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Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали без почки
Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали без почки - РИА Новости, 24.08.2023
Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали без почки
Украинские военкомы отрабатывают задачу набрать определенное количество людей для отправки на передовые позиции в зоне спецоперации, рассказал журналистам... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:36
2023-08-24T18:36
2023-08-24T18:36
в мире
славянск
вооруженные силы украины
здоровье - общество
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ЛУГАНСК, 24 авг – РИА Новости. Украинские военкомы отрабатывают задачу набрать определенное количество людей для отправки на передовые позиции в зоне спецоперации, рассказал журналистам военнопленный сержант 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Роман Короткий, которого мобилизовали в десантно-штурмовые войска несмотря на то, что у него отсутствует одна почка. "Меня мобилизовали. Остановили на остановке, всунули повестку, я отказывался как мог. Говорил, что я инвалид, им всё равно, им запрещено писать, что ты не годен. Я даже пытался предложить деньги – купить, но они отказались. Сказали, им надо набрать количество людей, без каких-либо оснований. У меня нет одной почки. Комиссии всё равно, комиссия была только на бумаге. Никого интересует, надо было только количество людей", - сказал пленный. Он уточнил, что после укомплектования группу мобилизованных, в которой он находился, отправили без подготовки в Славянск, а позже - через промежуточный пункт на передовые позиции в Белогоровку, за которую в настоящее время идут бои.
https://ria.ru/20230819/lechenie-1890984546.html
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в мире, славянск, вооруженные силы украины, здоровье - общество
В мире, Славянск, Вооруженные силы Украины, Здоровье - Общество
Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали без почки
Украинский пленный рассказал, что его забрали без почки в десантные войска ВСУ