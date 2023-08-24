https://ria.ru/20230824/pentagon-1892098790.html
Пентагон считает неверными сообщения о том, что самолет Пригожина был сбит
Пентагон считает неверными сообщения о том, что самолет Пригожина был сбит - РИА Новости, 24.08.2023
Пентагон считает неверными сообщения о том, что самолет Пригожина был сбит
США считают, что глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, но не видят подтверждений сообщениям, что его самолет якобы был сбит... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:56
2023-08-24T21:56
2023-08-24T22:06
сша
министерство обороны сша
происшествия
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евгений пригожин
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патрик райдер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США считают, что глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, но не видят подтверждений сообщениям, что его самолет якобы был сбит ракетой с земли, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."По нашим предварительным оценкам, Пригожин, вероятно, погиб", - сказал Райдер на брифинге для СМИ.По поводу версии, что самолет был сбит с земли, Райдер сказал, что "ничто не указывает на то, что это была ракета "земля-воздух".По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230824/lavrov-1892083185.html
https://ria.ru/20230824/krushenie-1892096508.html
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сша, министерство обороны сша, происшествия, россия, евгений пригожин, москва, патрик райдер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
США, Министерство обороны США, Происшествия, Россия, Евгений Пригожин, Москва, Патрик Райдер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
Пентагон считает неверными сообщения о том, что самолет Пригожина был сбит
Пентагон считает неверными сообщения о том, что самолет Пригожина сбили ракетой