в виде истребителей, системы ПВО, кабмин также одобрил направление военных материалов на миллионы евро, не раскрывая подробности того, что скрывается за этими цифрами. Поставки гаубиц "Зузана" запланированы и в следующем году. Как российская сторона расценивает эти шаги?— Резко отрицательно. И мы даем понять Братиславе, что они вредны для самой Словакии, никак не влияют на достижение поставленных Россией задач СВО и лишь затягивают конфликт. Добавлю, что, по соцопросам, это понимает все больше словаков.— Из словацких СМИ известно, что советские мемориалы неоднократно подвергались атакам со стороны вандалов. Например, можно назвать многострадальный памятник в честь Советской Армии в словацком городе Кошице. Находитесь ли вы в контакте со словацкими властями по этим поводам?— Проблематика ухода за памятниками и мемориалами воинам Красной Армии, погибшим при освобождении Словакии в годы Второй мировой войны, находится под пристальным вниманием посольства. Мы оперативно реагируем на все случаи вандализма, требуем от властей выполнять соответствующие межправительственные договоренности, настаиваем на привлечении виновных к ответственности и приведении памятников в надлежащее состояние. Недавно сам побывал в Кошице. Действительно, последствия постыдного акта вандализма, совершенного в мае в отношении находящегося в центре этого города советского воинского захоронения, еще не устранены. Будем продолжать добиваться этого.В то же время хотелось бы отметить, что в целом словацкий народ всегда искренне и уважительно относился и относится к памяти своих освободителей. Многие граждане в инициативном порядке ухаживают за памятниками, помогают с их восстановлением, возлагают цветы. Искренне им за это признательны.— И в этом году День Победы над фашизмом, который Европа отмечает 8 мая, поддержали много словацких граждан, был организован масштабный мотопробег, недавно открыт памятник Пушкину и презентован фильм словацких школьников о советском герое войны, но в медийном плане э т и события совсем не освещались. Официальные власти этим мероприятиям не препятствовали?— О подобных событиях вы действительно не прочтете в здешних мейнстримовских СМИ. Они освещаются в альтернативных медиа, на страницах посольства в соцсетях, а также НПО, которые помогают в их организации. В национальный праздник 8 мая центральные власти теперь стараются минимизировать торжества, замолчать или принизить роль Красной Армии в освобождении Словакии и разгроме фашизма. Однако на местах ситуация иная. Несмотря на фактически запретительные "рекомендации" из центра, посвященные Победе общественные акции в этом году прошли по всей стране и носили достаточно массовый характер.— Соседняя Чехия отменила распоряжения правительства социалистической Чехословакии, согласно которым СССР были бесплатно предоставлены для использования в дипломатических целях участки на территории республики и собирается требовать от Российской Федерации арендную плату за их использование. Словакия говорила, что изучит этот опыт, известно ли Вам о таких планах со стороны Словакии?— Вопросов от словацкой стороны по нашей недвижимости нам не поступало. Она должным образом зарегистрирована, и ее правовой статус полностью соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях.— Что происходит сейчас в сфере экономического и культурного сотрудничества между нашими странами? Например, многие западные компании остались в России, несмотря на санкции. Если ли понимание того, как повел себя словацкий бизнес? О каких сферах идет речь?— Словакия разорвала связи с Россией по абсолютному большинству направлений. Контакты в области культуры, например, прекращены полностью. В экономике также главенствуют негативные тенденции: сокращается товарооборот, прекращены ряд перспективных совместных проектов. Тем не менее, прозорливые словацкие бизнесмены ищут возможности сохранить свое присутствие на российском рынке. То же касается и российских компаний в Словакии. В качестве наиболее очевидного примера взаимодействия, где оно пока еще продолжается, назову энергетику.
https://ria.ru/20230605/podderzhka-1876282773.html
https://ria.ru/20230803/pomosch-1887940018.html
https://ria.ru/20230823/slovakiya-1891837069.html
словакия
россия
братислава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891892952_140:0:1900:1320_1920x0_80_0_0_cad8fab893813e70916e96a5d268dcfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, россия, братислава, игорь братчиков, нато
В мире, Словакия, Россия, Братислава, Игорь Братчиков, НАТО
В августе 1993 года Россия и Словакия подписали Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, но с введением Западом антироссийских санкций отношения между двумя странами стремительно ухудшались. Если последние годы словацкому руководству удавалось лавировать между требованиями, которые диктовала внешняя политика Брюсселя, и желанием сохранить экономические выгоды от словацко-российского сотрудничества, то на данный момент некогда активные контакты на самых разных уровнях между Словакией и Россией сошли на нет. О том, возможно ли восстановление сотрудничества между Братиславой и Москвой, о настроениях в словацком обществе и общей исторической памяти в интервью РИА Новости рассказал глава посольства России в Словакии Игорь Братчиков.
— Двадцать шестого августа исполнится 30 лет со дня подписания договора между Россией и Словакией о дружбе и сотрудничестве. Как бы вы охарактеризовали российско-словацкие отношения на текущий момент?
— К сожалению, об этом документе нынешние словацкие власти стараются не вспоминать. Следуя в кильватере блоковой политики НАТО
, Братислава в последние годы свернула практически все контакты с нашей страной, активно поддержала нелегитимные антироссийские санкции, а с начала СВО на Украине
вооружает киевский режим. Увы, но сегодня Словакия – недружественное нам государство. Важно, однако, подчеркнуть, что значительная часть словацкого населения антироссийскую политику не разделяет, и это внушает надежду на восстановление со временем нашего сотрудничества.
СМИ: экс-кандидату в президенты Словакии грозит срок за поддержку России
— Остались ли вообще в Словакии силы и политики, с которыми можно вести диалог?
— Конечно. Они есть, они пользуются доверием в обществе и имеют неплохие перспективы на предстоящих в сентябре досрочных парламентских выборах.
— Как вы отнеслись к заявлению бывшего главы минобороны Словакии о том, что Россия якобы хочет как-то повлиять на исход парламентских выборов в пользу оппозиции, он говорил о каком-то гражданине Словакии, якобы получившем деньги для этих целей? Обращались ли к дипмиссии словацкие издания, чтобы прояснить ситуацию, или, может быть, правоохранительные органы Словакии?
— Такого рода заявления не имеют ничего общего с реальностью и тиражируются теми, кто строит свою политику на русофобии и обмане. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не вмешиваемся в чужие избирательные процессы. Так и отвечаем на подобного рода инсинуации.
— Словакия оказала значительную помощь Украине в виде истребителей, системы ПВО, кабмин также одобрил направление военных материалов на миллионы евро, не раскрывая подробности того, что скрывается за этими цифрами. Поставки гаубиц "Зузана" запланированы и в следующем году. Как российская сторона расценивает эти шаги?
— Резко отрицательно. И мы даем понять Братиславе, что они вредны для самой Словакии, никак не влияют на достижение поставленных Россией задач СВО и лишь затягивают конфликт. Добавлю, что, по соцопросам, это понимает все больше словаков.
— Из словацких СМИ известно, что советские мемориалы неоднократно подвергались атакам со стороны вандалов. Например, можно назвать многострадальный памятник в честь Советской Армии в словацком городе Кошице. Находитесь ли вы в контакте со словацкими властями по этим поводам?
— Проблематика ухода за памятниками и мемориалами воинам Красной Армии, погибшим при освобождении Словакии в годы Второй мировой войны, находится под пристальным вниманием посольства. Мы оперативно реагируем на все случаи вандализма, требуем от властей выполнять соответствующие межправительственные договоренности, настаиваем на привлечении виновных к ответственности и приведении памятников в надлежащее состояние. Недавно сам побывал в Кошице. Действительно, последствия постыдного акта вандализма, совершенного в мае в отношении находящегося в центре этого города советского воинского захоронения, еще не устранены. Будем продолжать добиваться этого.
В то же время хотелось бы отметить, что в целом словацкий народ всегда искренне и уважительно относился и относится к памяти своих освободителей. Многие граждане в инициативном порядке ухаживают за памятниками, помогают с их восстановлением, возлагают цветы. Искренне им за это признательны.
Опрос: большинство жителей Словакии выступили против военной помощи Украине — И в этом году День Победы над фашизмом, который Европа отмечает 8 мая, поддержали много словацких граждан, был организован масштабный мотопробег, недавно открыт памятник Пушкину и презентован фильм словацких школьников о советском герое войны, но в медийном плане э т и события совсем не освещались. Официальные власти этим мероприятиям не препятствовали?
— О подобных событиях вы действительно не прочтете в здешних мейнстримовских СМИ. Они освещаются в альтернативных медиа, на страницах посольства в соцсетях, а также НПО, которые помогают в их организации. В национальный праздник 8 мая центральные власти теперь стараются минимизировать торжества, замолчать или принизить роль Красной Армии в освобождении Словакии и разгроме фашизма. Однако на местах ситуация иная. Несмотря на фактически запретительные "рекомендации" из центра, посвященные Победе общественные акции в этом году прошли по всей стране и носили достаточно массовый характер.
— Соседняя Чехия отменила распоряжения правительства социалистической Чехословакии, согласно которым СССР были бесплатно предоставлены для использования в дипломатических целях участки на территории республики и собирается требовать от Российской Федерации арендную плату за их использование. Словакия говорила, что изучит этот опыт, известно ли Вам о таких планах со стороны Словакии?
— Вопросов от словацкой стороны по нашей недвижимости нам не поступало. Она должным образом зарегистрирована, и ее правовой статус полностью соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях.
— Что происходит сейчас в сфере экономического и культурного сотрудничества между нашими странами? Например, многие западные компании остались в России, несмотря на санкции. Если ли понимание того, как повел себя словацкий бизнес? О каких сферах идет речь?
— Словакия разорвала связи с Россией по абсолютному большинству направлений. Контакты в области культуры, например, прекращены полностью. В экономике также главенствуют негативные тенденции: сокращается товарооборот, прекращены ряд перспективных совместных проектов. Тем не менее, прозорливые словацкие бизнесмены ищут возможности сохранить свое присутствие на российском рынке. То же касается и российских компаний в Словакии. В качестве наиболее очевидного примера взаимодействия, где оно пока еще продолжается, назову энергетику.
Президент Словакии уволила главу разведки