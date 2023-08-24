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Дорога в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыта
Дорога в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыта - РИА Новости, 24.08.2023
Дорога в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыта
Дорогу в село Куженкино Тверской области со стороны старой фермы перекрыли посты ДПС, с этой точки открывается вид на поле, где разбился самолет, в числе... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T06:56
2023-08-24T06:56
2023-08-24T10:42
россия
москва
санкт-петербург
евгений пригожин
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение частного самолета в тверской области
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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СЕЛО КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг - РИА Новости. Дорогу в село Куженкино Тверской области со стороны старой фермы перекрыли посты ДПС, с этой точки открывается вид на поле, где разбился самолет, в числе пассажиров которого был Евгений Пригожин, передает корреспондент РИА Новости. По проселочной дороге в направлении места авиакатастрофы периодически проезжают в оба направления автомобили МЧС и следственного комитета. Вдали виден развернутый оперативный штаб. На месте за оцеплением работают сотрудники СМИ. МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
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россия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение частного самолета в тверской области, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение частного самолета в Тверской области, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Дорога в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыта
Дорога в село, около которого упал самолет Пригожина, перекрыта со стороны фермы