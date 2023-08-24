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Пентагон считает неверными сообщения о том, что самолет Пригожина был сбит - РИА Новости, 24.08.2023
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21:56 24.08.2023 (обновлено: 22:06 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/pentagon-1892098790.html
Пентагон считает неверными сообщения о том, что самолет Пригожина был сбит
Пентагон считает неверными сообщения о том, что самолет Пригожина был сбит - РИА Новости, 24.08.2023
Пентагон считает неверными сообщения о том, что самолет Пригожина был сбит
США считают, что глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, но не видят подтверждений сообщениям, что его самолет якобы был сбит... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:56
2023-08-24T22:06
сша
министерство обороны сша
происшествия
россия
евгений пригожин
москва
патрик райдер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США считают, что глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, но не видят подтверждений сообщениям, что его самолет якобы был сбит ракетой с земли, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."По нашим предварительным оценкам, Пригожин, вероятно, погиб", - сказал Райдер на брифинге для СМИ.По поводу версии, что самолет был сбит с земли, Райдер сказал, что "ничто не указывает на то, что это была ракета "земля-воздух".По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230824/lavrov-1892083185.html
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сша, министерство обороны сша, происшествия, россия, евгений пригожин, москва, патрик райдер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение частного самолета в тверской области
США, Министерство обороны США, Происшествия, Россия, Евгений Пригожин, Москва, Патрик Райдер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение частного самолета в Тверской области
Пентагон считает неверными сообщения о том, что самолет Пригожина был сбит

Пентагон считает неверными сообщения о том, что самолет Пригожина сбили ракетой

© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Здание Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США считают, что глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, но не видят подтверждений сообщениям, что его самолет якобы был сбит ракетой с земли, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"По нашим предварительным оценкам, Пригожин, вероятно, погиб", - сказал Райдер на брифинге для СМИ.
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным
Вчера, 19:54
По поводу версии, что самолет был сбит с земли, Райдер сказал, что "ничто не указывает на то, что это была ракета "земля-воздух".
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Работа правоохранителей на месте крушения самолета Embraer - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
СК продолжает работать на месте крушения Embraer в Тверской области
Вчера, 21:32
 
СШАМинистерство обороны СШАПроисшествияРоссияЕвгений ПригожинМоскваПатрик РайдерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение частного самолета в Тверской области
 
 
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