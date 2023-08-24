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Источник: Турция надеется на переговоры Путина и Эрдогана в сентябре
Источник: Турция надеется на переговоры Путина и Эрдогана в сентябре - РИА Новости, 24.08.2023
Источник: Турция надеется на переговоры Путина и Эрдогана в сентябре
Анкара рассчитывает, что переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в течение сентября, обсуждения по дате и места... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:21
2023-08-24T14:21
2023-08-24T14:30
турция
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украина
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владимир путин
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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Анкара рассчитывает, что переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в течение сентября, обсуждения по дате и места ведутся дипломатическими каналами, пока конкретики нет, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.В четверг телеграм-канал BRIEF со ссылкой на источник сообщил, что визит президента Турции в Сочи для встречи с российским коллегой запланирован на 4 сентября. Согласно информации, полученной газетой Yeni Şafak из президентских источников, возможный визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по "зерновой сделке". С другой стороны, утверждается, что Турция считает альтернативные маршруты без России "нездоровыми". Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию."Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), мы рассчитываем на то, что встреча пройдет в сентябре. Но пока нет конкретики по дате и месту, это обсуждают дипломатические каналы. Мы проинформируем общественность", - сообщил собеседник агентства.
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турция, анкара (провинция), россия, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хакан фидан
Турция, Анкара (провинция), Россия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Хакан Фидан
Источник: Турция надеется на переговоры Путина и Эрдогана в сентябре
Турция рассчитывает, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в сентябре