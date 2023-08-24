https://ria.ru/20230824/pensii-1891901529.html

В ЛДПР предложили дать надбавку к пенсии работникам оборонных предприятий

В ЛДПР предложили дать надбавку к пенсии работникам оборонных предприятий - РИА Новости, 24.08.2023

В ЛДПР предложили дать надбавку к пенсии работникам оборонных предприятий

Депутаты фракции ЛДПР разрабатывают законопроект, который позволит повысить пенсии работникам оборонных предприятий, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:56

2023-08-24T09:56

2023-08-24T09:56

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР разрабатывают законопроект, который позволит повысить пенсии работникам оборонных предприятий, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. "Мы выберем один из этих механизмов или скомбинируем их, чтобы в конце концов те, кто трудится на оборону страны, кто кует щит нашей Родины, от чьих усилий зависит оборонный потенциал России, получал повышенную пенсию. Это поддержит и действующих работников, простимулирует их подольше оставаться "в обойме", и привлечет молодежь, ведь работа в "оборонке" фактически гарантирует повышенный уровень обеспечения в старости", - приводит слова Слуцкого пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме. Как отмечается в сообщении, депутаты фракции ЛДПР разрабатывают законопроект, который позволит повысить пенсии работникам оборонных предприятийю Об этом Слуцкий заявил во время встречи с руководством и рабочими иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО "Яковлев" 24 августа. Уточняется, что рассматриваются несколько механизмов повышения пенсии. "Первый предполагает введение дополнительной ежемесячной денежной выплаты в зависимости от стажа для работников оборонного комплекса. Подобную выплату уже получают ветераны боевых действий. Или повышенную фиксированную выплату, как получают пенсионеры старше 80 лет и отработавшие в сельском хозяйстве более 30 лет. Еще один вариант предполагает введение повышающего коэффициента при начислении пенсионных баллов, например, один отработанный год будет засчитываться за полтора", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230512/vologda-1871222852.html

https://ria.ru/20211228/shoygu-1765799891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф