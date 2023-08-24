https://ria.ru/20230824/perekrytie-1891882870.html

Дорога в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыта

Дорога в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыта - РИА Новости, 24.08.2023

Дорога в село, рядом с которым упал самолет Пригожина, перекрыта

Дорогу в село Куженкино Тверской области со стороны старой фермы перекрыли посты ДПС, с этой точки открывается вид на поле, где разбился самолет, в числе... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T06:56

2023-08-24T06:56

2023-08-24T10:42

россия

москва

санкт-петербург

евгений пригожин

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение частного самолета в тверской области

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891914035_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_ebd571d45fc199d78be90aced4e06fb2.jpg

СЕЛО КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг - РИА Новости. Дорогу в село Куженкино Тверской области со стороны старой фермы перекрыли посты ДПС, с этой точки открывается вид на поле, где разбился самолет, в числе пассажиров которого был Евгений Пригожин, передает корреспондент РИА Новости. По проселочной дороге в направлении места авиакатастрофы периодически проезжают в оба направления автомобили МЧС и следственного комитета. Вдали виден развернутый оперативный штаб. На месте за оцеплением работают сотрудники СМИ. МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, евгений пригожин, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение частного самолета в тверской области, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)